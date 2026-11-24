Σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία μπορεί να προσφέρει η ανάπτυξη των ψηφιακών κόμβων στη χώρα. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει σημαντικές επενδύσεις, χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και πρόσθετη ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη, μέσα από τη δημιουργία Κόμβων Ψηφιακής Τεχνολογίας (Digital Hubs). Αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από νέα μελέτη της Deloitte, η οποία αναδεικνύει τις προοπτικές του κλάδου.

Σημαντικά οφέλη για την οικονομία

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μελέτης, η ανάπτυξη των συγκεκριμένων δομών μπορεί να προσελκύσει ξένες επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 1,35 δισ. ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία περίπου 21.000 νέων θέσεων εργασίας, ενώ οι εξαγωγές ψηφιακών υπηρεσιών αναμένεται να ενισχυθούν κατά 567 εκατ. ευρώ. Όλα αυτά τα οφέλη εκτιμάται ότι θα υλοποιηθούν μέσα στην επόμενη πενταετία.

Η Deloitte υπογραμμίζει ότι τα οφέλη από την ανάπτυξη των ψηφιακών κόμβων δεν περιορίζονται μόνο στη λειτουργία νέων τεχνολογικών επιχειρήσεων. Αντιθέτως, επεκτείνονται και σε άλλους τομείς, όπως η απασχόληση, οι επενδύσεις και η παραγωγή ψηφιακών υπηρεσιών με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, προσφέροντας σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Η μελέτη της Deloitte και οι προβλέψεις

Τα ευρήματα της μελέτης παρουσιάστηκαν στο digital economy forum 2026. Η ανάλυση εκπονήθηκε από την Deloitte για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και φέρει τον τίτλο «Η Ελλάδα ως κόμβος ψηφιακής τεχνολογίας». Μέσα από αυτή την εργασία, αναδεικνύονται οι δυνατότητες της χώρας να αποκτήσει μια ισχυρότερη θέση στον διεθνή τεχνολογικό χάρτη.

Η μελέτη τονίζει ότι η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η οικονομική επίδραση των κόμβων για το έτος 2031 υπολογίζεται σε 1,12% του ΑΕΠ, ενώ για τον ίδιο τον κλάδο των ΤΠΕ η αντίστοιχη επίδραση εκτιμάται σε 11,19%. Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, κατά την περίοδο πλήρους ωρίμανσης των επενδύσεων, από το 2031 έως το 2033, το μέσο ετήσιο όφελος εκτιμάται σε 1,15% του ΑΕΠ και 10,61% για τον κλάδο της ψηφιακής τεχνολογίας.

Δυνατότητες και προϋποθέσεις ανάπτυξης

Οι προβλέψεις αυτές υπογραμμίζουν τη δυνατότητα των ψηφιακών κόμβων να λειτουργήσουν ως ένας πρόσθετος μοχλός οικονομικής ανάπτυξης για τη χώρα. Ωστόσο, αυτό προϋποθέτει την υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των υφιστάμενων εμποδίων που περιορίζουν την ανάπτυξη του κλάδου.

Η μελέτη της Deloitte εντοπίζει τρεις συγκεκριμένους τομείς στους οποίους η Ελλάδα διαθέτει τις προϋποθέσεις να αναπτύξει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Μέσω αυτών των τομέων, η χώρα μπορεί να διεκδικήσει ένα μεγαλύτερο μερίδιο στην απαιτητική διεθνή αγορά ψηφιακών υπηρεσιών, ενισχύοντας την παρουσία της στον παγκόσμιο τεχνολογικό χώρο.

Προτάσεις για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων

Για την πλήρη αξιοποίηση αυτών των σημαντικών δυνατοτήτων, η μελέτη προτείνει τη δημιουργία ενός ενιαίου εθνικού προγράμματος ανάπτυξης ψηφιακών κόμβων. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να δώσει έμφαση σε συγκεκριμένους άξονες, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί.

Στους βασικούς άξονες περιλαμβάνεται η προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, η οποία θεωρείται κρίσιμη για την ανάπτυξη του κλάδου. Επιπλέον, προτείνεται η σύσταση ενός επενδυτικού fund, το οποίο θα παρέχει την απαραίτητη χρηματοδοτική στήριξη. Τέλος, η μελέτη τονίζει την ανάγκη για χρηματοδοτική στήριξη τόσο των εθνικών όσο και των τοπικών δομών που σχετίζονται με τους ψηφιακούς κόμβους.

Εμπόδια και αδυναμίες του κλάδου

Παρά τις θετικές προοπτικές που σκιαγραφούνται, η μελέτη καταγράφει και σημαντικές αδυναμίες που αυτή τη στιγμή περιορίζουν την ανάπτυξη του κλάδου των ψηφιακών κόμβων στην Ελλάδα. Αυτές οι αδυναμίες χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης για να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι προβλέψεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το 82% των επιχειρήσεων, θεωρεί τη γραφειοκρατία ως τον βασικό ανασταλτικό παράγοντα για την πραγματοποίηση επενδύσεων και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων. Στα προβλήματα που επιβαρύνουν τον κλάδο προστίθενται επίσης το αυξημένο λειτουργικό κόστος και η υψηλή φορολογική επιβάρυνση, παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη.

Με πληροφορίες από: Topontiki