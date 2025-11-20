Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες, με τη βορειοδυτική Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ και συνοδεύεται από πορτοκαλί προειδοποίηση.

Ισχυρές καταιγίδες απόψε στη Δυτική Ελλάδα

Οι βροχές και οι καταιγίδες που ήδη εκδηλώνονται στα δυτικά προβλέπεται να ενταθούν τη νύχτα της Πέμπτης, δημιουργώντας νέα κύματα κακοκαιρίας σε περιοχές που έχουν ήδη επιβαρυνθεί από συνεχόμενες καταιγίδες.

Ποιες περιοχές επηρεάζονται την Παρασκευή

Την Παρασκευή (25/11) ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται:

Ιόνιο: Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη

Αιτωλοακαρνανία

Ήπειρος

Η κακοκαιρία θα αρχίσει να υποχωρεί βαθμιαία από αργά το βράδυ της Παρασκευής προς το Σάββατο.

Ήδη στη βορειοδυτική Ελλάδα έχουν σημειωθεί προβλήματα από τις συνεχείς καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, όπου έχουν αναφερθεί πλημμύρες, κατολισθήσεις και περιστατικά απεγκλωβισμών κτηνοτρόφων.



Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, αυξημένες το πρωί

Άνεμοι: ΝΝΔ 4–5 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια έως 6 και από το βράδυ 7 μποφόρ

Θερμοκρασία: 16–22°C

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες το πρωί

Άνεμοι: Νότιοι 3–5 μποφόρ

Θερμοκρασία: 13–19°C

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις, βροχές και ενδεχόμενες καταιγίδες

Άνεμοι: Νότιοι 3–5 μποφόρ, στα ανατολικά έως 7

Θερμοκρασία: 13–21°C (χαμηλότερη στη Δυτ. Μακεδονία)

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο

Άνεμοι: Νότιοι 4–6 μποφόρ, το βράδυ στο Ιόνιο έως 7

Θερμοκρασία: 15–23°C (χαμηλότερες στο εσωτερικό της Ηπείρου)

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία

Άνεμοι: ΝΝΔ 4–5 μποφόρ, έως 7 το βράδυ

Θερμοκρασία: 13–23°C

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες

Άνεμοι: Νότιοι 4–6 μποφόρ

Θερμοκρασία: 16–24°C

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές

Άνεμοι: Νότιοι 4–6 μποφόρ, στα βόρεια έως 7

Θερμοκρασία: 18–24°C

