Με την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων να πλησιάζει, τα παραδοσιακά γλυκά έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στις βιτρίνες των καταστημάτων σε όλη την Αττική. Ωστόσο, οι τιμές τους παρουσιάζουν αξιοσημείωτες διακυμάνσεις, ανάλογα με την περιοχή, το συγκεκριμένο κατάστημα και το λειτουργικό του κόστος.

Μια ενδεικτική εικόνα της κατάστασης στην αγορά, όσον αφορά τα μελομακάρονα, τους κουραμπιέδες και τις δίπλες, αποτυπώθηκε μέσω ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Το ρεπορτάζ αυτό πραγματοποιήθηκε σε επιλεγμένους φούρνους από διάφορες περιοχές, καλύπτοντας τα δυτικά, τα ανατολικά, το κέντρο, τα βόρεια και τα νότια προάστια της Αθήνας, καθώς και τον Πειραιά.

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις τιμές

Οι διαφορές στις τιμές των χριστουγεννιάτικων γλυκών από περιοχή σε περιοχή δεν είναι τυχαίες, σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου. Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι αυτές οι αποκλίσεις συνδέονται άμεσα με το ύψος των ενοικίων που καλούνται να καταβάλουν οι επιχειρήσεις.

Επιπλέον, το συνολικό λειτουργικό κόστος των καταστημάτων παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τελικών τιμών πώλησης των προϊόντων. Αυτοί οι παράγοντες συνθέτουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο καθορίζεται το κόστος για τους καταναλωτές.

Οι τιμές στα δυτικά και ανατολικά προάστια

Σε κατάστημα που βρίσκεται στο Περιστέρι, στην περιοχή των δυτικών προαστίων, τα μελομακάρονα πωλούνται προς 14 ευρώ το κιλό. Οι τιμές για τους κουραμπιέδες και τις δίπλες διαμορφώνονται στα 16 ευρώ το κιλό.

Αντίστοιχα, στην Παλλήνη, που ανήκει στα ανατολικά προάστια, οι τιμές σε ένα κατάστημα διαμορφώνονται στα 15,90 ευρώ το κιλό για τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες. Οι δίπλες στην ίδια περιοχή κοστίζουν 17,90 ευρώ το κιλό.

Το κέντρο της Αθήνας και τα βόρεια προάστια

Στο κέντρο της Αθήνας, και συγκεκριμένα στην περιοχή των Εξαρχείων, καταγράφηκαν οι χαμηλότερες τιμές μεταξύ των καταστημάτων που συμπεριλήφθηκαν στο ρεπορτάζ. Εκεί, τα μελομακάρονα κοστίζουν 12,50 ευρώ το κιλό, ενώ οι κουραμπιέδες πωλούνται προς 14 ευρώ το κιλό.

Στα βόρεια προάστια, με σημείο αναφοράς ένα κατάστημα στην Κηφισιά, οι τιμές εμφανίζονται υψηλότερες. Τα μελομακάρονα πωλούνται προς 17 ευρώ το κιλό, οι κουραμπιέδες προς 19 ευρώ το κιλό, και οι δίπλες φτάνουν τα 21 ευρώ το κιλό.

Οι τιμές στα νότια προάστια και τον Πειραιά

Στα νότια προάστια, και ειδικότερα στη Γλυφάδα, οι ενδεικτικές τιμές που καταγράφηκαν για τα μελομακάρονα ανέρχονται στα 18,50 ευρώ το κιλό. Οι κουραμπιέδες στην ίδια περιοχή κοστίζουν 16,50 ευρώ το κιλό, ενώ οι δίπλες πωλούνται προς 19 ευρώ το κιλό.

Τέλος, στην περιοχή του Πειραιά, παρατηρείται μια ομοιομορφία στις τιμές των παραδοσιακών γλυκών. Και τα τρία είδη, δηλαδή τα μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες και οι δίπλες, πωλούνται στην ίδια τιμή, στα 16 ευρώ το κιλό.

Οι επιλογές των καταναλωτών εν όψει εορτών

Με το κόστος ζωής να έχει αυξηθεί, οι καταναλωτές αναζητούν τρόπους να διαχειριστούν τον οικογενειακό προϋπολογισμό τους εν όψει των εορτών. Η νέα γενιά, ειδικότερα, φαίνεται να στρέφεται προς λύσεις «φτιάξτο μόνος σου» (DIY) για την παρασκευή μελομακάρονων στο σπίτι, κάτι που μπορεί να φαντάζει πιο δελεαστικό.

Ωστόσο, η αγορά έτοιμων γλυκών από τον φούρνο παραμένει μια εύκολη και λιγότερο κοπιαστική επιλογή για πολλούς, προσφέροντας μια πρακτική λύση για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι χωρίς τον κόπο της οικιακής παρασκευής.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis