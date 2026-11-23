Οι πωλήσεις ηλεκτρικών φορτηγών στην Κίνα σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 45% τους πρώτους δέκα μήνες του έτους, με τα βαρέα οχήματα να πρωτοστατούν σε αυτή την άνοδο. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέα ζήτηση για λίθιο, ένα μέταλλο του οποίου η αγορά αντιμετωπίζει ανησυχίες για υπερπροσφορά. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αναφέρεται ως βασικός καταλύτης για αυτή τη στροφή προς την ηλεκτροκίνηση στα φορτηγά.

Η δυναμική των πωλήσεων στην Κίνα

Σύμφωνα με στοιχεία της BofA Global Research, οι πωλήσεις ηλεκτρικών φορτηγών όλων των μεγεθών στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, ανήλθαν σε 600.000 μονάδες κατά τους πρώτους δέκα μήνες του τρέχοντος έτους. Αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση της τάξης του 45% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Τα ηλεκτρικά φορτηγά αποτελούν πλέον το 30% των συνολικών πωλήσεων φορτηγών σε όλες τις κατηγορίες στην κινεζική αγορά. Η τάση αυτή υπογραμμίζει τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης και στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών, πέρα από τα επιβατικά οχήματα.

Ηγετικός ρόλος των βαρέων φορτηγών

Η ισχυρότερη ανάπτυξη στις πωλήσεις καταγράφεται στην κατηγορία των βαρέων φορτηγών, τα οποία παρουσίασαν αύξηση 68%. Συνολικά, πωλήθηκαν 262.000 μονάδες βαρέων ηλεκτρικών φορτηγών.

Τα βαρέα φορτηγά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη ζήτηση λιθίου, καθώς διαθέτουν τις μεγαλύτερες μπαταρίες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε όχημα απαιτεί μεγαλύτερη ποσότητα λιθίου σε σύγκριση με άλλα ηλεκτρικά οχήματα, ενισχύοντας έτσι τη συνολική ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο.

Εξαγωγές και διεθνής επιρροή

Οι εξαγωγές κινεζικών βαρέων ηλεκτρικών φορτηγών υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τις 16.823 μονάδες, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων μηνών που ακολούθησαν τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Αυτά τα στοιχεία προέρχονται από το κινεζικό τελωνείο.

Περίπου οι μισές από αυτές τις εξαγωγές κατευθύνθηκαν προς τη Νότια και τη Νοτιοανατολική Ασία. Στις περιοχές αυτές, το αυξημένο κόστος των συμβατικών καυσίμων λειτούργησε ως κίνητρο, ενισχύοντας τη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα. Παρόλα αυτά, οι εξαγωγές ηλεκτρικών φορτηγών παραμένουν μικρές σε σχέση με τις αντίστοιχες των επιβατικών οχημάτων.

Εκτιμήσεις για τη μελλοντική ζήτηση λιθίου

Ο YJ Lee, διαχειριστής του Arcane Green Metal Fund στη Σιγκαπούρη, εκτιμά ότι τα ηλεκτρικά φορτηγά θα απορροφήσουν σχεδόν το 7% της παγκόσμιας προσφοράς λιθίου φέτος. Η πρόβλεψη αυτή ανεβαίνει στο 12% έως το 2030.

Το ποσοστό του 12% της παγκόσμιας προσφοράς λιθίου που αναμένεται να απορροφηθεί από τα ηλεκτρικά φορτηγά έως το 2030, ισοδυναμεί με τη ζήτηση που θα προέκυπτε από έως και 11,5 εκατομμύρια ηλεκτρικά επιβατικά οχήματα. Η βρετανική εταιρεία συμβούλων SFA Oxford αύξησε την εκτίμησή της για τη ζήτηση λιθίου από βαρέα ηλεκτρικά οχήματα το 2026 κατά 95% σε σχέση με την περσινή της πρόβλεψη.

Η CATL, η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας παγκοσμίως, δήλωσε στο Reuters ότι μετά τα επιβατικά οχήματα και την αποθήκευση ενέργειας, η επόμενη μεγάλη ευκαιρία βρίσκεται στην ηλεκτροκίνηση των εμπορευματικών οδικών μεταφορών, με έμφαση στα βαρέα φορτηγά.

Πίεση στις τιμές παρά την αύξηση της ζήτησης

Παρά τη δυναμική ανάπτυξη στην αγορά των ηλεκτρικών φορτηγών και την αυξημένη ζήτηση για λίθιο, οι τιμές του μετάλλου παραμένουν υπό πίεση. Έχουν σχεδόν υποδιπλασιαστεί από το υψηλό που κατέγραψαν τον Μάιο, το οποίο ήταν το υψηλότερο από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Αρκετοί παράγοντες συμβάλλουν σε αυτή την κατάσταση. Η αβεβαιότητα σχετικά με τη ζήτηση από συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, η ανομοιογενής εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων στην Κίνα, καθώς και η επιβράδυνση των εγχώριων πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων, έχουν μετριάσει το προηγούμενο αισιόδοξο κλίμα στην αγορά του λιθίου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta