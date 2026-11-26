Η κλήρωση 3150 του Τζόκερ πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να διεκδικήσουν ένα σημαντικό χρηματικό έπαθλο. Το ποσό που αναμενόταν να μοιραστεί στην πρώτη κατηγορία, για όσους δηλαδή πετύχουν 5+1 σωστές προβλέψεις, ήταν τουλάχιστον 2.000.000 ευρώ. Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης έχουν πλέον ανακοινωθεί, δίνοντας τέλος στην αγωνία των παικτών.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης 3150

Στην κλήρωση του Τζόκερ με αριθμό 3150, η οποία διεξήχθη την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, οι αριθμοί που αναδείχθηκαν ως τυχεροί ήταν οι 20, 12, 19, 8, 38. Ο επιπλέον αριθμός, ο οποίος είναι γνωστός ως αριθμός Τζόκερ, ήταν το 16. Αυτός ο συνδυασμός καθορίζει τους νικητές της πρώτης κατηγορίας, δηλαδή όσους είχαν προβλέψει σωστά και τους πέντε κύριους αριθμούς και τον αριθμό Τζόκερ.

Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το καθιερωμένο πρόγραμμα, δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες παίκτες να δοκιμάσουν την τύχη τους. Οι συμμετέχοντες μπορούν πλέον να ελέγξουν τα δελτία τους μέσω των επίσημων υπηρεσιών που παρέχει η Allwyn, προκειμένου να διαπιστώσουν αν συγκαταλέγονται στους τυχερούς της συγκεκριμένης κλήρωσης και διεκδικούν ένα από τα μεγάλα έπαθλα.

Το ελάχιστο εγγυημένο έπαθλο στην πρώτη κατηγορία

Για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας του Τζόκερ, δηλαδή για όσους πέτυχαν πέντε σωστούς αριθμούς και επιπλέον τον αριθμό Τζόκερ, το ελάχιστο εγγυημένο έπαθλο ανέρχεται πλέον σε 1.000.000 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι μικτό και αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για τους παίκτες που στοχεύουν στο μεγάλο τζακ ποτ.

Στην περίπτωση που υπάρξουν περισσότεροι από ένας νικητές στην πρώτη κατηγορία, το συνολικό ποσό του επάθλου κατανέμεται ισόποσα μεταξύ τους. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει ότι όλοι οι τυχεροί που έχουν τον ίδιο συνδυασμό αριθμών θα λάβουν ένα δίκαιο μερίδιο από το συνολικό χρηματικό έπαθλο που αντιστοιχεί στην κατηγορία των 5+1 σωστών προβλέψεων.

Λεπτομέρειες για τη δεύτερη κατηγορία επάθλων

Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία του Τζόκερ, αυτή απευθύνεται στους παίκτες που έχουν προβλέψει σωστά πέντε αριθμούς, χωρίς όμως να έχουν επιλέξει τον σωστό αριθμό Τζόκερ. Για κάθε νικητή αυτής της κατηγορίας, το έπαθλο διαμορφώνεται σε 100.000 ευρώ, μικτά. Το ποσό αυτό προσφέρει επίσης μια σημαντική οικονομική ενίσχυση στους τυχερούς.

Στη δεύτερη κατηγορία, υπάρχει ένα ανώτατο συνολικό ποσό καταβολής που φτάνει τα 2.000.000 ευρώ. Εάν ο αριθμός των νικητών στη συγκεκριμένη κατηγορία υπερβεί τους 20, τότε το συνολικό έπαθλο των 2 εκατομμυρίων ευρώ μοιράζεται ισόποσα μεταξύ όλων των νικητών. Αυτή η ρύθμιση διασφαλίζει τη δίκαιη κατανομή του διαθέσιμου ποσού, ανεξάρτητα από τον αριθμό των επιτυχόντων.

Πώς συμμετέχουν οι παίκτες και πότε γίνονται οι κληρώσεις

Οι παίκτες του Τζόκερ έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις κληρώσεις με διάφορους τρόπους. Μπορούν είτε να συμπληρώσουν και να καταθέσουν το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα της Allwyn, είτε να επιλέξουν την ηλεκτρονική οδό. Η διαδικτυακή συμμετοχή γίνεται μέσω της ιστοσελίδας allwyn.gr, επιτρέποντας στους παίκτες να καταθέσουν το δελτίο τους από οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκονται, προσφέροντας ευελιξία και ευκολία.

Εκτός από την ατομική συμμετοχή, οι παίκτες έχουν επίσης τη δυνατότητα να λάβουν μέρος και σε ομαδικά δελτία. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη τόσο στα φυσικά καταστήματα της Allwyn που βρίσκονται σε όλη τη χώρα, όσο και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται σε τακτική βάση, συγκεκριμένα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, με την ώρα διεξαγωγής να είναι πάντα στις 22:00, δίνοντας τρεις ευκαιρίες την εβδομάδα για κέρδη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis