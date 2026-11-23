Η αγορά των κινεζικών μεταχειρισμένων οχημάτων βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και ειδικότερα στην Ελλάδα. Ωστόσο, οι εξελίξεις είναι ταχύτατες, με νέες μάρκες και μοντέλα από την Κίνα να εισχωρούν συνεχώς στις αγορές της Γηραιάς Ηπείρου και της χώρας μας. Αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο μία τέτοια κίνηση είναι συμφέρουσα σε βάθος χρόνου, τόσο για τον αγοραστή όσο και για τον ιδιώτη πωλητή.

Η διείσδυση των κινεζικών μοντέλων στην ελληνική αγορά

Παρότι η αγορά των κινεζικών μεταχειρισμένων βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, η είσοδος νέων μοντέλων από την Κίνα είναι συνεχής. Αυτή η τάση αναμένεται να οδηγήσει σε πολυάριθμα μεταχειρισμένα κινεζικά μοντέλα στην αγορά σε λίγα χρόνια από τώρα. Έχει επικρατήσει η λανθασμένη εντύπωση ότι το μεγαλύτερο μερίδιο των πωλήσεων στα κινεζικά αυτοκίνητα αφορά εταιρικά οχήματα. Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν ότι το 50,2% των πωλήσεων απευθύνεται σε ιδιώτες αγοραστές, οι οποίοι πριν την αγορά πιθανώς εξετάζουν την αξία μεταπώλησης και ενδέχεται να κρατήσουν το όχημα για πάνω από τέσσερα χρόνια.

Οι παράγοντες που ενισχύουν την απήχηση

Η αυξανόμενη δημοτικότητα των κινεζικών μοντέλων στην Ελλάδα οφείλεται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τα καθιστούν ελκυστικά στο αγοραστικό κοινό. Οι ανταγωνιστικές τιμές τους αποτελούν ένα βασικό κίνητρο, ενώ παράλληλα προσφέρουν πλούσιο εξοπλισμό που συχνά ξεπερνά τις προσδοκίες. Τα hi-tech ψηφιακά εσωτερικά τους, σε συνδυασμό με την προηγμένη τεχνολογία που συνεχώς εξελίσσεται σε οχήματα BEV (Battery Electric Vehicles), PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicles) και υβριδικά, συνεισφέρουν στην ελκυστικότητά τους.

Επιπλέον, οι μακροχρόνιες εγγυήσεις που παρέχονται από τις κινεζικές εταιρείες ενισχύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Παρά τον αρχικό δισταγμό που εξέφραζαν οι Έλληνες πελάτες, τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν συμβάλει στην απόκτηση ολοένα και μεγαλύτερου κοινού για τα κινεζικά μοντέλα στην ελληνική αγορά.

Εντυπωσιακή αύξηση στις πωλήσεις νέων μοντέλων

Οι πωλήσεις των κινεζικών νέων μοντέλων στην Ελλάδα έχουν καταγράψει ραγδαία αύξηση τη φετινή χρονιά, σε σύγκριση με την περσινή περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημειώθηκαν 7.452 ταξινομήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί στο 8,9% του συνολικού μεριδίου της αγοράς. Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε, με τις ταξινομήσεις να φτάνουν τις 12.181 μονάδες μέχρι τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, αγγίζοντας το 10,6% του μεριδίου των συνολικών πωλήσεων.

Η αύξηση αυτή είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, αν αναλογιστούμε ότι το 2025, οι κινεζικές εταιρείες κατείχαν το 6,7% της αγοράς, με περίπου 9.600 ταξινομήσεις. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν τη δυναμική είσοδο και την ταχεία αποδοχή των κινεζικών αυτοκινήτων από το ελληνικό κοινό μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι πρωταγωνιστές της κινεζικής αγοράς στην Ελλάδα

Προς το παρόν, τρεις μάρκες κρατούν τα ηνία στην ελληνική αγορά των κινεζικών αυτοκινήτων, συγκεντρώνοντας τη μερίδα του λέοντος των πωλήσεων. Η MG, η οποία ανήκει στον κινεζικό κολοσσό SAIC Motors, κατέχει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Ακολουθούν δυναμικά οι Chery και BYD, οι οποίες επίσης έχουν καταφέρει να εδραιωθούν.

Η MG και η BYD συγκαταλέγονται στις πρώτες κινεζικές εταιρείες που εισήλθαν στην ελληνική αγορά, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του αγοραστικού κοινού. Ειδική αναφορά αξίζει στην Chery, η οποία με το μοντέλο Tiggo 4 έχει σημειώσει ιδιαίτερη επιτυχία. Το συγκεκριμένο B-SUV βρίσκεται στην κορυφή των πωλήσεων όσον αφορά τα κινεζικά μοντέλα, με περισσότερες από 2.000 μονάδες, και κατέχει τη 13η θέση στο Top 50 των συνολικών πωλήσεων μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026. Παράλληλα, αναμένεται η είσοδος και άλλων σημαντικών κινεζικών μαρκών στην ελληνική αγορά.

Με πληροφορίες από: Newsit