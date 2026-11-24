Κλίμα ευφορίας επικρατεί στα ασιατικά χρηματιστήρια μετά την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia. Η Ταϊβάν, η γενέτειρα του επιχειρηματία, πανηγυρίζει για την επάνοδό του, η οποία πυροδότησε ένα εντυπωσιακό χρηματιστηριακό ράλι στην Ανατολική Ασία. Η επιστροφή του Χουάνγκ, ο οποίος έχει ταυτίσει το όνομά του με την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, έρχεται έχοντας εξασφαλίσει και τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ.

Ευφορία στις ασιατικές αγορές

Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia προκάλεσε άμεση αντίδραση στις ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές. Ο δείκτης Taiex της Ταϊβάν κατέγραψε άνοδο 9%, με τη μετοχή της TSMC, η οποία κατασκευάζει τα τσιπ της Nvidia, να αποτελεί την αιχμή αυτής της ενίσχυσης. Παρόμοια εικόνα παρατηρήθηκε και σε άλλες αγορές της περιοχής.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 6,8%, ενώ στην Ιαπωνία ο Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 3,8%. Αξιοσημείωτη ήταν και η εντυπωσιακή άνοδος της μετοχής της SK Hynix, η οποία έφτασε το 8,5%, υπογραμμίζοντας το θετικό κλίμα που επικράτησε.

Πανηγυρισμοί στην Ταϊβάν

Στην Ταϊβάν, όπου ο Τζένσεν Χουάνγκ απολαμβάνει τεράστια δημοτικότητα, η επιστροφή του έχει προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό. Επενδυτές στην περιοχή περιέγραψαν με χιούμορ την επάνοδό του ως μια ιστορία όπου «ένας άνθρωπος σώζει ολόκληρο το χωριό», αναδεικνύοντας τον αντίκτυπο που θεωρούν ότι έχει η παρουσία του.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί από πανηγυρικές αναρτήσεις, με χρήστες να γράφουν φράσεις όπως «Ο μπαμπάς επέστρεψε για να μου σώσει τη ζωή» και «Ο παλιός μας Χουάνγκ γύρισε». Αυτές οι εκφράσεις αντικατοπτρίζουν το κύμα υποστήριξης και χαράς που επικρατεί για την επάνοδο του επιχειρηματία.

Η υποδοχή στα κεντρικά της Nvidia

Ο Τζένσεν Χουάνγκ επέστρεψε στα κεντρικά γραφεία της Nvidia στη Σάντα Κλάρα και έγινε δεκτός με μεγάλη θέρμη, σαν να μην είχε μεσολαβήσει καμία αναταραχή τις προηγούμενες ημέρες. Εκατοντάδες εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν για να τον υποδεχθούν με παρατεταμένα χειροκροτήματα και επευφημίες.

Η υποδοχή αυτή πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να τον επαναφέρει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του.

Προβληματισμοί και το σκάνδαλο με την Άλις Χουάνγκ

Πίσω από τους πανηγυρισμούς, ωστόσο, δεν λείπει και ο προβληματισμός στην Ταϊβάν. Οι ανησυχίες αφορούν τους κινδύνους που εγκυμονεί η μεγάλη εξάρτηση της οικονομίας της χώρας από τη Nvidia, ένα ζήτημα που αναδεικνύεται εν μέσω της ευφορίας.

Την ίδια ώρα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας παραμένει η 43χρονη Κινέζα επιχειρηματίας Άλις Χουάνγκ, το πρόσωπο που βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου που κλόνισε την ηγεσία της Nvidia. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει ανησυχίες για πιθανές διασυνδέσεις της με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, ισχυρισμούς που το Πεκίνο έχει απορρίψει ως συκοφαντικούς.

Η πρώην επικεφαλής της Megaspeed International εκτιμάται ότι έχει επιστρέψει στην Κίνα, πιθανότατα στη Σαγκάη. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του CNN να επικοινωνήσει μαζί της, η Άλις Χουάνγκ δεν έχει ανταποκριθεί.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis