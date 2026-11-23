Η Bajaj Mobility, μητρική εταιρεία των γνωστών εμπορικών σημάτων μοτοσυκλετών KTM, Husqvarna και GASGAS, ανακοίνωσε σημαντική ενίσχυση της οικονομικής της ανάκαμψης. Τα τριμηνιαία λειτουργικά κέρδη του ομίλου ανήλθαν στα 11,3 εκατ. ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026. Αυτή η επίδοση αποτελεί τη μεγαλύτερη ανάκαμψη που έχει καταγραφεί από την ολοκλήρωση των μέτρων αναδιάρθρωσης της εταιρείας. Ταυτόχρονα, τα περιθώρια κέρδους και τα επίπεδα αποθεμάτων συνέβαλαν στην περαιτέρω διεύρυνση αυτής της θετικής πορείας.

Σημαντική άνοδος στα λειτουργικά κέρδη

Ο όμιλος της Bajaj Mobility κατέγραψε θετικά λειτουργικά κέρδη για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, με το ποσό να φτάνει τα 11,3 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2026. Το συγκεκριμένο ποσό είναι αυξημένο κατά 10 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του ίδιου έτους, όπου τα λειτουργικά κέρδη είχαν ανέλθει στα 1,3 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντιστρέφει την εικόνα της προσαρμοσμένης ζημίας των 71 εκατ. ευρώ που είχε καταγραφεί το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Παρά το γεγονός ότι τα τριμηνιαία έσοδα και ο όγκος των πωλήσεων μοτοσυκλετών παρουσίασαν μια μικρή κάμψη, η επιχείρηση κατάφερε να βελτιώσει τα περιθώρια κέρδους της. Τα λειτουργικά κέρδη, όπως αυτά μετρούνται ως κέρδη προ τόκων και φόρων, σημείωσαν σημαντική άνοδο, από 1,3 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο σε 11,3 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο.

Αυξημένες παγκόσμιες πωλήσεις και έσοδα

Οι παγκόσμιες πωλήσεις των μοτοσυκλετών KTM, Husqvarna και GASGAS κατέγραψαν συνολικά 228.067 μονάδες κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε μια εντυπωσιακή αύξηση 71,3% σε ετήσια βάση. Ειδικά για τις μοτοσυκλέτες του ομίλου, τα έσοδα ανήλθαν στα 288,3 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας άνοδο 84% σε σχέση με τα 156,6 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους.

Συνολικά, τα έσοδα του ομίλου έφτασαν τα 351,1 εκατ. ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2026, παρουσιάζοντας αύξηση 57% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Ωστόσο, αυτό το ποσό ήταν κατά 5,2% χαμηλότερο από τα 370,2 εκατ. ευρώ που είχαν καταγραφεί το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Πορεία πωλήσεων μοτοσυκλετών και βελτίωση κερδών

Οι πωλήσεις μοτοσυκλετών μέσω του ομίλου ακολούθησαν μια παρόμοια πορεία με τα συνολικά έσοδα. Συγκεκριμένα, 47.390 μοτοσυκλέτες των εμπορικών σημάτων KTM, Husqvarna και GASGAS πωλήθηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2026. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει αύξηση 51,1% σε ετήσια βάση, αλλά και μείωση 2,6% σε σχέση με τις 48.672 μονάδες που είχαν πωληθεί το δεύτερο τρίμηνο.

Παρά αυτή τη μικρή μείωση στον όγκο των πωλήσεων κατά το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το δεύτερο, τα κέρδη του ομίλου βελτιώθηκαν. Κατά το διάστημα των πρώτων εννέα μηνών του 2026, ο όμιλος κατέγραψε πωλήσεις 136.363 μοτοσυκλετών, αριθμός αυξημένος κατά 75,4% σε σύγκριση με τις 77.748 μονάδες που είχαν πωληθεί την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Μείωση γενικών εξόδων και αναδιάρθρωση

Σημαντική συμβολή στην ανάκαμψη είχε η μείωση των γενικών εξόδων, τα οποία μειώθηκαν κατά 96,9 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 255,1 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026. Αυτό αντιστοιχεί σε πτώση περίπου 27,5% σε ετήσια βάση. Η σύγκριση αυτή δεν περιλαμβάνει το κέρδος από την αναδιάρθρωση ούτε τη λογιστική επίπτωση που προέκυψε από την αποχώρηση της MV Agusta από τον ενοποιημένο όμιλο.

Η εξοικονόμηση πόρων προήλθε κυρίως από τους τομείς της διοίκησης και των υποδομών, καθώς και από τη μείωση των δαπανών πωλήσεων και μάρκετινγκ. Επιπλέον, η μείωση του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία είχε ξεκινήσει κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, ολοκληρώθηκε στο τρίτο τρίμηνο. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε περαιτέρω απλοποίηση των εταιρικών και οργανωτικών δομών του ομίλου, ενισχύοντας τη συνολική του αποτελεσματικότητα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta