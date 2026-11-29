Ο Όμιλος Φάις συνεχίζει την υλοποίηση του αναπτυξιακού του σχεδιασμού για την αλυσίδα καλλυντικών KIKO MILANO, ενισχύοντας την παρουσία του στην ελληνική αγορά και εισερχόμενος παράλληλα στη Σλοβακία. Οι δύο αυτές νέες προσθήκες ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των φυσικών καταστημάτων του δικτύου σε 57, τα οποία αναπτύσσονται από τον ελληνικό όμιλο σε έξι ευρωπαϊκές χώρες. Με αυτόν τον τρόπο, ο όμιλος διευρύνει περαιτέρω το εμπορικό του αποτύπωμα στον κλάδο της ομορφιάς.

Ενίσχυση του δικτύου σε Ελλάδα και Κεντρική Ευρώπη

Το πρώτο κατάστημα της αλυσίδας στη Σλοβακία βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο Aupark της Μπρατισλάβας, σηματοδοτώντας την είσοδο του ομίλου στην αγορά της χώρας. Στην Ελλάδα, το νέο σημείο πώλησης στον Πειραιά έρχεται να προστεθεί στο ήδη εκτεταμένο δίκτυο της εταιρείας, ενισχύοντας την παρουσία της στην εγχώρια αγορά.

Μετά τις τελευταίες αυτές προσθήκες, ο Όμιλος Φάις διαθέτει πλέον 36 καταστήματα KIKO MILANO στην Ελλάδα. Το δίκτυο συμπληρώνεται με έξι καταστήματα στην Κύπρο, τέσσερα στη Βουλγαρία, οκτώ στη Ρουμανία, δύο στην Τσεχία και ένα στη Σλοβακία. Η επέκταση στην Κεντρική Ευρώπη δημιουργεί μια πρόσθετη βάση ανάπτυξης για τον όμιλο, πέραν των αγορών στις οποίες έχει ήδη αποκτήσει σημαντική παρουσία.

Η στρατηγική σημασία του κλάδου καλλυντικών

Ο κλάδος των καλλυντικών αποτελεί μία από τις δραστηριότητες στις οποίες η διοίκηση του Ομίλου Φάις αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα. Αυτός ο τομέας συνεισφέρει ένα αυξανόμενο ποσοστό στον συνολικό κύκλο εργασιών του ομίλου, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική του σημασία.

Συγκεκριμένα, το 2025, οι πωλήσεις του συγκεκριμένου τομέα διαμορφώθηκαν στα 30,2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση κατά 11% και αντιστοιχεί στο 13,4% των συνολικών εσόδων του ομίλου, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία στον κλάδο.

Συνδυασμός φυσικών και ηλεκτρονικών πωλήσεων

Η εμπορική ανάπτυξη της KIKO MILANO στηρίζεται σε έναν συνδυασμό φυσικών καταστημάτων και ηλεκτρονικών πωλήσεων. Η αλυσίδα διαθέτει ήδη ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Ρουμανία, παρέχοντας στους καταναλωτές πολλαπλά κανάλια πρόσβασης στα προϊόντα της.

Στον σχεδιασμό του ομίλου περιλαμβάνεται η επέκταση της διαδικτυακής παρουσίας της KIKO MILANO και σε άλλες χώρες, όπως η Βουλγαρία, η Τσεχία και η Σλοβακία. Στην αγορά των καλλυντικών, η δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών καναλιών πώλησης αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, καθώς παρά την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, τα φυσικά καταστήματα διατηρούν σημαντικό ρόλο, προσφέροντας τη δυνατότητα δοκιμής των προϊόντων και προσωπικής εξυπηρέτησης πριν από την αγορά.

Η διεθνής πορεία της KIKO MILANO

Η ιταλική εταιρεία KIKO MILANO δραστηριοποιείται στις κατηγορίες του μακιγιάζ, της περιποίησης του προσώπου και των μαλλιών, εμπλουτίζοντας τακτικά την προϊοντική της γκάμα. Η τοποθέτησή της στην αγορά συνδυάζει την αναγνωρισιμότητα ενός διεθνούς εμπορικού σήματος με μια τιμολογιακή πολιτική που απευθύνεται σε ευρύτερες ομάδες καταναλωτών.

Σε διεθνές επίπεδο, η KIKO MILANO έχει εισέλθει σε νέα περίοδο ανάπτυξης μετά την εξαγορά της από την επενδυτική εταιρεία L Catterton το 2024. Οι παγκόσμιες πωλήσεις της ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο το 2025, ενώ η εταιρεία διευρύνει την παρουσία της και στην αμερικανική αγορά. Για τον Όμιλο Φάις, η ανάπτυξη του συγκεκριμένου εμπορικού σήματος λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις υπόλοιπες δραστηριότητές του.

Με πληροφορίες από: Topontiki