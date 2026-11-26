Διεθνούς αναγνώρισης έτυχε η Ελλάδα για την πρόοδο που έχει σημειώσει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στο πλαίσιο του Φόρουμ Φορολογικών Διοικήσεων του ΟΟΣΑ. Παράλληλα, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής, εξελέγη αντιπρόεδρος στο προεδρείο του Φόρουμ. Η εκλογή του κ. Πιτσιλή και η αναγνώριση των ελληνικών επιτευγμάτων έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της 19ης Ολομέλειας, η οποία φιλοξενήθηκε στη Φορταλέζα της Βραζιλίας.

Η εκλογή του Γιώργου Πιτσιλή

Η επιλογή του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ως αντιπροέδρου στο προεδρείο του Φόρουμ Φορολογικών Διοικήσεων του ΟΟΣΑ (OECD Forum on Tax Administration – FTA Bureau) αποτελεί μία σημαντική διεθνή αναγνώριση. Η εκλογή αυτή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 19ης Ολομέλειας του Φόρουμ, η οποία διεξήχθη στη Φορταλέζα της Βραζιλίας, από τις 23 έως τις 25 Νοεμβρίου 2026.

Με την ανάληψη αυτής της θέσης, η Ελλάδα αποκτά μία από τις δύο θέσεις αντιπροέδρων του προεδρείου, γεγονός που της επιτρέπει να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων και των εργασιών του διεθνούς Φόρουμ. Η εξέλιξη αυτή αναγνωρίζει τη συμβολή της ελληνικής φορολογικής διοίκησης στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων παγκοσμίως.

Η ελληνική εμπειρία στη μείωση της φοροδιαφυγής

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας, ο Γιώργος Πιτσιλής παρουσίασε αναλυτικά την πορεία του ψηφιακού και οργανωτικού μετασχηματισμού της ΑΑΔΕ. Επιπλέον, ανέδειξε τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που έχουν υλοποιηθεί με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης στη χώρα μας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα όσον αφορά τη μείωση του κενού ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, η χώρα μας κατάφερε να μειώσει το κενό ΦΠΑ από 29% το 2017 σε 9% το 2024. Αυτή η επίδοση φέρνει την Ελλάδα κοντά στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και στρατηγική «Tax Administration 3.0»

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, τόνισε ότι καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων διαδραμάτισαν οι ψηφιακές εφαρμογές και οι αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στη στρατηγική με την ονομασία «Tax Administration 3.0».

Ο βασικός στόχος της στρατηγικής αυτής είναι η ενσωμάτωση της φορολογικής συμμόρφωσης στις καθημερινές συναλλαγές και στις υπηρεσίες που παρέχονται προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η διευκόλυνση της σωστής και έγκαιρης εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων από όλους τους εμπλεκόμενους.

Ενεργός συμμετοχή σε θεματικές ενότητες

Πέραν της παρουσίασης των ελληνικών επιτευγμάτων, ο κ. Πιτσιλής συμμετείπε ενεργά σε δύο βασικές θεματικές ενότητες της Ολομέλειας του Φόρουμ. Στην ενότητα για τη μείωση του φορολογικού κενού, παρουσίασε την ελληνική προσέγγιση για τη μέτρηση και τον περιορισμό του κενού ΦΠΑ, καθώς και άλλων φόρων. Στην παρουσίαση αυτή συμμετείχαν επίσης οι επικεφαλής των φορολογικών διοικήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (HMRC) και της Βραζιλίας.

Στη δεύτερη θεματική ενότητα, που αφορούσε την καινοτομία στις φορολογικές διοικήσεις, ο κ. Πιτσιλής συντόνισε και άνοιξε τη συζήτηση. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις νέες προσεγγίσεις που επηρεάζουν τη φορολογική συμπεριφορά και ενισχύουν την εκούσια συμμόρφωση. Στην ενότητα αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Ουρουγουάη, τη Σαουδική Αραβία και την Ουγγαρία.

Η σημασία της τεχνολογίας και του ανθρώπινου παράγοντα

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τον μετασχηματισμό των φορολογικών διοικήσεων, ο Γιώργος Πιτσιλής υπογράμμισε τη σημασία της ανθρώπινης διάστασης πέρα από την τεχνολογία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί για να εξελίξει έναν οργανισμό. Χρειάζεται να αλλάξει και ο τρόπος που εργαζόμαστε, να επενδύσουμε στ».

Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την πεποίθηση ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός πρέπει να συνοδεύεται από αλλαγές στις εργασιακές πρακτικές και επενδύσεις στον ανθρώπινο παράγοντα, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης εξέλιξη και αποτελεσματικότητα των φορολογικών διοικήσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit