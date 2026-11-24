Δωρεάν καυσόξυλα για δημότες της Αττικής: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και η διαδικασία

Δυνατότητα να προμηθευτούν δωρεάν καυσόξυλα για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης έχουν οι κάτοικοι αρκετών περιοχών της Αττικής. Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται μέσα από ενέργειες δήμων και δασικών υπηρεσιών, με στόχο την υποστήριξη των πολιτών.

Οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, οι ποσότητες που μπορούν να συλλεχθούν και οι κατηγορίες των δικαιούχων διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Σε αρκετές περιπτώσεις, απαιτείται η υποβολή συγκεκριμένης αίτησης, συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Όροι και δικαιούχοι στον δήμο Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου ενημερώνει τους δημότες του σχετικά με την υπ’ αριθμ. 10/2026 Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη, η οποία εκδόθηκε από το Δασαρχείο Πεντέλης. Η διάταξη αυτή καθορίζει τους όρους κάτω από τους οποίους επιτρέπεται η ατελής συλλογή και υλοτομία καυσοξύλων.

Σκοπός της ενέργειας είναι η κάλυψη των ατομικών αναγκών θέρμανσης των κατοίκων. Δικαιούχοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Διονύσου, με ιδιαίτερη προτεραιότητα να δίνεται στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Η διάταξη τονίζει ρητά την αυστηρή απαγόρευση της εμπορίας της ξυλείας που συλλέγεται, καθώς και της μεταφοράς της σε χώρους επιχειρήσεων.

Ποσότητες και τύποι ξυλείας

Όσον αφορά τις ποσότητες, κάθε οικογένεια που πληροί τις προϋποθέσεις έχει τη δυνατότητα να συλλέξει έως και τρία χωρικά κυβικά μέτρα καυσόξυλων. Για ιδρύματα και δημόσιες υπηρεσίες, το ανώτατο όριο που έχει τεθεί ανέρχεται στα δέκα χωρικά κυβικά μέτρα.

Η συλλογή αφορά συγκεκριμένους τύπους ξυλείας, όπως ξερά ή κατακείμενα δένδρα. Περιλαμβάνονται επίσης τα υπολείμματα που προκύπτουν από εργασίες καθαρισμού, οι οποίες πραγματοποιούνται για λόγους πυροπροστασίας. Από αυτή τη διαδικασία εξαιρούνται ρητά οι πλατάνοι.

Διαδικασία για υλοτομία και συλλογή

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προβούν σε υλοτομία και συλλογή καυσοξύλων υπό την επίβλεψη δασικών υπαλλήλων, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Δασαρχείο Πεντέλης. Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από μια βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων έχει οριστεί έως τις 15 Μαρτίου 2027. Για τη συλλογή κατακείμενων ξερών κλάδων, χωρίς τη χρήση αλυσοπρίονου, καθώς και ξυλείας από εργασίες καθαρισμού παρόδιων ζωνών, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση. Ωστόσο, η συλλογή αυτή επιτρέπεται αποκλειστικά κατόπιν υπόδειξης αρμόδιου δασικού οργάνου, με όριο ένα χωρικό κυβικό μέτρο ανά έξοδο.

Ωράριο εργασιών και μέτρα προστασίας

Οι εργασίες υλοτομίας και συλλογής μπορούν να πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή, εντός συγκεκριμένου ωραρίου, δηλαδή μεταξύ 07:30 το πρωί και 14:00 το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών, είναι υποχρεωτική η χρήση μέτρων ατομικής προστασίας από όλους τους συμμετέχοντες.

Επιπλέον, οι πολίτες που συμμετέχουν στη διαδικασία οφείλουν να μην αφήνουν υπολείμματα ξυλείας ή άλλα απορρίμματα μέσα στο δάσος ή στους δρόμους, συμβάλλοντας έτσι στην καθαριότητα και την προστασία του περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη διάταξη παραμένει σε ισχύ έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Πληροφορίες και επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, τους όρους και την υποβολή αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται απευθείας στο Δασαρχείο Πεντέλης. Η διεύθυνση του Δασαρχείου είναι Κλεισθένους 403, στην περιοχή του Γέρακα.

Εναλλακτικά, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 210 6135010 ή να στείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dasarxeio.pentelis@gmail.com για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία. Πέρα από τις πρωτοβουλίες των δήμων, δωρεάν καυσόξυλα διαθέτει και το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», αξιοποιώντας το φυσικό υλικό που προκύπτει από τις εργασίες διαχείρισης και συντήρησης του χώρου του.

Με πληροφορίες από: Topontiki