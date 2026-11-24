Ο υφυπουργός Εμπορίου, Βασίλης Σπανάκης, πραγματοποίησε χθες μια σημαντική συνάντηση με το προεδρείο της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος (ΟΕΖΕ). Η συνάντηση αυτή κατέληξε σε μια συμφωνία που αφορά τις τιμές των γλυκών εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων. Συγκεκριμένα, οι ζαχαροπλάστες δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές στα γλυκά τους, ενώ για ορισμένα σοκολατοειδή προβλέπονται ακόμη και μειώσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Η εξέλιξη αυτή χαρακτηρίζεται ως η πρώτη «γλυκιά» είδηση για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, μετά από αρκετό καιρό.

Ο ρόλος του υφυπουργού Εμπορίου

Η επιλογή του Βασίλη Σπανάκη για τη θέση του υφυπουργού Εμπορίου φαίνεται να αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματική, καθώς η δράση του στην αγορά είναι συνεχής και ουσιαστική. Ο νέος υφυπουργός έχει αναπτύξει έντονη κινητικότητα, επισκεπτόμενος τακτικά λαϊκές αγορές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η παρουσία του δεν εξαντλείται σε απλές ανταλλαγές απόψεων με τους παραγωγούς και τους καταναλωτές, αλλά επεκτείνεται σε πιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και επαφές με τους εκπροσώπους των επαγγελματικών φορέων.

Αυτή η προσέγγιση δείχνει την πρόθεση του υφυπουργού να βρίσκεται κοντά στην αγορά και να επιλύει ζητήματα που απασχολούν τόσο τους επαγγελματίες όσο και τους καταναλωτές. Η ενεργή του συμμετοχή και οι συναντήσεις του με φορείς, όπως αυτή με την Ομοσπονδία Ζαχαροπλαστών, υπογραμμίζουν την προσπάθεια για την επίτευξη πρακτικών λύσεων και συμφωνιών που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η συνάντηση με την Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος (ΟΕΖΕ)

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του, ο υφυπουργός Βασίλης Σπανάκης πραγματοποίησε χθες την εν λόγω συνάντηση με το προεδρείο της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος, η οποία είναι ευρέως γνωστή με τα αρχικά ΟΕΖΕ. Η συγκεκριμένη Ομοσπονδία αποτελεί έναν σημαντικό και αντιπροσωπευτικό φορέα για τον κλάδο της ζαχαροπλαστικής στην Ελλάδα. Υπό την ομπρέλα της ΟΕΖΕ εντάσσονται περίπου 5.000 ζαχαροπλαστεία, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος και την επιρροή της στον τομέα των γλυκών και των αρτοσκευασμάτων.

Η συνάντηση αυτή, που έλαβε χώρα χθες, είχε ως βασικό αντικείμενο συζήτησης τις τιμές των προϊόντων ζαχαροπλαστικής, ειδικά εν όψει της επερχόμενης εορταστικής περιόδου. Η παρουσία του υφυπουργού και η συζήτηση με τους εκπροσώπους των ζαχαροπλαστών αποσκοπούσε στην επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής λύσης, η οποία θα διασφαλίζει τόσο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων όσο και την προστασία του καταναλωτή από πιθανές αυξήσεις τιμών.

Οι τιμές των γλυκών εν όψει Χριστουγέννων

Το κύριο αποτέλεσμα της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ του υφυπουργού Εμπορίου και της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος αφορά τη σταθεροποίηση των τιμών στα γλυκά. Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι ζαχαροπλάστες δεσμεύονται να διατηρήσουν τις τιμές των προϊόντων τους αμετάβλητες, καθώς πλησιάζουν οι εορτές των Χριστουγέννων. Αυτή η δέσμευση έχει ιδιαίτερη σημασία για τους καταναλωτές, καθώς τους παρέχει μια αίσθηση ασφάλειας και προβλεψιμότητας όσον αφορά το κόστος των γλυκών που θα κοσμήσουν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Η διατήρηση των τιμών σε σταθερά επίπεδα, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης όπως τα Χριστούγεννα, αποτελεί ένα θετικό μήνυμα για την αγορά. Δείχνει μια προσπάθεια για στήριξη του οικογενειακού προϋπολογισμού και αποφυγή πιθανών ανατιμήσεων που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τους καταναλωτές κατά την εορταστική περίοδο. Η συμφωνία αυτή έρχεται να προσφέρει μια ανάσα στους πολίτες, εξασφαλίζοντας ότι τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκά θα παραμείνουν σε προσιτές τιμές.

Μειώσεις σε ορισμένα σοκολατοειδή

Πέρα από τη γενική δέσμευση για διατήρηση των τιμών στα γλυκά, η συμφωνία περιλαμβάνει και ένα επιπλέον ευχάριστο νέο που αφορά συγκεκριμένα προϊόντα. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ότι σε ορισμένα είδη σοκολατοειδών οι τιμές θα είναι χαμηλότερες σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτή η ειδική πρόβλεψη για μείωση τιμών σε συγκεκριμένα σοκολατοειδή προσθέτει ένα επιπλέον θετικό στοιχείο στην όλη συμφωνία και ενισχύει την εικόνα της προσπάθειας για στήριξη του καταναλωτή.

Η μείωση των τιμών σε αυτά τα προϊόντα αποτελεί μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη, ειδικά για τους λάτρεις της σοκολάτας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτή η είδηση χαρακτηρίζεται ως η πρώτη «γλυκιά» είδηση που αφορά το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, έπειτα από πολύ καιρό. Η προσφορά χαμηλότερων τιμών σε ορισμένα σοκολατοειδή, σε συνδυασμό με τη σταθερότητα των τιμών στα υπόλοιπα γλυκά, δημιουργεί ένα ευνοϊκό κλίμα για τους καταναλωτές εν όψει των εορτών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis