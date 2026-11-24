Σημαντικά κέρδη, που εκτιμάται ότι φτάνουν έως και τα 15 εκατομμύρια δολάρια, αποκόμισε ο Ντόναλντ Τραμπ από την άνοδο της μετοχής της Nvidia. Η άνοδος αυτή συνδέεται άμεσα με την αιφνιδιαστική επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της αμερικανικής εταιρείας. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε μάλιστα ότι ο ίδιος έπεισε το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia να επαναφέρει τον Χουάνγκ στην ηγετική του θέση.

Η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τη Δευτέρα, μιλώντας στο CNBC, ότι είχε επικοινωνήσει με το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia σχετικά με την επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ. «Μίλησα μαζί τους, ας το θέσουμε έτσι. Και τους έπεισα… Έκλεισα τη συμφωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, υπερηφανευόμενος για την παρέμβασή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia αποφάσισε τελικά να επαναφέρει τον Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, μετά από αυτή την προσωπική παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή η εξέλιξη ήρθε σε αντίθεση με προηγούμενες επίσημες δηλώσεις του συμβουλίου.

Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ και η άνοδος της μετοχής

Η επιστροφή του επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, προκάλεσε άμεση και σημαντική αντίδραση στην αγορά. Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, η μετοχή της εταιρείας εκτινάχθηκε κατά 31,5%, προσθέτοντας περίπου 950 δισεκατομμύρια δολάρια στη συνολική χρηματιστηριακή της αξία. Αυτή η άνοδος ήταν που οδήγησε στα εκτιμώμενα κέρδη του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ επέστρεψε στα κεντρικά γραφεία της Nvidia, που βρίσκονται στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας. Εκεί, οι εργαζόμενοι τον υποδέχθηκαν με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του, σε μια υποδοχή που περιγράφηκε ως «υποδοχή ήρωα».

Το ιστορικό της απομάκρυνσης του Χουάνγκ

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος συνίδρυσε τη Nvidia το 1993, είχε απομακρυνθεί αρχικά από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Η απομάκρυνσή του είχε γίνει έπειτα από καταγγελίες που αφορούσαν τρεις ερωτικές σχέσεις του.

Συγκεκριμένα, οι καταγγελίες έκαναν λόγο για δύο σχέσεις με εργαζόμενες της εταιρείας και μία με την επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ, η οποία φέρεται να ήταν ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia είχε λάβει την απόφαση να τον απομακρύνει μετά την αποκάλυψη αυτών των γεγονότων.

Οι μετοχές του Αμερικανού προέδρου

Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να κατέχει σημαντικό αριθμό μετοχών της Nvidia. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, η αξία των μετοχών του εκτιμάται στα 58 εκατομμύρια δολάρια. Τα οικονομικά στοιχεία που έχει καταθέσει ο Αμερικανός πρόεδρος στην αρμόδια υπηρεσία κυβερνητικής δεοντολογίας των ΗΠΑ δείχνουν ότι στις 30 Σεπτεμβρίου κατείχε έως και 370.000 μετοχές της Nvidia, όπως ανέφεραν αρχικά οι Financial Times. Αυτά είναι τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για τη συμμετοχή του στην εταιρεία.

Η άνοδος της μετοχής της εταιρείας τη Δευτέρα είχε ως αποτέλεσμα η αξία των μετοχών που κατέχει ο Τραμπ να αυξηθεί έως και κατά 15 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, σύμφωνα με εξέταση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του Τραμπ για τα τελευταία δύο χρόνια, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αγοράσει μετοχές της Nvidia συνολικής αξίας από 23 εκατομμύρια έως 86 εκατομμύρια δολάρια. Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, πούλησε και μέρος της συμμετοχής του στην εταιρεία, αποκομίζοντας, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, από 3,5 εκατομμύρια έως 10,2 εκατομμύρια δολάρια.

Αντιδράσεις και αιτήματα για έρευνα

Η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ και τα κέρδη που αποκόμισε από την άνοδο της μετοχής της Nvidia έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, οι Δημοκρατικοί εξέφρασαν την αντίθεσή τους και ζήτησαν τη διεξαγωγή έρευνας για το ζήτημα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis