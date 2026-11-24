Μια νέα μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή φέρνει στο φως το πραγματικό οικονομικό αποτύπωμα της κλιματικής κρίσης στην Ελλάδα. Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι οι φυσικές καταστροφές επιβαρύνουν σημαντικά τον κρατικό προϋπολογισμό και τις τοπικές κοινωνίες, με το κόστος αποκατάστασης των ζημιών να υπερβαίνει κατά πολύ τις επενδύσεις στην πρόληψη.

Το οικονομικό βάρος των καταστροφών

Οι φυσικές καταστροφές δεν αφήνουν πίσω τους μόνο καμένα δάση, πλημμυρισμένα σπίτια και κατεστραμμένες καλλιέργειες, αλλά και έναν διαρκώς αυξανόμενο οικονομικό λογαριασμό. Αυτός ο λογαριασμός αφαιρεί εισόδημα από τις τοπικές κοινωνίες, περιορίζει την ανάπτυξη και επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τη μελέτη, συνεχίζει να δαπανά πολύ περισσότερα για την αποκατάσταση των ζημιών παρά για τη συστηματική πρόληψη.

Από τη Ρόδο και τη Θεσσαλία, μέχρι τις αγροτικές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, οι πυρκαγιές, οι καύσωνες, η ξηρασία και οι πλημμύρες προκαλούν απώλειες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Οι οικονομικές αυτές επιπτώσεις δεν περιορίζονται μόνο στη χρονιά που συμβαίνει η καταστροφή, αλλά έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα.

Επιπτώσεις στο δημόσιο χρέος

Ένα από τα πλέον ανησυχητικά ευρήματα της μελέτης αφορά την επίδραση των φυσικών καταστροφών στο δημόσιο χρέος της χώρας. Οι συντάκτες της μελέτης επισημαίνουν ότι εάν καταστροφές αντίστοιχες με αυτές που σημειώθηκαν το 2023 επαναλαμβάνονται κάθε τρία χρόνια, ξεκινώντας από το 2027, τότε το ελληνικό χρέος το 2038 θα μπορούσε να είναι κατά 1 έως 3 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ υψηλότερο από τις σημερινές μεσοπρόθεσμες προβλέψεις.

Οικονομικός απολογισμός του 2023

Η οικονομική επιβάρυνση από τις φυσικές καταστροφές αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στα στοιχεία του έτους 2023. Οι απώλειες δημοσιονομικών εσόδων, οι οποίες προέκυψαν λόγω της μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας, υπολογίζονται σε περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια χρονιά, οι αποζημιώσεις και τα κρατικά μέτρα στήριξης που δόθηκαν μετά τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες ανήλθαν σε περίπου 745 εκατομμύρια ευρώ, υπολογιζόμενα σε τιμές του 2025.

Αθροιστικά, αυτές οι δύο επιβαρύνσεις προσεγγίζουν τα 1,15 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το ποσό αυτό δεν αντιπροσωπεύει το συνολικό οικονομικό κόστος των καταστροφών, καθώς υπάρχουν και άλλες έμμεσες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον υπολογισμό.

Το κονδύλι του κρατικού προϋπολογισμού και η πρόληψη

Το πρόβλημα των φυσικών καταστροφών γίνεται ακόμα μεγαλύτερο όταν συνυπολογιστεί η ετήσια πρόβλεψη του κρατικού προϋπολογισμού. Από το 2024, ο προϋπολογισμός προβλέπει ένα ετήσιο κονδύλι ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προορίζεται για τη στήριξη των πληγέντων και την πρόληψη των φυσικών καταστροφών.

Ωστόσο, οι συντάκτες της μελέτης επισημαίνουν ότι αυτά τα χρήματα δαπανώνται κάθε χρόνο χωρίς να δημιουργείται ένα αποθεματικό. Αυτή η πρακτική σημαίνει ότι δεν υπάρχει συσσωρευμένη οικονομική βάση για την αντιμετώπιση των επόμενων κρίσεων, καθιστώντας τη χώρα ευάλωτη σε επαναλαμβανόμενες επιβαρύνσεις.

Οι επιπτώσεις στον τουρισμό και η περίπτωση της Ρόδου

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι και τα ευρήματα της μελέτης σχετικά με τις επιπτώσεις των πυρκαγιών στον τουριστικό τομέα. Η μεγάλη καταστροφή που έπληξε τη Ρόδο τον Ιούλιο του 2023 αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τότε, κάηκε μια έκταση που αντιστοιχούσε στο 6,9% των Δωδεκανήσων.

Οι οικονομικές συνέπειες αυτής της πυρκαγιάς εξακολουθούν να είναι αισθητές και μετά το καλοκαίρι της καταστροφής, υπογραμμίζοντας τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο τέτοιων γεγονότων στην τοπική οικονομία και στον τουρισμό.

Με πληροφορίες από: Topontiki