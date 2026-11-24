Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στην επιβολή προσωρινών ορίων στις εισαγωγές υβριδικών οχημάτων από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων η Κίνα, η Ιαπωνία, η Τουρκία και η Βρετανία. Στόχος των μέτρων αυτών είναι η προστασία των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών από αυτό που περιγράφεται ως «κινεζικό τσουνάμι». Οι νέοι ποσοτικοί περιορισμοί, οι οποίοι δημοσιεύθηκαν την Τρίτη στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα τεθούν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου.

Οι νέοι περιορισμοί και η έναρξη ισχύος τους

Τα μέτρα διασφάλισης, όπως χαρακτηρίζονται, πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες που εξάγουν μεγάλους αριθμούς υβριδικών αυτοκινήτων στην ΕΕ. Αυτά τα προσωρινά μέτρα θα ισχύσουν για διάστημα έως 200 ημερών, όσο συνεχίζεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η Επιτροπή προτείνει οριστικά μέτρα μεγαλύτερης διάρκειας, θα απαιτηθεί ευρεία στήριξη από τα κράτη μέλη για την έγκρισή τους.

Η Επιτροπή εξέτασε τις εισαγωγές του δεύτερου εξαμήνου του 2025 και του πρώτου εξαμήνου του 2026, εστιάζοντας στις κινεζικές εξαγωγές. Τα νέα όρια υπολογίστηκαν σε ετήσια βάση, με βάση τα επίπεδα του 2025, προσαυξημένα κατά περίπου 15%.

Το «φρένο» στις εισαγωγές από την Κίνα

Για την Κίνα, οι περιορισμοί είναι ιδιαίτερα αυστηροί. Προβλέπεται ο περιορισμός των εισαγωγών υβριδικών αυτοκινήτων στις 350.000 οχήματα σε ετήσια βάση. Ο αριθμός αυτός, σύμφωνα με το Reuters, αντιστοιχεί περίπου στα μισά υβριδικά αυτοκίνητα που αναμένεται να φτάσουν φέτος από την Κίνα στην ευρωπαϊκή αγορά. Από τη σύγκριση των νέων ορίων με τις εισαγωγές του εξεταζόμενου δωδεκαμήνου, προκύπτει ότι ο μεγαλύτερος περιορισμός αφορά την Κίνα.

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου εξέφρασε την ελπίδα ότι η ΕΕ θα τηρήσει όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ των δύο πλευρών. Παράλληλα, το Πεκίνο πρόσθεσε ότι επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε δικαίωμά του για να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα νόμιμα συμφέροντα των κινεζικών βιομηχανιών.

Οι χώρες που επηρεάζονται και οι διαφοροποιήσεις

Στα όρια εισαγωγών υπόκεινται, εκτός από την Κίνα, και άλλες χώρες όπως η Ιαπωνία, η Τουρκία, η Βρετανία, η Νότια Κορέα, το Μεξικό, το Μαρόκο, η Σερβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για τις περισσότερες από αυτές τις χώρες, τα όρια είναι αρκετά υψηλά ώστε να καλύπτουν τον σημερινό όγκο των εξαγωγών τους προς την ΕΕ, με εξαίρεση την Κίνα.

Πάνω από τα νέα όρια κινήθηκαν κατά την εξεταζόμενη περίοδο και οι εισαγωγές από το Μεξικό, το Μαρόκο και τη Σερβία. Ωστόσο, στην περίπτωση του Μεξικού, η διαφορά ήταν μικρότερη από 600 αυτοκίνητα. Οι εισαγωγές από το Μαρόκο και τη Σερβία μειώθηκαν αισθητά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Αντίθετα, οι εξαγωγές υβριδικών οχημάτων προς την ΕΕ από όλες τις υπόλοιπες χώρες διαμορφώθηκαν κάτω από τα νέα όρια.

Ο λόγος των μέτρων και οι επιπτώσεις στην αγορά

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι οι εισαγωγές από την Κίνα επηρέαζαν τόσο τους Ευρωπαίους κατασκευαστές όσο και τους ανταγωνιστές τους από τρίτες χώρες. Τα κινεζικά υβριδικά οχήματα κερδίζουν διαρκώς έδαφος σε βάρος της ευρωπαϊκής παραγωγής. Παράλληλα, περιορίζουν και τα μερίδια που κατείχαν στην ευρωπαϊκή αγορά άλλοι εξαγωγείς, όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Αυτή η τάση οδήγησε στην ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία της εγχώριας και των παραδοσιακών αγορών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει την έρευνά της, ενώ η οριστική μορφή των μέτρων θα κριθεί μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας και την απαιτούμενη στήριξη από τα κράτη μέλη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis