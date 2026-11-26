Οι νέοι τιμοκατάλογοι από 15 μεγάλους προμηθευτές φέρνουν αυξήσεις έως και 24,96% στη χονδρική τιμή βασικών τροφίμων, την ώρα που το κυβερνητικό αφήγημα κάνει λόγο για συγκράτηση τιμών και μειωμένες εκπτωτικές λίστες. Παράλληλα, η λίστα της «Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών» συρρικνώθηκε κατά 975 κωδικούς προϊόντων. Αυτή η διπλή επιβάρυνση αφήνει τα νοικοκυριά εκτεθειμένα σε νέες πιέσεις ενόψει των Χριστουγέννων και των αρχών του 2027.

Νέο κύμα ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αναθεωρημένων τιμοκαταλόγων που έχουν καταθέσει 15 μεγάλες παραγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις, περίπου 342 κωδικοί προϊόντων βρίσκονται ήδη σε τροχιά ανατιμήσεων. Το εύρος των αυξήσεων στη χονδρική ξεκινά από το 0,8% και εκτοξεύεται έως το 24,96%, με τη μέση χονδρική επιβάρυνση να κινείται κοντά στο 5%.

Το πρόβλημα που ανακύπτει δεν αφορά είδη πολυτελείας, αλλά τα βασικά αγαθά που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του εβδομαδιαίου καλαθιού των νοικοκυριών. Ειδικότερα, στα γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, όπως η συσκευασμένη φέτα και τα λευκά τυριά, οι νέες χονδρικές τιμές καταγράφουν αυξήσεις που κυμαίνονται από 3,5% έως 15%. Επιπλέον, από τις 8 Δεκεμβρίου, ενεργοποιούνται νέες ανατιμήσεις που φτάνουν από 5,2% έως 13,3% σε γιαούρτια και άλλα προϊόντα ψυγείου.

Στην πρώτη γραμμή των νέων τιμοκαταλόγων, με τις επιβαρύνσεις να περνούν σταδιακά στη λιανική αγορά καθώς εξαντλούνται τα παλαιότερα αποθέματα των αλυσίδων, βρίσκονται επίσης τα νωπά κρέατα, διάφορα είδη αρτοποιίας, καθώς και σοκολάτες και σνακ.

Συρρίκνωση της «Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών»

Την ίδια στιγμή που οι προμηθευτές προχωρούν σε νέες αυξήσεις, η νέα φάση της κυβερνητικής «Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών», για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, παρουσιάζει σημαντική συρρίκνωση στους κωδικούς προϊόντων που περιλαμβάνει. Από τις 1.792 εγγραφές που περιείχε η λίστα του Οκτωβρίου, στη νέα λίστα του Νοεμβρίου απέμειναν μόλις 974 κωδικοί, έναντι 994 που είχε αρχικά εξαγγείλει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι συνολικά 975 κωδικοί προϊόντων αφαιρέθηκαν από το καθεστώς δεσμευμένης έκπτωσης. Ακόμη και αν αφαιρεθούν οι 403 σχολικοί κωδικοί που έφυγαν από τη λίστα με το τέλος της σχολικής προετοιμασίας, από το καθημερινό καλάθι των νοικοκυριών χάθηκαν 572 βασικά προϊόντα.

Η εικόνα της αγοράς και οι δείκτες

Η εικόνα που προκύπτει για το ελληνικό νοικοκυριό, όταν οι αριθμοί των τιμοκαταλόγων συναντούν την πραγματικότητα του ταμείου, είναι αμείλικτη. Ενώ οι ετήσιοι δείκτες του ΙΕΛΚΑ επιχειρούσαν τους προηγούμενους μήνες να δείξουν μια «σταθεροποίηση» των τιμών, καταγράφοντας αύξηση +0,35% τον Οκτώβριο, η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε ανατροπή στον πληθωρισμό των τροφίμων. Τα χειρότερα, μάλιστα, φαίνεται πως έρχονται σταδιακά στα ράφια των σούπερ μάρκετ μέχρι τις αρχές του 2027.

Η στροφή των καταναλωτών στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και στις προσφορές, μια τάση που καταγράφεται πλέον από όλες τις έρεβες της αγοράς, δεν αρκεί για να κρύψει το νέο κύμα ακρίβειας. Ο τζίρος των σούπερ μάρκετ ανέβηκε κατά 6,4% στο εννεάμηνο του 2026, κυρίως λόγω των πληθωριστικών επιβαρύνσεων και των σωρευτικών αυξήσεων που αγγίζουν το 61% στην πενταετία.

Με πληροφορίες από: Topontiki