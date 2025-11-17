Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, προειδοποιώντας για σημαντική μεταβολή του καιρού στη βορειοδυτική Ελλάδα, όπου αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Τρίτη και την Τετάρτη.

Πού θα εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα

Τρίτη 18/11 και Τετάρτη 19/11

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Βόρειο Ιόνιο

(με έμφαση σε Κέρκυρα και Παξούς)

Ήπειρο

Αιτωλοακαρνανία

(στα δυτικά και βόρεια τμήματα, από το μεσημέρι της Τρίτης)



Η εικόνα του καιρού σήμερα – Δευτέρα 17/11

Για σήμερα, η ΕΜΥ προβλέπει:

Λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες

Τοπικές βροχές:

αρχικά σε Θράκη και πιθανόν στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου

στη συνέχεια σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά

Μετά το απόγευμα: τοπικές καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο

Πιθανότητα τοπικών βροχών στην Ανατολική Στερεά και Νότια Εύβοια

Ορατότητα & σκόνη

Περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά

Μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική



Άνεμοι

Αιγαίο: νότιοι 4–5 μποφόρ, τοπικά 6 μποφόρ στο Βορειοανατολικό Αιγαίο

Ιόνιο: νοτιοανατολικοί 4–5 μποφόρ, τοπικά 6 μποφόρ



Αττική

Νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες

Πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών μετά το απόγευμα

Περιορισμένη ορατότητα σε πρωινές και βραδινές ώρες

Θερμοκρασία: 12–20°C (2–3°C χαμηλότερη στα βόρεια)

Άνεμοι: νότιοι ασθενείς, σταδιακά 4–5 μποφόρ



Θεσσαλονίκη

Νεφώσεις παροδικά πυκνότερες

Περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ

Θερμοκρασία: 10–20°C

Άνεμοι: νοτιοανατολικοί, ασθενείς έως 4 μποφόρ



Η ΕΜΥ συστήνει προσοχή στις περιοχές όπου αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα, καθώς η κακοκαιρία θα διαρκέσει τουλάχιστον έως και το βράδυ της Τετάρτης.

