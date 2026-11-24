Ένα ιδιωτικό νησί 243 στρεμμάτων στο Στενό του Αρτεμισίου, απέναντι από τον Πτελεό Μαγνησίας και με θέα προς το Τρίκερι, αναζητά τον νέο του ιδιοκτήτη. Πρόκειται για την Αργυρόνησο, γνωστή και ως Silver Island, η οποία πωλείται έναντι 35 εκατ. ευρώ, αναδεικνυόμενη σε αυτό το χρονικό σημείο ως το ακριβότερο ιδιωτικό νησί στην Ελλάδα που έχει βγει στο σφυρί. Το πωλητήριο μπήκε έπειτα από 65 χρόνια ιδιοκτησίας της οικογένειας Christie.

Η ιστορία της Αργυρονήσου και η αγορά από την οικογένεια Κρίστι

Η ιστορία της οικογένειας Christie στην Αργυρόνησο ξεκινά το 1961, όταν ο Σπύρος Κρίστι, ο παππούς των σημερινών κληρονόμων, προχώρησε στην αγορά του νησιού. Εκείνη την εποχή, η περιοχή παρουσίαζε μια εντελώς διαφορετική εικόνα σε σχέση με τη σημερινή.

Δεν υπήρχαν δρόμοι, ηλεκτρικό ρεύμα, οργανωμένο σύστημα ύδρευσης ή προβλήτα για την πρόσδεση σκαφών. Οι μετακινήσεις στο εσωτερικό του νησιού γίνονταν ακόμη και με γαϊδουράκια, ενώ οι υποδομές ήταν στοιχειώδεις. Για τα πρώτα περίπου 15 χρόνια, η Αργυρόνησος χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως οικογενειακός τόπος παραθερισμού, διατηρώντας την απομόνωση και την ιδιωτικότητά της μακριά από την πολυκοσμία.

Μετατροπή σε προορισμό διακοπών και διάσημοι επισκέπτες

Η δεκαετία του 1970 σηματοδότησε την πρώτη μεγάλη αλλαγή για το νησί. Τα σπίτια ανακαινίστηκαν και η Αργυρόνησος άρχισε να προσφέρεται ως αποκλειστικός προορισμός διακοπών, παρέχοντας προσωπικό μάγειρα και καπετάνιο στους επισκέπτες της. Αυτή ήταν μια εποχή κατά την οποία η Ελλάδα είχε ήδη καθιερωθεί ως αγαπημένος προορισμός του διεθνούς τζετ σετ, με τα ιδιωτικά νησιά να αποτελούν επιλογή για όσους αναζητούσαν διακοπές μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Η Αργυρόνησος ακολούθησε μια πιο διακριτική πορεία, χωρίς να μετατραπεί σε τόπο μαζικού τουρισμού. Ωστόσο, σύμφωνα με αφηγήσεις μελών της οικογένειας Christie, φιλοξένησε ηθοποιούς, επιχειρηματίες και προσωπικότητες που επιζητούσαν την ιδιωτικότητα. Μάλιστα, σε συνέντευξή της στον Guardian το 2013, η Λίσα Κρίστι είχε αναφέρει ότι ακόμη και η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε περάσει κάποτε από το νησί για να το δει.

Οι προκλήσεις της συντήρησης και η αλλαγή γενιάς

Με το πέρασμα των χρόνων, η συντήρηση μιας ολόκληρης ιδιωτικής νησιωτικής έκτασης άρχισε να γίνεται όλο και πιο απαιτητική. Τα κτίσματα χρειάζονταν διαρκώς επισκευές, οι υποδομές απαιτούσαν συνεχή φροντίδα και τα έξοδα αυξάνονταν σημαντικά. Η οικογένεια Christie ζούσε μεταξύ Ελλάδας και Νότιας Αφρικής, γεγονός που καθιστούσε τη διαχείριση του νησιού ακόμη πιο δύσκολη.

Σταδιακά, η Αργυρόνησος άρχισε να αντιμετωπίζει τις συνέπειες του χρόνου και της αυξημένης ανάγκης για πόρους. Η διατήρηση της περιουσίας σε καλή κατάσταση απαιτούσε σημαντικές επενδύσεις και συνεχή παρουσία, κάτι που γινόταν όλο και πιο δυσχερές για τους ιδιοκτήτες.

Η απόφαση για πώληση

Η καθοριστική καμπή ήρθε το 2006, όταν πέθανε ο πατέρας των αδελφών Κρίστι και το νησί πέρασε στην επόμενη γενιά. Η Λίσα και οι δύο αδελφές της βρέθηκαν αντιμέτωπες με οικονομικές υποχρεώσεις, εγκαταστάσεις που χρειάζονταν εκτεταμένες επισκευές και μια περιουσία που απαιτούσε σημαντικούς πόρους για να διατηρηθεί.

Αντιμέτωπες με αυτές τις προκλήσεις, η πώληση του νησιού αναδείχθηκε ως μια πιθανή λύση, την οποία τους πρότειναν αρκετοί.

Με πληροφορίες από: Topontiki