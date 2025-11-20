Εκτεταμένα προβλήματα προκαλεί το νέο μέτωπο κακοκαιρίας που σαρώνει από το πρωί τη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο, με τις βροχοπτώσεις να είναι ιδιαίτερα έντονες και σε αρκετές περιπτώσεις να δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα. Ηγουμενίτσα και Ιωάννινα βρέθηκαν στο επίκεντρο, καθώς δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή για τυχόν εγκλωβισμούς.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το σύστημα κακοκαιρίας θα συνεχίσει να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, με τα φαινόμενα να επιμένουν κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Παράλληλα, οι άνεμοι ενισχύονται, ενώ η αφρικανική σκόνη επιστρέφει, επηρεάζοντας κυρίως τα κεντρικά και νότια τμήματα.

Πού εντοπίζονται τα πιο έντονα φαινόμενα σήμερα

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και πρόσκαιρα στη δυτική Στερεά επικρατούν αυξημένες νεφώσεις με συνεχείς βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σε περιοχές του βόρειου Ιονίου και της Ηπείρου, τα φαινόμενα είναι κατά τόπους ισχυρά, ενώ οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις αγγίζουν τα 7 μποφόρ.

Ασταθής είναι ο καιρός και στη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, όπου σημειώνονται τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, οι νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνώνουν δίνοντας ασθενείς βροχές.

Η θερμοκρασία κινείται σε φθινοπωρινά επίπεδα, φτάνοντας έως και τους 24°C στα νότια, ενώ στα βόρεια δεν ξεπερνά τους 21°C.

Αναλυτική εικόνα ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Βροχές και πιθανές καταιγίδες, με νότιους ανέμους έως 7 μποφόρ στα ανατολικά.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Ισχυρές βροχοπτώσεις στο Ιόνιο και την Ήπειρο, τοπικές καταιγίδες και άνεμοι έως 7 μποφόρ.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στη Θεσσαλία.

Κυκλάδες – Κρήτη: Λίγες νεφώσεις που κατά διαστήματα πυκνώνουν.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα: Τοπικές βροχές και νότιοι άνεμοι έως 7 μποφόρ.

Αττική: Νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών, ενισχυμένοι άνεμοι από το βράδυ.

Θεσσαλονίκη: Τοπικές βροχές, κυρίως πρωινές, και πιθανότητα καταιγίδας.

Η συνέχεια της κακοκαιρίας – Τι περιμένουμε από Παρασκευή έως Δευτέρα

Παρασκευή 21/11:

Βροχοπτώσεις και καταιγίδες στα δυτικά, πιθανώς ισχυρές κατά τόπους. Βροχές επίσης σε Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη και ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία παραμένει στα ίδια επίπεδα, ενώ η αφρικανική σκόνη θα συνεχίσει να επηρεάζει πολλές περιοχές.

Σάββατο 22/11:

Συνεχόμενα φαινόμενα στα δυτικά και βόρεια, με καταιγίδες που κατά τόπους θα είναι έντονες μέχρι το μεσημέρι. Τοπικές βροχές εκδηλώνονται και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα δυτικά.

Κυριακή 23/11:

Η κακοκαιρία επιμένει στα δυτικά με βροχές και καταιγίδες, ενώ στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας αναμένονται χιονοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση, κυρίως στη βόρεια και δυτική Ελλάδα.

Δευτέρα 24/11:

Βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών βροχών σε Κυκλάδες, Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στρέφονται σε βορειοδυτικούς και η θερμοκρασία θα πέσει κι άλλο.

Διαβάστε ακόμα: Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας: Καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι από Τετάρτη