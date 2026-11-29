Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, καθώς ο αριθμός τους έχει ήδη ξεπεράσει το 1,08 εκατομμύριο. Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ παραμένει ανοιχτή για μόλις μία ακόμη εβδομάδα, δίνοντας την ευκαιρία σε περίπου 120.000 νοικοκυριά που δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση να το πράξουν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η «ανατροπή» που καταγράφεται στις αιτήσεις για την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες έχουν ήδη υπερβεί τις περσινές.

Υψηλοί ρυθμοί αιτήσεων και η προθεσμία

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έως τις 27 Νοεμβρίου 2026, στις 08:00 το πρωί, οι αποδεκτές αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης ανέρχονταν σε 1.081.341. Από αυτές, οι 703.222 αφορούσαν πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα, ενώ οι 378.119 αιτήσεις δηλώθηκαν για ηλεκτρικό ρεύμα.

Με τους δυνητικούς δικαιούχους της φετινής ενίσχυσης να υπολογίζονται σε περίπου 1,2 εκατομμύρια, εκτιμάται ότι σχεδόν εννέα στους δέκα έχουν ήδη ολοκληρώσει την υποβολή της αίτησής τους. Αυτό σημαίνει ότι απομένουν περίπου 120.000 νοικοκυριά τα οποία καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους εντός της προθεσμίας που λήγει σε μία εβδομάδα.

Σημαντική αύξηση στις αιτήσεις για ηλεκτρικό ρεύμα

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της φετινής διαδικασίας είναι η σημαντική αύξηση των αιτήσεων που αφορούν την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι αιτήσεις για αυτή την κατηγορία θέρμανσης έχουν ήδη ξεπεράσει τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων ολόκληρης της περσινής περιόδου.

Συγκεκριμένα, φέτος έχουν υποβληθεί 378.119 αιτήσεις για ηλεκτρική ενέργεια, έναντι 363.224 που είχαν καταγραφεί συνολικά πέρυσι. Αυτό μεταφράζεται σε σχεδόν 15.000 περισσότερες αιτήσεις, παρόλο που η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Πλέον, το 35% του συνόλου των αιτήσεων αφορά τη θέρμανση με ηλεκτρικό ρεύμα, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 29,5% που αντιπροσώπευε πέρυσι.

Ταχύτερη διαδικασία σε σύγκριση με πέρυσι

Οι ρυθμοί υποβολής αιτήσεων φέτος είναι εμφανώς ταχύτεροι σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, τάση που διαφάνηκε από τις πρώτες κιόλας ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας myΘέρμανση. Στις 14 Νοεμβρίου φέτος, είχαν ήδη καταγραφεί 631.001 αιτήσεις, αριθμός σημαντικά υψηλότερος από τις 522.410 αιτήσεις που είχαν φτάσει στις 15 Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Επιπλέον, στις 26 Νοεμβρίου 2025, οι αιτήσεις πλησίαζαν ακόμη τις 900.000, ενώ φέτος, την ίδια περίοδο, ο αριθμός είναι ήδη πολύ μεγαλύτερος. Μόνο κατά την τελευταία εβδομάδα, οι αποδεκτές αιτήσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 157.000, με τον μέσο ημερήσιο ρυθμό να ξεπερνά τις 22.000 υποβολές.

Αυξημένος προϋπολογισμός για το φετινό επίδομα

Για τη φετινή περίοδο, το επίδομα θέρμανσης είναι αυξημένο κατά 30%, μια ενίσχυση που αντικατοπτρίζεται και στον συνολικό προϋπολογισμό του μέτρου. Ο φετινός προϋπολογισμός διαμορφώνεται στα 225 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 173 εκατομμυρίων ευρώ που είχε διατεθεί πέρυσι.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι είχαν υποβληθεί συνολικά 1.230.748 αιτήσεις, ενώ κατά την πρώτη πληρωμή του Δεκεμβρίου είχαν καταβληθεί 124,2 εκατομμύρια ευρώ σε 1.168.945 δικαιούχους. Η αύξηση του προϋπολογισμού φέτος στοχεύει στην ενίσχυση περισσότερων νοικοκυριών και στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών.

Με πληροφορίες από: Newsit