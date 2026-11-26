Ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), διαδεχόμενος την Κριστίν Λαγκάρντ, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν οι Financial Times. Η Κριστίν Λαγκάρντ αποχωρεί πρόωρα από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027. Το ζήτημα της διαδοχής της, καθώς και δύο ακόμη μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων μεταξύ των ευρωπαίων ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Οι υποψήφιοι για την προεδρία της ΕΚΤ

Για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ, δύο επίσημοι υποψήφιοι έχουν προταθεί. Πρόκειται για τον Ισπανό Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος και τον Ολλανδό Κλάας Κνοτ. Ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος είναι γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών και έχει διατελέσει πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας. Από την άλλη πλευρά, ο Κλάας Κνοτ είναι πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Financial Times, ο Ισπανός υποψήφιος φέρεται να έχει το προβάδισμα για την ανάληψη των ηνίων της ΕΚΤ. Αυτή η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για μια νέα περίοδο στη νομισματική πολιτική της Ευρωζώνης, με τον Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος να συγκεντρώνει σημαντική υποστήριξη.

Η ευρεία υποστήριξη στον Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος

Ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη της πλειοψηφίας των κρατών-μελών της Ευρωζώνης, γεγονός που ενισχύει τη θέση του έναντι του Ολλανδού Κλάας Κνοτ. Ειδικότερα, ο Ισπανός υποψήφιος χαίρει της υποστήριξης του Παρισιού και του Βερολίνου, οι οποίες αποτελούν τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης.

Η στήριξη από τις κορυφαίες οικονομίες της Ευρωζώνης θεωρείται καθοριστική για την εξασφάλιση της θέσης, δίνοντας στον Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος ένα σαφές προβάδισμα στην κούρσα της διαδοχής. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από ευρωπαϊκές πηγές, οι οποίες αναφέρουν ότι η υποψηφιότητά του συγκεντρώνει ευρεία συναίνεση.

Οι συζητήσεις των ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες

Το ζήτημα της διαδοχής στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και η πλήρωση δύο ακόμη θέσεων στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ, αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στη Σύνοδο Κορυφής. Οι ευρωπαίοι ηγέτες συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες με στόχο να οριστικοποιήσουν τις προτεινόμενες υποψηφιότητες για τις τρεις αυτές κρίσιμες θέσεις.

Η παρούσα Σύνοδος Κορυφής είχε ως βασικό σκοπό να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες θεσμικές διαβουλεύσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες πριν τους επίσημους διορισμούς. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν σε αυτή τη φάση θα καθορίσουν την ηγεσία της ΕΚΤ για την επόμενη περίοδο.

Η διαδικασία των επίσημων διορισμών

Μετά τη συζήτηση των ευρωπαίων ηγετών επί των υποψηφιοτήτων, αναμένεται να συνεδριάσει η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων των κρατών-μελών, γνωστή ως COREPER. Ο σκοπός της συνεδρίασης του COREPER είναι να συμφωνηθεί η σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προτείνοντας έναν υποψήφιο για καθεμία από τις τρεις προς πλήρωση θέσεις.

Στη συνέχεια, οι ευρωπαίοι ηγέτες θα επανέλθουν στο ζήτημα, προκειμένου να εκκινήσουν επισήμως τις διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Αυτές οι διαβουλεύσεις αποτελούν ένα κρίσιμο βήμα στη διαδικασία. Όπως ανέφερε ευρωπαίος αξιωματούχος, οι διαβουλεύσεις αυτές θα ανοίξουν τον δρόμο για τους οριστικούς διορισμούς της νέας ηγεσίας της ΕΚΤ, οι οποίοι αναμένεται να πραγματοποιηθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis