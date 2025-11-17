Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού φέρνουν τα βαρομετρικά χαμηλά που κινούνται από την κεντρική Ευρώπη προς τη χώρα μας, με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη να προειδοποιεί για ένα τριήμερο κακοκαιρίας από αύριο, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, έως και την Πέμπτη. Στο τέλος της εβδομάδας, μάλιστα, οι θερμοκρασίες θα πάρουν την κατιούσα, διαμορφώνοντας πιο χειμωνιάτικο μοτίβο.



Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Σύμφωνα με την ανάρτηση του μετεωρολόγου, οι πρώτες βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους αύριο στα βορειοδυτικά. Καθώς το σύστημα μετακινείται ανατολικότερα, οι βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι θα επεκταθούν σε μεγαλύτερο τμήμα της χώρας.

Τρίτη 18/11

Τα φαινόμενα ξεκινούν από:

Ήπειρο

Βόρειο Ιόνιο

Δυτική Μακεδονία

Ασθενέστερες βροχές θα επηρεάσουν και περιοχές λίγο νοτιότερα.

Τετάρτη 19/11 – Κορύφωση της κακοκαιρίας

Οι βροχές επεκτείνονται σε:

Ανατολική Μακεδονία

Θράκη

Περιοχές της βορειοδυτικής χώρας, όπου αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα.

Υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια, καθώς το σύστημα παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική.

Μεγάλοι όγκοι βροχής προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο και σε βορειοδυτικά ηπειρωτικά τμήματα.

Πέμπτη 20/11

Το βαρομετρικό χαμηλό μετατοπίζεται ανατολικότερα.

Τα φαινόμενα συνεχίζονται αλλά με μειωμένη ένταση, επηρεάζοντας περισσότερες περιοχές της χώρας.



Ισχυροί άνεμοι σε Ιόνιο και κεντρικό Αιγαίο

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο Ιόνιο και στο κεντρικό Αιγαίο, όπου οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, δημιουργώντας προβλήματα σε θαλάσσιες μετακινήσεις.



Η θερμοκρασία: Υψηλή τώρα, πτώση στο τέλος της εβδομάδας

Παρά τις βροχές, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα μέχρι τα τέλη της εβδομάδας.

Από το Σαββατοκύριακο, όμως, ο καιρός θα αλλάξει:

Σάββατο: Πρώτη υποχώρηση θερμοκρασιών.

Κυριακή – Δευτέρα: Το χειμωνιάτικο σκηνικό θα γίνει πιο αισθητό, με πιο ψυχρό αέρα και μειωμένες μέγιστες θερμοκρασίες.



Η κακοκαιρία του τριημέρου αναμένεται να είναι σύντομη αλλά έντονη σε αρκετές περιοχές, γι’ αυτό και οι μετεωρολόγοι συστήνουν επαγρύπνηση – ειδικά στις ζώνες όπου προβλέπονται μεγάλοι όγκοι βροχής και δυνατοί άνεμοι.

