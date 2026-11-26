Η διαδικασία καταβολής της επιστροφής ενοικίου για τα μισθώματα του έτους 2025 ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου. Συνολικά, 932.652 δικαιούχοι έλαβαν την οικονομική ενίσχυση στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, σε μια πληρωμή που πραγματοποιήθηκε αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης από τους πολίτες.

Ωστόσο, για ένα μέρος των δικαιούχων, συγκεκριμένα 26.884 άτομα, η πίστωση των ποσών δεν κατέστη δυνατή. Τα προβλήματα αυτά οφείλονται κατά κύριο λόγο σε ζητήματα που σχετίζονται με τον αριθμό IBAN. Για αυτές τις περιπτώσεις, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών και η διενέργεια διορθώσεων έως την 31η Δεκεμβρίου του 2026.

Οι δικαιούχοι και οι κατηγορίες ενίσχυσης

Από το σύνολο των δικαιούχων που έλαβαν την επιστροφή ενοικίου, η πλειονότητα, δηλαδή 926.511 άτομα, έλαβαν την ενίσχυση που αντιστοιχεί σε ένα ενοίκιο. Αυτή η ενίσχυση αφορά είτε την κύρια είτε τη φοιτητική τους κατοικία. Παράλληλα, μια άλλη ομάδα δικαιούχων, που αριθμεί 21.277 άτομα, έλαβε δύο ενοίκια.

Η πρόσθετη αυτή ενίσχυση των δύο ενοικίων χορηγείται λόγω της επαγγελματικής ιδιότητας των δικαιούχων και της υπηρεσίας τους στην περιφέρεια. Επιπλέον, υπήρξαν 15.136 δικαιούχοι οι οποίοι έλαβαν και τις δύο ενισχύσεις, δηλαδή τόσο την επιστροφή για την κύρια ή φοιτητική κατοικία όσο και την πρόσθετη ενίσχυση.

Ποιοι λαμβάνουν την πρόσθετη επιστροφή ενοικίου

Η πρόσθετη επιστροφή ενοικίου απευθύνεται σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες που εργάστηκαν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Συγκεκριμένα, αφορά εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που παρείχαν τις υπηρεσίες τους μέσα στο έτος 2025. Βασική προϋπόθεση είναι η εργασία τους να έχει πραγματοποιηθεί εκτός της Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, καθώς και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Για να λάβουν την ενίσχυση αυτή, οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν μια σημαντική προϋπόθεση: η μισθωμένη κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία τους να βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα με τον τόπο όπου υπηρετούν. Αυτό διασφαλίζει ότι η ενίσχυση στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών στέγασης λόγω της υπηρεσίας τους σε απομακρυσμένες ή περιφερειακές περιοχές.

Υπολογισμός ποσών και κριτήρια

Ο υπολογισμός του ποσού της επιστροφής ενοικίου βασίζεται στα ενοίκια που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025. Για την κύρια και τη φοιτητική κατοικία, η ενίσχυση αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν πίσω το ισοδύναμο ενός μηνιαίου ενοικίου.

Για τις ειδικές κατηγορίες, όπως οι εκπαιδευτικοί και οι υγειονομικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια, η ενίσχυση είναι αυξημένη και αντιστοιχεί στα 2/12 του ετήσιου μισθώματος. Σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα εισοδηματικά όρια έχουν αυξηθεί, γεγονός που διευρύνει τον αριθμό των νοικοκυριών που μπορούν να λάβουν την επιστροφή. Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν και τα προβλεπόμενα περιουσιακά κριτήρια για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Διαδικασία διορθώσεων και υποβολής δικαιολογητικών

Η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών προβλέπεται για συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου η ηλεκτρονική δήλωση μίσθωσης δεν ήταν υποχρεωτική ή δυνατή. Αυτό αφορά καταστάσεις στις οποίες ο εκμισθωτής δεν είχε την υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης μίσθωσης, όπως συμβαίνει με το Δημόσιο. Επίσης, περιλαμβάνονται περιπτώσεις όπου η δήλωση έχει υποβληθεί χειρόγραφα, για παράδειγμα σε μισθώσεις με ανήλικους εκμισθωτές.

Τα απαραίτητα έγγραφα για αυτές τις διορθώσεις και συμπληρώσεις περιλαμβάνουν το μισθωτήριο συμβόλαιο, βεβαιώσεις σπουδών για φοιτητές, καθώς και τραπεζικά αποδεικτικά πληρωμής των ενοικίων. Η υποβολή όλων αυτών των εγγράφων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πλατφόρμα myAADE. Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι: Φορολογία → Εισόδημα → Χορήγηση επιδότησης με τη μορφή επιστροφής ποσού ενοικίου του άρθρου 70 του ν. 5217/2025.

Με πληροφορίες από: Gazzetta