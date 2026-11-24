Στη φυλακή οδηγήθηκαν, μετά τις απολογίες τους, δύο τραπεζικά στελέχη από υποκαταστήματα στη Δυτική Ελλάδα και την Ανατολική Αττική, καθώς και ένας διαχειριστής εταιρείας. Ο τελευταίος φέρεται να λειτουργούσε ως «αχυράνθρωπος» στο πλαίσιο της έρευνας για το κύκλωμα των εικονικών τιμολογίων και των παράνομων επιστροφών φόρων.

Το κύκλωμα φέρεται να ζημίωσε το δημόσιο κατά 28 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος των εμπλεκομένων εκτιμάται σε 4,8 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά 15 άτομα έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, με τις απολογίες τους να συνεχίζονται.

Οι πρώτες απολογίες και οι προφυλακίσεις

Το πρωί της Δευτέρας, 23/11, οδηγήθηκαν ενώπιον του Ανακριτή για τις απολογίες τους οι πρώτοι έξι από τους 15 συλληφθέντες για την υπόθεση. Μετά την ολοκλήρωση των πολύωρων απολογιών τους το βράδυ της ίδιας ημέρας, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση των δύο διευθυντών τραπεζικών καταστημάτων και του άνδρα που φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο του «αχυρανθρώπου».

Οι δύο κατηγορούμενοι διευθυντές τραπεζικών καταστημάτων προέρχονται από υποκαταστήματα στη Δυτική Ελλάδα και την Ανατολική Αττική. Αντίθετα, οι τρεις κατηγορούμενες γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες, με την επιβολή του περιοριστικού όρου της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.

Ο ρόλος των τραπεζικών στελεχών και οι κατηγορίες

Οι δύο διευθυντές τραπεζικών καταστημάτων θεωρούνται πρόσωπα με κομβικό ρόλο και θέση στην κορυφή της εγκληματικής οργάνωσης, προσδιοριζόμενοι ως συναρχηγοί της. Σύμφωνα με τη δικογραφία, «ένεκα της θέσης και ιδιότητάς τους, ήταν σε θέση ενεργά και εν γνώσει τους να καταστρατηγήσουν τις ασφαλιστικές δικλίδες, αλλά και τις αρχές της δέουσας επιμέλειας που οφείλουν κατά το κείμενο νομικό πλαίσιο να τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα».

Φέρονται να διασφάλισαν την ανενόχλητη είσπραξη του περιουσιακού οφέλους από τα εκτελεστικά μέλη, θέτοντας το εγκληματικό προϊόν στη διάθεσή τους, ελεύθερο από κάθε δικλίδα ασφαλείας. Σε βάρος των συλληφθέντων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η άρνηση του διευθυντή τράπεζας

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος διευθυντής τράπεζας στην Ανατολική Αττική αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Υποστήριξε ότι δεν προχώρησε σε καμία παράνομη συναλλαγή και ότι όλες οι ενέργειές του ήταν νόμιμες.

Όπως φέρεται να ανέφερε, η εμπλοκή του περιορίζεται σε δύο από τις συνολικά 199 περιπτώσεις που ερευνώνται. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις, υποστήριξε ότι διαβίβασε τα σχετικά έγγραφα στα κεντρικά της τράπεζας και ότι η απόφαση για την επιστροφή των χρημάτων ανήκε στο Χρηματικό Κέντρο Αθηνών.

«Ο ρόλος μου ήταν διαβιβαστικός σε αυτές τις υποθέσεις. Δεν γνωρίζω κανέναν από τους συγκατηγορουμένους μου και νόμιμα άνοιξα αυτούς τους λογαριασμούς», φέρεται να δήλωσε κατά την απολογία του.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος και η ζημία

Το κύκλωμα φέρεται να είχε οργανώσει ένα δίκτυο οκτώ εταιρειών, οι οποίες λειτουργούσαν ως «βιτρίνες». Μέσω αυτών των εταιρειών, αποκρύπτονταν έσοδα και εισπράττονταν παράνομες επιστροφές φόρων με τη χρήση εικονικών τιμολογίων. Παράλληλα, υποβάλλονταν ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις.

Η εξάρθρωση του δικτύου ήταν αποτέλεσμα επιχείρησης που οργανώθηκε από τους ελεγκτές των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ. Οι ελεγκτικές αρχές υπολογίζουν τη ζημία του Δημοσίου σε 28 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος των εμπλεκομένων εκτιμάται σε 4,8 εκατομμύρια ευρώ.

Στα ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνεται σειρά τραπεζικών συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο του 2026 και αφορούσαν την είσπραξη χρημάτων από επιστροφές φόρου.

Οι απολογίες των υπολοίπων

Σήμερα, Τρίτη 24/11, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι για την υπόθεση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και λογιστές, στους οποίους η δικογραφία αποδίδει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης.

Η υπόθεση συνεχίζει να εξελίσσεται με τις απολογίες των εμπλεκομένων, καθώς οι αρχές διερευνούν πλήρως τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos