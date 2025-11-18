Η χώρα χωρίζεται σήμερα στα δύο, καθώς το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ βρίσκεται ήδη σε ισχύ, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, την ώρα που στα νότια και ανατολικά τμήματα τα θερμόμετρα ανεβαίνουν μέχρι και τους 25°C.

Έντονα φαινόμενα σε Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Στερεά

Οι ισχυρότερες καταιγίδες εντοπίζονται στο βόρειο Ιόνιο, κυρίως σε Κέρκυρα και Παξούς, καθώς και στην Ήπειρο. Από το μεσημέρι, τα φαινόμενα επεκτείνονται στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για κατά τόπους έντονες βροχοπτώσεις.

Αντίθετα, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα κυριαρχούν οι αραιές νεφώσεις, με περιόδους ηλιοφάνειας.

Σκόνη, θυελλώδεις άνεμοι και μεγάλα θερμοκρασιακά «άλματα»

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4–6 μποφόρ, φτάνοντας στα πελάγη τα 7 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία παραμένει χωρίς αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας:

18–20°C στα βόρεια,

21–23°C στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά,

24–25°C στα νότια και στη βόρεια Κρήτη.

Καιρός ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Θράκη και, από το μεσημέρι, στη δυτική Μακεδονία. Θερμοκρασία 11–20°C.

Ιόνιο – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Ισχυρές βροχές σε Κέρκυρα, Παξούς, Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία. Στα υπόλοιπα τοπικές βροχές. Θερμοκρασία 14–23°C, χαμηλότερη κατά 3–4°C στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις και τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, πιθανότητα για ψιχάλες στη νότια Εύβοια. Θερμοκρασία 13–23°C.

Κυκλάδες – Κρήτη

Αραιές νεφώσεις, με τη βόρεια Κρήτη να φτάνει έως 25°C. Άνεμοι έως 6 μποφόρ.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Συννεφιά κατά διαστήματα, θερμοκρασία 18–24°C.

Αττική

Αραιές νεφώσεις, νότιοι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία 14–23°C.

Θεσσαλονίκη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και ήπια θερμοκρασία.



Τι θα συμβεί αύριο, Τετάρτη 19/11

Τα φαινόμενα επιμένουν στα δυτικά και βόρεια, με έντονες βροχές σε Κέρκυρα, Παξούς, Ήπειρο και βόρεια–δυτική Αιτωλοακαρνανία. Στα υπόλοιπα, αραιές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Άνεμοι: Νότιοι 4–6 μποφόρ, στο βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ

Θερμοκρασία: 17–19°C στα βόρεια, 20–22°C στα κεντρικά, 23–24°C στα νότια



Πέμπτη 20/11: Βροχές στα δυτικά και καταιγίδες στο Ιόνιο

Συνεχίζονται οι αυξημένες νεφώσεις σε δυτικά, βόρεια και ανατολικό Αιγαίο, με τοπικές βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησο, νότιο Ιόνιο και αργά το απόγευμα στα νησιά του βορείου Ιονίου.

Η αφρικανική σκόνη παραμένει στην ατμόσφαιρα, ενώ οι άνεμοι φτάνουν τα 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο έως το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία διατηρείται στα ίδια επίπεδα.



Παρασκευή 21/11: Επιμονή των φαινομένων στα βορειοδυτικά

Στα δυτικά και βόρεια συνεχίζονται οι βροχές, με καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά. Στο ανατολικό Αιγαίο θα υπάρχουν τοπικές βροχές και αυξημένες νεφώσεις.

Οι νότιοι άνεμοι ενισχύονται ξανά, φτάνοντας:

6–7 μποφόρ στα δυτικά,

5–6 μποφόρ στα ανατολικά,

7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο στα κεντρικά και νότια.



Σάββατο 22/11: Παραμένουν οι βροχές – Καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο

Η αστάθεια συνεχίζεται στα δυτικά, βόρεια και ανατολικό Αιγαίο. Στο βόρειο Ιόνιο αναμένονται καταιγίδες, ενώ η υπόλοιπη χώρα θα έχει κατά διαστήματα πυκνές νεφώσεις.

Νότιοι άνεμοι 4–6 μποφόρ, με τοπικά 7 μποφόρ σε Ιόνιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία παραμένει σταθερή.

