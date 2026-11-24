Το εορταστικό ωράριο για τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα τίθεται σε ισχύ από την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου του 2026. Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά για τέσσερις Κυριακές μέχρι το τέλος του έτους. Το προτεινόμενο πρόγραμμα λειτουργίας προβλέπει συγκεκριμένες ώρες για τις καθημερινές, τα Σάββατα και τις Κυριακές, αν και κάθε επιχείρηση διατηρεί την ευελιξία να προσαρμόσει το ωράριό της.

Έναρξη εορταστικού ωραρίου και προτεινόμενες ώρες

Η επίσημη έναρξη του εορταστικού ωραρίου για τα εμπορικά καταστήματα για το 2026 έχει οριστεί για την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου. Από αυτή την ημερομηνία, οι καταστηματάρχες θα μπορούν να εφαρμόσουν ένα διευρυμένο πρόγραμμα λειτουργίας, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών κατά την περίοδο των εορτών. Το εορταστικό ωράριο 2026 θα διαφοροποιείται ανά περιοχή και επιχείρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα λειτουργίας για τις καθημερινές και τα Σάββατα ορίζει το άνοιγμα των καταστημάτων στις 09:00. Για τις Κυριακές, η προτεινόμενη ώρα έναρξης της λειτουργίας είναι στις 11:00. Αυτές οι ώρες αποτελούν μια γενική κατεύθυνση, παρέχοντας ένα πλαίσιο για την οργάνωση της αγοράς κατά την εορταστική περίοδο.

Οι τέσσερις Κυριακές με προαιρετική λειτουργία

Μία από τις βασικές προβλέψεις του εορταστικού ωραρίου για το 2026 αφορά τη δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για τέσσερις Κυριακές. Αυτές οι Κυριακές, οι οποίες εκτείνονται μέχρι το τέλος του έτους, δίνουν την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν την παρουσία τους στην αγορά και να προσφέρουν επιπλέον επιλογές στους καταναλωτές για τις αγορές τους.

Η προαιρετική λειτουργία τις συγκεκριμένες Κυριακές είναι ένα μέτρο που εφαρμόζεται συχνά κατά τις εορταστικές περιόδους, επιτρέποντας στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους σε πιο ευέλικτα χρονικά πλαίσια. Οι τέσσερις Κυριακές κατά τις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων θα ανακοινωθούν λεπτομερώς, προσφέροντας σαφήνεια σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Ευελιξία και προσαρμογή του ωραρίου

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι ενδεικτικό και έχει προαιρετικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση έχει την αυτονομία να προσαρμόσει το δικό της πρόγραμμα λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες της, τις δυνατότητές της και το είδος των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρει, πάντα εντός των νομικών πλαισίων.

Η προσαρμογή αυτή πρέπει να γίνεται πάντα εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία. Συγκεκριμένα, το πλαίσιο αυτό προβλέπει ώρες λειτουργίας από Δευτέρα έως Σάββατο μεταξύ 06:00 και 21:00. Για τις Κυριακές, το επιτρεπόμενο ωράριο λειτουργίας εκτείνεται από τις 11:00 έως τις 20:00, παρέχοντας ένα σαφές όριο για τις επιχειρήσεις.

Διαφοροποίηση ανά περιοχή και επιχείρηση

Το εορταστικό ωράριο για τα καταστήματα το 2026 δεν είναι ενιαίο για όλες τις επιχειρήσεις και σε όλες τις περιοχές της χώρας. Αντιθέτως, θα παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται το κατάστημα, καθώς και ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος της επιχείρησης, όπως έχει ήδη αναφερθεί.

Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την καλύτερη προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες και στις ιδιαιτερότητες της κάθε αγοράς, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να λειτουργήσουν με τον πλέον αποδοτικό τρόπο κατά την περίοδο των εορτών. Η ευελιξία αυτή δίνει τη δυνατότητα σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις να καθορίσουν το ωράριό τους, πάντα εντός των νομικών ορίων που ορίζονται από την πολιτεία.

Με πληροφορίες από: Topontiki