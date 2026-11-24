Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027 έχει ήδη ενσωματώσει τις προβλέψεις για τα έσοδα που αναμένονται από πρόστιμα και προσαυξήσεις, με τον συνολικό λογαριασμό να φτάνει τα 1,235 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 104 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 9,2%, σε σχέση με τις αντίστοιχες προβλέψεις για το 2026. Η Εφορία ανεβάζει στροφές, ενώ οι ελεγκτικοί μηχανισμοί προετοιμάζονται για έναν νέο κύκλο ελέγχων, καθώς η κυβέρνηση θέτει τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής ως βασική προτεραιότητα.

Αυξημένα έσοδα από φορολογικές παραβάσεις

Το μεγαλύτερο μέρος των προβλεπόμενων εσόδων για το 2027 προέρχεται από φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις, τα οποία αναμένεται να φτάσουν τα 962 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 77,9% του συνόλου των προστίμων και παρουσιάζει αύξηση μεγαλύτερη του 10% σε σύγκριση με τις αντίστοιχες προβλέψεις για το προηγούμενο έτος, το 2026.

Οι κυρώσεις αυτές συνδέονται άμεσα με αποκρύψεις εισοδημάτων, παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, αλλά και περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις προς την Εφορία. Επιπλέον, περιλαμβάνουν πρόσθετες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται για την καθυστερημένη εξόφληση των φόρων.

Πρόστιμα από τελωνεία και δημόσιες υπηρεσίες

Πέρα από τα φορολογικά πρόστιμα, ο προϋπολογισμός του 2027 προβλέπει έσοδα και από άλλες πηγές. Συγκεκριμένα, 28 εκατ. ευρώ αναμένονται από τελωνειακές παραβάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν υποθέσεις λαθρεμπορίου και τις σχετικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από αυτές.

Επιπλέον, 56 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα προέλθουν από καταλογισμούς που πραγματοποιούνται από δημόσιες υπηρεσίες. Αυτοί οι καταλογισμοί είναι αποτέλεσμα ελεγκτικών ή διοικητικών διαδικασιών που διενεργούνται από τις εν λόγω υπηρεσίες.

Χρηματικές ποινές και παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας

Ο κατάλογος των πηγών εσόδων από πρόστιμα είναι εκτενής και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων. Από χρηματικές ποινές που επιβάλλονται από τα ποινικά δικαστήρια, ο προϋπολογισμός αναμένει την είσπραξη 20 εκατ. ευρώ.

Σημαντικά ποσά προβλέπονται και από παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, με αναμενόμενα έσοδα 11 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, από λιμενικές παραβάσεις υπολογίζεται ότι θα εισπραχθούν άλλα 8 εκατ. ευρώ, διευρύνοντας το φάσμα των κυρώσεων που συνεισφέρουν στα κρατικά έσοδα.

Προσαυξήσεις, αυθαίρετα και θέσεις στάθμευσης

Ένα σημαντικό ποσό, ύψους 41 εκατ. ευρώ, προβλέπεται να εισπραχθεί από προσαυξήσεις που επιβάλλονται λόγω καθυστερημένης εξόφλησης μη φορολογικών οφειλών. Αυτό αφορά υποχρεώσεις που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των φόρων, αλλά η καθυστέρηση στην πληρωμή τους επιφέρει επιπλέον επιβαρύνσεις.

Ακόμη και οι παραβάσεις που σχετίζονται με αυθαίρετα κτίσματα έχουν τη δική τους θέση στον κατάλογο, με αναμενόμενες εισπράξεις 4 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, 6 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα προέλθουν από παραβάσεις που αφορούν τις υποχρεωτικές θέσεις στάθμευσης σε κτίρια, ενώ 75 εκατ. ευρώ προστίθενται από διάφορες άλλες κατηγορίες προστίμων και χρηματικών ποινών, ολοκληρώνοντας την εικόνα του εύρους των προβλεπόμενων εσόδων.

Με πληροφορίες από: Topontiki