Η εταιρεία EnEarth ανακοίνωσε την επίσημη έναρξη της Δοκιμής Αγοράς (Market Test) για την εγκατάσταση αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στον Πρίνο, μια περιοχή που βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη, η οποία αναμένεται να προσδώσει ώθηση στην εμπορική ανάπτυξη του έργου και να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας αγοράς δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 (CCS) τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η σημασία του έργου για τη βιομηχανία και το κλίμα

Η συγκεκριμένη εξέλιξη κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιομηχανίας, αλλά και για την προστασία του κλίματος. Η ανάπτυξη προσβάσιμων υποδομών για την αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση έργων δέσμευσης CO2.

Αυτό αφορά κυρίως βιομηχανικούς κλάδους στους οποίους η μείωση των εκπομπών είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς και άλλες ενεργοβόρες βιομηχανίες που αναζητούν τρόπους να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Η πρωτοβουλία της EnEarth φιλοδοξεί να προσφέρει μια βιώσιμη λύση σε αυτή την πρόκληση.

Η διαδικασία της δοκιμής αγοράς

Η διαδικασία της Δοκιμής Αγοράς είναι δομημένη σε δύο διαδοχικά στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά τις μη δεσμευτικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και τη δομημένη συνεργασία, ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει δεσμευτικά αιτήματα δυναμικότητας, την κατανομή της διαθέσιμης δυναμικότητας και τη σύναψη μακροχρόνιων εμπορικών συμφωνιών.

Η εταιρεία καλεί τους ενδιαφερόμενους χρήστες να υποβάλουν τα μη δεσμευτικά αιτήματά τους για δυναμικότητα αποθήκευσης. Η υποβολή των αιτημάτων μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας της EnEarth και η προθεσμία λήγει στις 18 Δεκεμβρίου 2026.

Το μη δεσμευτικό στάδιο και οι συμφωνίες

Το Μη Δεσμευτικό Στάδιο ξεκίνησε στις 24 Νοεμβρίου 2026. Σε αυτή τη φάση, οι υποψήφιοι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προκαταρκτικά αιτήματα δυναμικότητας. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης αυτών των υποβολών, οι συμμετέχοντες που θα γίνουν δεκτοί θα κληθούν να συνάψουν Συμφωνίες Κοινής Ανάπτυξης (Joint Development Agreements – JDAs) με την EnEarth.

Η υπογραφή αυτών των συμφωνιών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα μέσα Ιανουαρίου του 2027. Οι Συμφωνίες Κοινής Ανάπτυξης θα καθορίσουν ένα σαφές και δομημένο πλαίσιο για την τεχνική, λειτουργική και εμπορική συνεργασία μεταξύ των μερών. Αυτή η συνεργασία προβλέπεται να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2027, με στόχο την ευθυγράμμιση των έργων δέσμευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης CO₂, την τεχνική τους αλληλεπίδραση και τα χρονοδιαγράμματα ανάπτυξής τους.

Το δεσμευτικό στάδιο και οι στόχοι

Η έναρξη του Δεσμευτικού Σταδίου έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο τρίμηνο του 2027, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες ρυθμιστικές εγκρίσεις. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικά αιτήματα δυναμικότητας.

Τα δεσμευτικά αιτήματα θα ακολουθηθούν από τις προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης, την εκτίμηση της οικονομικής βιωσιμότητας των προτάσεων και την τελική κατανομή της δυναμικότητας. Η EnEarth έχει θέσει ως στόχο να ολοκληρώσει τη Δοκιμή Αγοράς και να συνάψει μακροχρόνιες, δεσμευτικές Συμβάσεις Πρόσβασης με τους επιτυχόντες συμμετέχοντες έως το τρίτο τρίμηνο του 2027, πάντα υπό την επιφύλαξη των ισχυουσών ρυθμιστικών απαιτήσεων.

Δήλωση της EnEarth

Σε σχέση με την έναρξη της διαδικασίας, η EnEarth δήλωσε ότι «Η έναρξη της Δοκιμής Αγοράς αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην εμπορική ανάπτυξη του Πρίνου. Αξιοποιώντας την ουσιαστική πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε ρυθμιστικό και τεχνικό επίπεδο, προχωρούμε πλέον σε μια δομημένη διαδικασία, σχεδιασμένη ώστε να...»

Με πληροφορίες από: Newsit