Προειδοποίηση Μαρουσάκη: «Έρχεται βαρυχειμωνιά» – Χιόνια ακόμη και σε μεγάλες πόλεις

Για σημαντική επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, κάνοντας λόγο για «βαρυχειμωνιά» που θα επηρεάσει μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, ενώ δεν αποκλείει χιονοπτώσεις ακόμη και σε μεγάλες πόλεις.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο γνωστός μετεωρολόγος επισημαίνει ότι η Γηραιά Ήπειρος οδεύει προς ένα έντονα χειμωνιάτικο σκηνικό, με τοπικά ισχυρές ψυχρές εισβολές και χαμηλές θερμοκρασίες που θα κατεβάσουν τα χιόνια σε αστικά κέντρα.

Τι αναφέρει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης

Όπως τονίζει ο ίδιος:

«Βαρυχειμωνιά τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο τμήμα της Γηραιάς Ηπείρου, όπου θα δούμε τα χιόνια να επισκέπτονται ακόμη και μεγάλες πόλεις. Στον αντίποδα, προς την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου το Φθινόπωρο κυριαρχεί, αναμένοντας και εμείς τις χειμωνιάτικες εξάρσεις μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα, με τα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στα βουνά και σταδιακά ίσως και χαμηλότερα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα προς το παρόν βρίσκεται σε ηπιότερο καιρικό μοτίβο, ωστόσο η μετατόπιση των ψυχρών αερίων μαζών στα τέλη του μήνα μπορεί να οδηγήσει σε πρώτο κύμα χιονοπτώσεων στα ορεινά και πιθανόν σε ημιορεινές περιοχές.

Τι να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες

Ενίσχυση των βοριάδων.

Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας καθώς θα πλησιάζουμε προς το τρίτο δεκαήμερο του μήνα.

Πρώτες χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές, με πιθανότητα επέκτασης σε χαμηλότερα υψόμετρα ανάλογα με την πορεία του συστήματος.

Η πρόβλεψη του Μαρουσάκη έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη προετοιμάζεται για χειμωνιάτικο κύμα ψύχους, το οποίο φαίνεται πως ενδέχεται να αγγίξει και τη χώρα μας.

Διαβάστε ακόμα: Κολυδάς: Από τις 4 Δεκεμβρίου αρχίζει ο πραγματικός χειμώνας – Έρχεται νέο κύμα βροχών