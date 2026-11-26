Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BYD επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την INEOS Automotive για την εξαγορά του εργοστασίου της στο Hambach της Γαλλίας. Η σχεδιαζόμενη αυτή επένδυση αποτελεί μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης της BYD στην ευρωπαϊκή αγορά. Στόχος είναι η αξιοποίηση της μονάδας για την παραγωγή οχημάτων που θα απευθύνονται ειδικά στους Ευρωπαίους οδηγούς.

Οι αποκλειστικές συνομιλίες για τη μονάδα του Hambach

Η BYD βρίσκεται σε αποκλειστικές συνομιλίες με την INEOS Automotive, με αντικείμενο την εξαγορά της μονάδας παραγωγής που βρίσκεται στο Hambach της Γαλλίας. Η κινεζική εταιρεία επιβεβαίωσε τις εν λόγω διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους για την περαιτέρω επέκτασή της στην Ευρώπη. Η προτεινόμενη συναλλαγή, παρότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο αποκλειστικών συνομιλιών, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η οριστικοποίησή της τελεί υπό την προϋπόθεση της διαβούλευσης με τα αρμόδια συμβούλια εργαζομένων, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η στρατηγική αυτή κίνηση της BYD αποσκοπεί στην ενίσχυση της παρουσίας της στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, φέρνοντας την παραγωγή πιο κοντά στους τελικούς καταναλωτές. Η μονάδα του Hambach αποτελεί κεντρικό σημείο ενδιαφέροντος για την κινεζική εταιρεία, η οποία επιδιώκει να δημιουργήσει μια ισχυρή βάση παραγωγής εντός της Ευρώπης.

Μακροπρόθεσμη δέσμευση και φιλοδοξίες στην Ευρώπη

Η BYD δηλώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της στην Ευρώπη, θεωρώντας τη σχεδιαζόμενη επένδυση στο Hambach ως αντανάκλαση της εμπιστοσύνης της στη Γαλλία. Παράλληλα, η κίνηση αυτή αναδεικνύει τη φιλοδοξία της εταιρείας να συνεχίσει την ανάπτυξή της στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι στόχος είναι να προσφερθούν στους Ευρωπαίους καταναλωτές οχήματα κατασκευασμένα στη Γαλλία.

Μέσω αυτής της προσέγγισης, η BYD επιδιώκει να φέρει την τεχνολογία ηλεκτροκίνησης της εταιρείας πιο κοντά στους Ευρωπαίους οδηγούς. Η παραγωγή οχημάτων εντός της Ευρώπης αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της για την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά και την καλύτερη ανταπόκριση στις τοπικές ανάγκες και προτιμήσεις.

Στήριξη θέσεων εργασίας και δημιουργία νέων ευκαιριών

Στην ανακοίνωσή της, η BYD τονίζει την πρόθεσή της να διασφαλίσει τη συνέχιση της παραγωγικής λειτουργίας του εργοστασίου στο Hambach. Παράλληλα, δηλώνει ότι επιδιώκει να στηρίξει τις τοπικές θέσεις εργασίας που ήδη υπάρχουν. Η εταιρεία αναφέρεται επίσης στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους εργαζομένους και τους προμηθευτές της ευρύτερης περιοχής.

Ωστόσο, η BYD δεν έχει δώσει συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με την απασχόληση ή τη μελλοντική παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας. Η δέσμευση για τη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο των διαπραγματεύσεων και της συνολικής στρατηγικής της εταιρείας για την ενσωμάτωσή της στην τοπική οικονομία.

Αναμονή για περαιτέρω λεπτομέρειες και επόμενα βήματα

Προς το παρόν, η BYD δεν έχει ανακοινώσει ποια συγκεκριμένα μοντέλα οχημάτων θα μπορούσαν να παράγονται στο εργοστάσιο του Hambach. Επίσης, δεν έχει γίνει γνωστό το χρονοδιάγραμμα έναρξης της παραγωγής, ούτε το οικονομικό τίμημα της εν λόγω συναλλαγής. Αυτές οι λεπτομέρειες αναμένεται να αποσαφηνιστούν σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων.

Το επόμενο βήμα για το σχέδιο που αφορά το Hambach είναι η διαδικασία διαβούλευσης με τα αρμόδια συμβούλια εργαζομένων. Ακολουθεί η εξέλιξη των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με την INEOS Automotive, οι οποίες θα καθορίσουν την τελική έκβαση της προτεινόμενης εξαγοράς. Η στρατηγική της BYD για παραγωγή πιο κοντά στους πελάτες της στην Ευρώπη παραμένει ο κεντρικός άξονας αυτής της κίνησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta