Η αγορά αναμένεται να κινηθεί σε ιδιαίτερα εντατικούς ρυθμούς σήμερα, καθώς η Black Friday 2026 φτάνει στην κορύφωσή της. Οι εκπτώσεις και οι προσφορές έχουν ήδη ξεκινήσει, με τα εμπορικά καταστήματα να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Οι καταναλωτές αναζητούν οικονομικά συμφέρουσες, έξυπνες και ασφαλείς αγορές, ειδικά ενόψει των χριστουγεννιάτικων δώρων.

Κορύφωση προσφορών και εκτεταμένο ωράριο

Οι εκπτωτικές προσφορές, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμα και το 70%, αναμένεται να κορυφωθούν σήμερα, Παρασκευή, στο πλαίσιο της Black Friday 2026. Τα εμπορικά καταστήματα έχουν προετοιμαστεί εντατικά για την αυξημένη κίνηση, με τους καταναλωτές να στρέφονται προς τις αγορές για τα χριστουγεννιάτικα δώρα, εκμεταλλευόμενοι τις μειωμένες τιμές.

Οι προσφορές δεν προβλέπεται να σταματήσουν με το πέρας της σημερινής ημέρας. Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά σε όλη την επικράτεια, δίνοντας επιπλέον ευκαιρίες για αγορές. Ακολουθεί, τη Δευτέρα, η Cyber Monday, η οποία θα φέρει διαδικτυακές προσφορές, επεκτείνοντας το εκπτωτικό αυτό διάστημα.

Η άποψη της αγοράς και οι προσδοκίες

Ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι «η Black Friday και η Cyber Monday του Νοεμβρίου είναι μια ευκαιρία για τα νοικοκυριά να αγοράσουν σε καλύτερες τιμές και για τις εμπορικές επιχειρήσεις να ενισχύσουν τον τζίρο τους πριν από την εορταστική περίοδο».

Ο κύριος Κορκίδης τόνισε επίσης ότι «η αυξημένη φετινή πρόθεση για αγορές δίνει περιθώριο αισιοδοξίας». Ωστόσο, διευκρίνισε ότι «το ύψος του τζίρου θα κριθεί από το πόσες από αυτές τις προθέσεις θα γίνουν συναλλαγές», υπογραμμίζοντας τη σημασία της μετατροπής της πρόθεσης σε πραγματική αγοραστική δραστηριότητα.

Στοιχεία από έρευνες και περυσινός απολογισμός

Σύμφωνα με τη φετινή έρευνα της EY, το 67% των καταναλωτών σχεδιάζει να πραγματοποιήσει αγορές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο σε σχέση με το 63% που καταγράφηκε το 2025 και το 50% το 2024. Περίπου οι μισοί από όσους σκοπεύουν να ψωνίσουν έχουν ήδη προγραμματίσει συγκεκριμένες αγορές.

Για την ελληνική αγορά, σημείο αναφοράς παραμένει η περυσινή εκτίμηση για έναν τζίρο περίπου 300 εκατ. ευρώ. Αυτός ο τζίρος αντιστοιχούσε σε περίπου 3 εκατομμύρια συναλλαγές, με τη μέση αξία απόδειξης να κυμαίνεται κοντά στα 100 ευρώ.

Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές αγορές, ο απολογισμός για την εβδομάδα της Black Friday του 2025 έδειξε σημαντική αύξηση. Μέσω της πλατφόρμας στην Ελλάδα, ο τζίρος αυξήθηκε κατά 37%, οι παραγγελίες κατά 25%, ενώ η μέση αξία παραγγελίας έφτασε τα 104 ευρώ, από 94 ευρώ που ήταν το 2024.

Οι προτιμήσεις των καταναλωτών και η εορταστική περίοδος

Οι φετινές προτιμήσεις των καταναλωτών δείχνουν ότι τα ρούχα και τα αξεσουάρ βρίσκονται στην πρώτη θέση με 61%. Πολύ κοντά ακολουθούν η τεχνολογία και οι ηλεκτρονικές συσκευές, συγκεντρώνοντας το 59% των προτιμήσεων. Οι ηλεκτρικές συσκευές έρχονται τρίτες με 42%.

Στη συνέχεια, τα προϊόντα ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας προτιμώνται από το 31% των καταναλωτών, ενώ τα είδη σπιτιού και κουζίνας από το 27%. Αξίζει να σημειωθεί ότι 2 στους 10 καταναλωτές θα εκμεταλλευτούν τις εκπτωτικές τιμές για να κάνουν αγορές για τα χριστουγεννιάτικα δώρα.

Το διπλό αυτό εκπτωτικό γεγονός, που περιλαμβάνει τη Black Friday και την Cyber Monday, μπορεί πλέον να θεωρηθεί ως η επίσημη έναρξη της εορταστικής αγοράς. Ως προς τον συνολικό προϋπολογισμό για τα δύο αυτά γεγονότα, 4 στους 10 καταναλωτές έχουν δηλώσει ότι έχουν προγραμματίσει τις δαπάνες τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis