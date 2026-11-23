Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με τις πιο έντονες εισοδηματικές ανισότητες, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. Ο δείκτης Gini για τη χώρα μας διαμορφώνεται στο 31,6, τιμή αισθητά υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ανέρχεται στο 29,2. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά κατέγραψε μια ελαφρά υποχώρηση των ανισοτήτων το 2025, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2010, όταν ξεκίνησε η σχετική σειρά δεδομένων.

Ο δείκτης Gini ως εργαλείο μέτρησης

Το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των εισοδηματικών ανισοτήτων είναι ο συντελεστής Gini, γνωστός και ως δείκτης Τζίνι. Αυτός ο δείκτης συγκρίνει την πραγματική κατανομή του εισοδήματος σε μια χώρα με ένα υποθετικό σενάριο, όπου όλοι οι πολίτες θα είχαν το ίδιο ακριβώς εισόδημα. Για τον υπολογισμό του, λαμβάνεται υπόψη το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος και τη σύνθεσή τους.

Σύμφωνα με τον ορισμό του, όσο υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη Gini, τόσο μεγαλύτερη είναι και η απόσταση που χωρίζει τους πλουσιότερους από τους φτωχότερους πολίτες μιας χώρας. Η Eurostat, η επίσημη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει ότι η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνική πρόοδο μόνο όταν τα οφέλη της κατανέμονται δίκαια σε ολόκληρη την κοινωνία.

Η εικόνα των ανισοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν σημαντικές αποκλίσεις στις εισοδηματικές ανισότητες μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο δείκτης Gini κυμαίνεται από 23,0 στη Σλοβακία, η οποία εμφανίζει την πιο ισότιμη κατανομή εισοδήματος, έως 43,9 στην Τουρκία. Αυτά τα στοιχεία προέρχονται από την ανάλυση 34 ευρωπαϊκών χωρών, με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα.

Παρά τις διαφορές αυτές, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο κατέγραψε μια μικρή βελτίωση το 2025, με τις ανισότητες να υποχωρούν ελαφρώς. Αυτή η υποχώρηση οδήγησε τον δείκτη στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από το 2010, έτος κατά το οποίο ξεκίνησε η συστηματική καταγραφή των σχετικών δεδομένων.

Οι χώρες με τις μεγαλύτερες αποκλίσεις

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βουλγαρία εμφανίζει τη μεγαλύτερη εισοδηματική ανισότητα, με τον δείκτη Gini να φτάνει στο 37,7. Αυτή η τιμή είναι σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, που βρίσκεται στο 29,2. Η Βουλγαρία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των χωρών με τις μεγαλύτερες ανισότητες εντός της Ένωσης.

Στην πρώτη πεντάδα των χωρών με τις μεγαλύτερες ανισότητες, συμπεριλαμβάνονται επίσης η Ελλάδα και το Μαυροβούνιο, με τον δείκτη Gini να διαμορφώνεται και στις δύο χώρες στο 31,6. Ακολουθούν η Κύπρος με 31,2, καθώς και η Ιταλία και η Ελβετία με 31,0. Για το Μαυροβούνιο και την Ελβετία, τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση της Eurostat αφορούν το έτος 2024.

Η θέση της Ελλάδας στο φάσμα των ανισοτήτων

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα συνεχίζει να συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρώπης με τις υψηλότερες εισοδηματικές ανισότητες. Ο δείκτης Gini, που στην περίπτωση της Ελλάδας ανέρχεται στο 31,6, τοποθετεί τη χώρα μας αισθητά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαφορά αυτή υπογραμμίζει την πρόκληση που αντιμετωπίζει η χώρα στον τομέα της δίκαιης κατανομής του εισοδήματος.

Η εξέταση του δείκτη Gini δεν αφορά μόνο το αν οι ανισότητες αυξάνονται ή μειώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ερώτημα που τίθεται είναι ποιες χώρες καταφέρνουν να μειώσουν την απόσταση μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων πολιτών τους και ποιες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές αποκλίσεις στην κατανομή του πλούτου.

Κοινωνικές επιπτώσεις των ανισοτήτων

Οι υψηλές εισοδηματικές ανισότητες δεν αποτελούν απλώς ένα στατιστικό δεδομένο, αλλά έχουν ευρύτερες επιπτώσεις στην κοινωνία. Σύμφωνα με την Eurostat, αυτές οι ανισότητες υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή, δημιουργώντας ρήγματα και εντάσεις εντός του κοινωνικού ιστού. Η δίκαιη κατανομή του πλούτου είναι κρίσιμη για την αρμονική λειτουργία μιας κοινωνίας.

Επιπλέον, οι εκτεταμένες εισοδηματικές αποκλίσεις περιορίζουν την οικονομική δραστηριότητα, καθώς ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ενδέχεται να μην έχει επαρκή αγοραστική δύναμη ή πρόσβαση σε ευκαιρίες. Τέλος, η Eurostat επισημαίνει ότι οι υψηλές ανισότητες αποδυναμώνουν τη δημοκρατική συμμετοχή, καθώς οι πολίτες με χαμηλότερα εισοδήματα μπορεί να αισθάνονται περιθωριοποιημένοι ή να μην έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά.

Με πληροφορίες από: Topontiki