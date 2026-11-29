Η σχέση ανάμεσα στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic και το κίνημα του «Αποτελεσματικού Αλτρουισμού» ξεκίνησε από μια φοιτητική αίθουσα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Μια ομάδα ιδεαλιστών φιλοσόφων, οι οποίοι το 2009 υπέγραψαν μια ριζοσπαστική δέσμευση ζωής, βρίσκεται σήμερα, 17 χρόνια αργότερα, στην ηγεσία της επανάστασης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι νεανικές αυτές υποσχέσεις μεταφράζονται πλέον σε φιλανθρωπικά κεφάλαια δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκαλώντας έντονο σκεπτικισμό και συγκρίσεις με το σκάνδαλο του FTX.

Η αρχή στην Οξφόρδη και η «υπόσχεση του 10%»

Η ιστορία της Anthropic και του «Αποτελεσματικού Αλτρουισμού» μοιάζει με σενάριο ταινίας, ξεκινώντας από τις μουντές αίθουσες της Οξφόρδης και φτάνοντας στα φανταχτερά ταμπλό της Wall Street. Το 2009, 23 ιδεαλιστές φιλόσοφοι δεσμεύτηκαν να δωρίζουν τουλάχιστον το 10% του εισοδήματός τους με στόχο να σώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ανθρώπινες ζωές. Αυτή η ριζοσπαστική δέσμευση αποτέλεσε τη βάση για μια πορεία που οδήγησε στην πρωτοπορία της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σήμερα, με τις αποτιμήσεις της εταιρείας να εκτοξεύονται σε αστρονομικά επίπεδα, οι υποσχέσεις εκείνες έχουν μετατραπεί σε φιλανθρωπικά κεφάλαια που ανέρχονται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η εξέλιξη προκαλεί δέος, αλλά και έντονο σκεπτικισμό, ενώ έχει οδηγήσει σε συγκρίσεις με το σκάνδαλο που έγινε γνωστό από σειρά στο Netflix.

Ο Ντάριο Αμοντέι και η Anthropic

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πορείας είναι ο Ντάριο Αμοντέι. Το όνομά του φιγουράρει ακόμα στο νούμερο 43 των επίσημων μητρώων του «Giving what we can», ανάμεσα στον λογαριασμό ενός Καναδού θεραπευτή και ενός Βρετανού ακτινοφυσικού. Το 2010, ο Αμοντέι ήταν ένας άγνωστος μεταπτυχιακός φοιτητής.

Κατά την υπογραφή της δέσμευσης, είχε δηλώσει λιτά ότι η δωρεά ενός σημαντικού μέρους του εισοδήματός του αποτελούσε θεμελιώδες κομμάτι της προσωπικής του αποστολής «να κάνει τον κόσμο καλύτερο». Σήμερα, ο ίδιος άνθρωπος είναι συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από το ισχυρό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude, και η οποία εισήλθε στη Wall Street με αστρονομικές αποτιμήσεις.

Το δόγμα «κέρδισε για να δώσεις»

Ο Αμοντέι δεν αποτελεί εξαίρεση στην Anthropic, αλλά τον κανόνα, όπως σημείωσε σε εκτενές ρεπορτάζ της η Wall Street Journal. Τουλάχιστον 50 νυν και πρώην εργαζόμενοι, επενδυτές και κορυφαία στελέχη της εταιρείας έχουν υπογράψει την ίδια «υπόσχεση του 10%». Ανάμεσά τους βρίσκονται οι συνιδρυτές Τομ Μπράουν και Τζακ Κλαρκ, καθώς και η προσωπάρχης του Αμοντέι, Άβιταλ Μπάλγουιτ.

Πολλοί από αυτούς ακολούθησαν πιστά το δόγμα του «earn to give» («κέρδισε για να δώσεις»). Επέλεξαν συνειδητά να δραστηριοποιηθούν στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών, όχι για προσωπικό πλουτισμό, αλλά για να μεγιστοποιήσουν τα ποσά που θα μπορούσαν να διοχετεύσουν σε κοινωφελείς σκοπούς. Μετά την ιστορική είσοδο της Anthropic στο χρηματιστήριο, οι μετοχές τους αποτιμώνται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με υπολογισμούς του Economist, μόνο η δέσμευση του 10% από τους τρεις συνιδρυτές της εταιρείας αντιστοιχεί σε περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό που προκαλεί ίλιγγο.

Η φιλοσοφία του «Αποτελεσματικού Αλτρουισμού»

Η ιδεολογία που βρίσκεται πίσω από όλο αυτό το οικοδόμημα ονομάζεται «Αποτελεσματικός Αλτρουισμός». Αυτή η φιλοσοφία καθοδηγεί τις επιλογές και τις δράσεις των στελεχών της Anthropic, συνδέοντας την οικονομική επιτυχία με τη φιλανθρωπική προσφορά σε μεγάλη κλίμακα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr