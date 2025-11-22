Με άστατο και «διπρόσωπο» χαρακτήρα συνεχίζεται το σκηνικό του καιρού σήμερα, Σάββατο 22 Νοεμβρίου, καθώς η κακοκαιρία επιμένει στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ την ίδια ώρα σε περιοχές του νότου ο υδράργυρος φτάνει ακόμη και τους 25 βαθμούς.

Έντονα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα – Πού χτυπά η κακοκαιρία

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι πιο ισχυρές βροχές και καταιγίδες εντοπίζονται σε:

Ιόνιο

Ήπειρο

Δυτική Στερεά

Βορειοδυτική Πελοπόννησο

Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως το απόγευμα, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα η κατάσταση είναι ηπιότερη, με τοπικές ασθενείς βροχές.

Αργά το βράδυ αναμένονται λίγα χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Οι νοτιάδες φτάνουν τα 6 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο αγγίζουν τα 7, μεταφέροντας και αφρικανική σκόνη στα ανατολικά και νότια.

Θερμοκρασίες με μεγάλη διακύμανση

Παρά την κακοκαιρία, ο υδράργυρος παραμένει υψηλός για την εποχή:

20–23°C στις περισσότερες περιοχές

24–25°C σε Δωδεκάνησα και βόρεια Κρήτη

Μικρή πτώση καταγράφεται μόνο στα βορειοδυτικά.



Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας – Προειδοποίηση Μαρουσάκη

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για νέο βαρομετρικό χαμηλό που πλησιάζει από την Ιταλία και θα επηρεάσει τη χώρα από το βράδυ του Σαββάτου.

Αναμένονται:

επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες,

πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας,

πιθανότητα χιονιού και σε χαμηλότερα υψόμετρα σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία.

Ήδη στα Τζουμέρκα έχουν σημειωθεί πλημμύρες από τα συνεχή φαινόμενα.

Ο Μαρουσάκης προειδοποιεί επίσης για νέο γύρο κακοκαιρίας από την Τρίτη, επιβεβαιώνοντας ότι περνάμε σε πιο «χειμωνιάτικο» μοτίβο.



Ζιακοπούλου: Πιθανό ρεκόρ 25ετίας στον πιο βροχερό Νοέμβριο

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤnews Νικόλ Ζιακοπούλου επισημαίνει ότι η Δυτική Ελλάδα ίσως καταγράψει νέο ρεκόρ βροχόπτωσης, καθώς:

σε ορεινά της Άρτας και των Ιωαννίνων καταγράφηκαν έως 400 τόνοι νερού ανά στρέμμα,

ποσότητα αντίστοιχη με τις ετήσιες βροχές της Αθήνας.

η Ήπειρος δέχθηκε 3–4 φορές περισσότερη βροχή σε σχέση με πέρυσι.

Τα εδάφη έχουν κορεστεί και υπάρχει έντονη ανησυχία για νέες πλημμύρες, ειδικά σε Κεφαλονιά, Λευκάδα, Πρέβεζα και Άρτα.



Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

Κυριακή 23/11

Βροχές στα δυτικά, με βελτίωση μετά το μεσημέρι.

Τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θράκη και ανατολικό Αιγαίο.

Μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια σε ορεινά Ηπείρου–Δυτ. Μακεδονίας.

Θερμοκρασία: 8–23°C (χαμηλότερη στα βορειοδυτικά).

Δευτέρα 24/11

Τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά από το απόγευμα.

Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά.

Μικρή περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας.

Τρίτη 25/11

Νέα κακοκαιρία στα δυτικά με βροχές και καταιγίδες.

Τοπικές βροχές και στο ανατολικό–νότιο Αιγαίο.

Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Τετάρτη 26/11

Εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά.

Μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Θερμοκρασία χωρίς μεταβολή.



Ο καιρός λοιπόν διατηρεί έντονα χειμωνιάτικη διάθεση στα δυτικά και βόρεια, ενώ ο νότος απολαμβάνει ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες – ένα σπάνιο και επικίνδυνο μίγμα που απαιτεί αυξημένη προσοχή τις επόμενες ώρες.

Διαβάστε ακόμα: Καιρός σήμερα: Ήλιος στις περισσότερες περιοχές, βροχές στο Ανατολικό Αιγαίο – Πότε έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας