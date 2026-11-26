Η 21χρονη Τία Γουίλιαμς από το Σρούσμπερι της Βρετανίας επέλεξε έναν διαφορετικό επαγγελματικό δρόμο, μετατρέποντας το πάθος της για την επεξεργασία κρέατος σε μια επιτυχημένη επιχείρηση. Από μικρή ηλικία, η Τία περνούσε χρόνο σε σφαγεία, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να κάνει κοπάνα από το σχολείο για να βρίσκεται εκεί. Σήμερα, στα 21 της, διατηρεί τη δική της εταιρεία, κυνηγώντας, τεμαχίζοντας και συσκευάζοντας τα προϊόντα της, τα οποία αποστέλλει σε πελάτες σε ολόκληρη τη Βρετανία.

Τα πρώτα βήματα και η «σχέση» με το σφαγείο

Η σχέση της Τία Γουίλιαμς με τον χώρο του κρέατος ξεκίνησε σε πολύ νεαρή ηλικία. Αρχικά, η επιθυμία της ήταν να γίνει κτηνίατρος, και για τον λόγο αυτό, τα Σαββατοκύριακα βοηθούσε σε μια τοπική φάρμα στην περιοχή της. Εκεί, ήρθε σε επαφή με ένα μικρό κρεοπωλείο που λειτουργούσε εντός της φάρμας, γεγονός που την οδήγησε να ανακαλύψει το πραγματικό της ενδιαφέρον.

Σύντομα, η Τία συνειδητοποίησε ότι η επεξεργασία του κρέατος ήταν η δουλειά που την προσέλκυε περισσότερο. Ήδη στην ηλικία των 12 ετών, είχε γδάρει το πρώτο της ζώο, μια διαδικασία που, όπως η ίδια αναφέρει, δεν την ενοχλούσε καθόλου. Αντίθετα, προτιμούσε να ασχολείται με αυτή την εργασία παρά να βρίσκεται στην τάξη του σχολείου, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να κάνει κοπάνα κάθε Δευτέρα προκειμένου να επισκέπτεται το τοπικό σφαγείο.

Η στήριξη των γονέων και η εκπαιδευτική διαδρομή

Οι γονείς της Τία Γουίλιαμς, παρά τις απουσίες της από το σχολείο, δεν έδειξαν να αντιδρούν αρνητικά στην επιλογή της κόρης τους. Θεωρούσαν ότι η Τία μάθαινε περισσότερα πράγματα στο σφαγείο σε σχέση με όσα θα μπορούσε να αποκομίσει από μια ολόκληρη εβδομάδα μαθημάτων. Η περίοδος της πανδημίας και το επακόλουθο κλείσιμο των σχολείων της προσέφεραν επιπλέον χρόνο για να εμβαθύνει στο επάγγελμα και να βελτιώσει τις δεξιότητές της στην κρεοτεχνία.

Με την ολοκλήρωση των σχολικών της υποχρεώσεων, χωρίς να δώσει τις εξετάσεις GCSE λόγω των περιορισμών που ίσχυαν, η Τία δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Στην ηλικία των 16 ετών, ξεκίνησε σπουδές στη γεωργία σε ένα τοπικό κολέγιο, αλλά αργότερα άλλαξε κατεύθυνση, επιλέγοντας να επικεντρωθεί στην κρεοτεχνία. Παράλληλα με τις σπουδές της, πραγματοποίησε μαθητεία σε ένα κατάστημα αγροτικών προϊόντων, λαμβάνοντας μηνιαίες αποδοχές ύψους 800 λιρών, με στόχο την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας στον κλάδο.

Η γέννηση της TW Game

Καθώς η Τία Γουίλιαμς αποκτούσε όλο και μεγαλύτερη εξοικείωση με το επάγγελμα, άρχισε να ασχολείται με το κυνήγι άγριων ελαφιών στην περιοχή της. Το έτος 2024, πραγματοποίησε για πρώτη φορά τον τεμαχισμό ενός ελαφιού στο τραπέζι της κουζίνας της. Αυτή η εμπειρία την οδήγησε στην απόφαση να αρχίσει να πουλάει πακέτα κρέατος σε φίλους και συγγενείς, με τιμή πώλησης τις 40 λίρες ανά πακέτο.

Για να οργανώσει καλύτερα την αναπτυσσόμενη δραστηριότητά της, η Τία προχώρησε στην αγορά ενός εκτυπωτή ετικετών, καθώς και μιας συσκευής συσκευασίας σε κενό αέρος. Έτσι, έδωσε επίσημη μορφή στην επιχείρησή της, την οποία ονόμασε TW Game. Αυτά τα βήματα σηματοδότησαν την έναρξη της δικής της αυτόνομης επαγγελματικής πορείας στον τομέα της επεξεργασίας και διάθεσης κρέατος.

Ανάπτυξη και φιλοσοφία της επιχείρησης

Η ανταπόκριση στα προϊόντα της Τία Γουίλιαμς ήταν ιδιαίτερα θετική, γεγονός που την ώθησε να δοκιμάσει να διαθέσει τα προϊόντα της σε μια τοπική αγορά παραγωγών. Εκεί, οι πωλήσεις της έφτασαν να της αποφέρουν περίπου 400 λίρες τον μήνα, επιβεβαιώνοντας τη ζήτηση για τα προϊόντα της. Λόγω της αυξημένης ζήτησης, η Τία δημιούργησε και μια ιστοσελίδα, μέσω της οποίας προσφέρει πλέον μια ευρύτερη γκάμα κρεάτων, όπως κρέας ελαφιού, φασιανού, πέρδικας και κουνελιού.

Η ίδια περιγράφει την ανάπτυξη της επιχείρησής της ως «μια χιονοστιβάδα, που συνεχώς μεγάλωνε», υπογραμμίζοντας τη δυναμική της πορείας της. Η Τία Γουίλιαμς προσπαθεί να διατηρεί τις τιμές των προϊόντων της σε χαμηλά επίπεδα, καθώς το κρέας που διαθέτει προέρχεται από άγρια ζώα. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να καταβάλει κόστος σε κάποιον κτηνοτρόφο για την εκτροφή τους, ένα στοιχείο που της επιτρέπει να προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές. Η επιτυχία της επιχείρησης την οδήγησε τελικά να εγκαταλείψει την προηγούμενη εργασία της στο αγροτικό κατάστημα, αφοσιώνοντας πλήρως τον χρόνο της στην TW Game.

Με πληροφορίες από: Gazzetta