Σε σημαντικές αλλαγές στην ανώτατη διοικητική της δομή προχωρά η tbi bank, λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της από τον διεθνή επενδυτικό όμιλο Advent International. Οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την επόμενη φάση ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνουν νέα καθήκοντα στελέχη με εκτεταμένη εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Νέα εποχή μετά την εξαγορά

Οι διοικητικές αναδιαρθρώσεις στην tbi bank έρχονται ως άμεση συνέπεια της εξαγοράς της από την Advent International. Ο επενδυτικός όμιλος, με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, απέκτησε τον έλεγχο της τράπεζας νωρίτερα μέσα στο 2026. Η νέα αυτή μετοχική πραγματικότητα διαμορφώνει διαφορετικά δεδομένα για τη στρατηγική ανάπτυξης της τράπεζας.

Η tbi bank επιδιώκει πλέον να διευρύνει τις δραστηριότητές της και να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην αγορά των ψηφιακών χρηματοδοτήσεων, αξιοποιώντας τη νέα της δομή και την υποστήριξη του επενδυτικού ομίλου.

Ο Richard Laxer στην προεδρία του Εποπτικού Συμβουλίου

Τη θέση του προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της tbi bank αναλαμβάνει ο Richard Laxer, ένα στέλεχος με περισσότερα από τριάντα χρόνια εμπειρίας στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα. Η επαγγελματική του διαδρομή περιλαμβάνει σημαντικές θέσεις ευθύνης στις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης και της Ασίας, καλύπτοντας τους τομείς του τραπεζικού κλάδου, της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και των κεφαλαιαγορών.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στη General Electric, ο Richard Laxer διετέλεσε, μεταξύ άλλων, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της GE Capital. Στη θέση αυτή, είχε την ευθύνη για τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες του χρηματοοικονομικού ομίλου. Η τοποθέτησή του στην κορυφή του Εποπτικού Συμβουλίου της tbi bank συνδέεται άμεσα με την επιδίωξη της τράπεζας να αξιοποιήσει τη διεθνή τεχνογνωσία του σε κρίσιμα θέματα τραπεζικής ανάπτυξης, στρατηγικού σχεδιασμού και εταιρικής διακυβέρνησης.

Αλλαγές και στον ρόλο του Ariel Hasson

Παράλληλα με την ανάληψη των καθηκόντων του Richard Laxer, ο Ariel Hasson, ο οποίος κατείχε μέχρι σήμερα τη θέση του προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου, αναλαμβάνει πλέον καθήκοντα αντιπροέδρου. Η αναδιάρθρωση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των αλλαγών που υλοποιούνται στην ανώτατη διοικητική δομή της τράπεζας.

Στρατηγικοί στόχοι και δηλώσεις στελεχών

Η διοικητική αναδιάρθρωση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η tbi bank δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα των ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Βασικοί πυλώνες αυτής της στρατηγικής είναι η χρηματοδότηση καταναλωτικών αγορών και η ανάπτυξη νέων προϊόντων, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της.

Ο Richard Laxer, αναφερόμενος στα νέα του καθήκοντα, υπογράμμισε ότι η tbi bank διαθέτει ήδη ισχυρή παρουσία στις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Εξέφρασε επίσης την πρόθεσή του να συμβάλει ενεργά στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους μετόχους της τράπεζας. Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της tbi bank, Petr Baron, επισήμανε ότι η διεθνής εμπειρία του Richard Laxer στον τραπεζικό τομέα και στη χρηματοοικονομική τεχνολογία θα αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για την επόμενη αναπτυξιακή περίοδο της τράπεζας.

Με πληροφορίες από: Topontiki