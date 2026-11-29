Σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς και ορισμένα εμπορικά κέντρα, παραμένουν προαιρετικά ανοιχτά. Η λειτουργία τους συνδέεται με την περίοδο της Black Friday, προσφέροντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους. Το προτεινόμενο ωράριο για τα εμπορικά καταστήματα είναι από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ για ορισμένα εμπορικά κέντρα η λειτουργία εκτείνεται έως τις 20:00.

Παράλληλα, επιλεγμένα σούπερ μάρκετ έχουν επίσης ανοίξει τις πόρτες τους με ειδικό ωράριο, το οποίο διαφοροποιείται ανάλογα με την αλυσίδα και την τοποθεσία του καταστήματος. Για τους εργαζόμενους που απασχολούνται αυτή την Κυριακή, προβλέπεται προσαύξηση 75% επί της νόμιμης αμοιβής τους, καθώς και η παροχή υποχρεωτικής ημέρας ανάπαυσης.

Το ωράριο λειτουργίας για τα εμπορικά καταστήματα

Η σημερινή Κυριακή, 29 Νοεμβρίου, βρίσκει τα καταστήματα ανοιχτά σε προαιρετική βάση, στο πλαίσιο των προσφορών της Black Friday. Οι καταναλωτές τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τα μαγαζιά που θα επιλέξουν να λειτουργήσουν, ξεκινώντας τις αγορές τους από τις 11 το πρωί.

Το γενικότερο προτεινόμενο ωράριο για τα εμπορικά καταστήματα έχει οριστεί από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα. Ωστόσο, για όσους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε εμπορικά κέντρα, αυτά ενδέχεται να παραμείνουν ανοιχτά για μεγαλύτερο διάστημα, φτάνοντας έως τις 20:00 το βράδυ. Για τους καταναλωτές που σχεδιάζουν να ψωνίσουν μετά τις 18:00, είναι σημαντικό να ελέγξουν εκ των προτέρων το ωράριο λειτουργίας του συγκεκριμένου καταστήματος που τους ενδιαφέρει.

Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, το ωράριο λειτουργίας για τα καταστήματα έχει ανακοινωθεί επίσημα από τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης, παρέχοντας σαφείς οδηγίες στους κατοίκους και τους επισκέπτες για τις ώρες που μπορούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους.

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Πέρα από τα εμπορικά καταστήματα, επιλεγμένα σούπερ μάρκετ έχουν επίσης ανοίξει σήμερα, Κυριακή, για να εξυπηρετήσουν το καταναλωτικό κοινό. Το ωράριο λειτουργίας τους δεν είναι ενιαίο, αλλά διαφέρει ανάλογα με την εκάστοτε αλυσίδα και το συγκεκριμένο κατάστημα. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τις ώρες που λειτουργεί το σούπερ μάρκετ της επιλογής τους.

Ειδικότερα, η αλυσίδα Σκλαβενίτης έχει ανακοινώσει ότι το κατάστημά της που βρίσκεται στο Smart Park, στην περιοχή των Σπάτων, θα λειτουργήσει από τις 11:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ. Αντίστοιχα, επιλεγμένα καταστήματα της αλυσίδας My market θα υποδεχθούν το κοινό από τις 11:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι. Στην περίπτωση της Lidl, οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων που θα εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ανά περιοχή, καθιστώντας απαραίτητο τον έλεγχο.

Από την πλευρά της ΑΒ Βασιλόπουλος, το κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Πειραιώς 86 έχει γνωστοποιήσει ότι θα λειτουργήσει με ωράριο από τις 11:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ. Για όλους τους καταναλωτές που σκοπεύουν να επισκεφθούν κάποιο σούπερ μάρκετ, συνιστάται να ελέγξουν το ωράριο του συγκεκριμένου υποκαταστήματος, ιδιαίτερα αν σκοπεύουν να κάνουν τις αγορές τους μετά το μεσημέρι. Το ίδιο ισχύει και για μικρότερα σημεία πώλησης, όπως τα AB Shop & Go και My market Local, τα οποία ενδέχεται να ακολουθούν διαφορετικό πρόγραμμα από τα μεγαλύτερα καταστήματα των ίδιων αλυσίδων.

Τα δικαιώματα των εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται κατά τη σημερινή Κυριακή, 29 Νοεμβρίου, σε εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ που λειτουργούν λόγω Black Friday, έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαιούνται προσαύξηση 75% επί της νόμιμης αμοιβής τους για την εργασία τους αυτή την ημέρα. Επιπλέον, προβλέπεται και η παροχή υποχρεωτικής ημέρας ανάπαυσης, ως αντιστάθμισμα για την εργασία τους την Κυριακή.

Οι επόμενες Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα

Μετά τη σημερινή Κυριακή της Black Friday, τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και σε άλλες Κυριακές εντός του τρέχοντος έτους και έως το τέλος του 2026. Συγκεκριμένα, έχουν οριστεί τρεις επιπλέον Κυριακές κατά τις οποίες τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν τις πόρτες τους για το κοινό.

Αυτές οι Κυριακές περιλαμβάνουν την 13η και την 20ή Δεκεμβρίου, οι οποίες είναι οι δύο Κυριακές που προηγούνται των Χριστουγέννων, προσφέροντας επιπλέον ευκαιρίες για εορταστικές αγορές. Επιπρόσθετα, τα καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου, ολοκληρώνοντας έτσι τις ειδικές Κυριακάτικες λειτουργίες για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Με πληροφορίες από: Enikos