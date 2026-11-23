Η πλατφόρμα Cardom ανακοίνωσε ότι από τις 23 έως τις 30 Νοεμβρίου, όλα τα διαθέσιμα αυτοκίνητά της θα προσφέρονται με έκπτωση 10%. Η προσφορά αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της Black Friday, δίνοντας την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν το επόμενο όχημά τους σε πιο προνομιακή τιμή. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα 100% online χρηματοδότησης από την Εθνική Τράπεζα, απλοποιώντας τη διαδικασία αγοράς.

Εκπτώσεις Black Friday στην αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου

Η φετινή Black Friday επεκτείνεται και στην αγορά του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, προσφέροντας μια σημαντική ευκαιρία για όσους σχεδιάζουν την αγορά οχήματος. Για μία ολόκληρη εβδομάδα, από τις 23 έως τις 30 Νοεμβρίου, όλα τα αυτοκίνητα που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα Cardom θα έχουν έκπτωση 10%.

Η έκπτωση αυτή εφαρμόζεται σε ολόκληρο το απόθεμα της πλατφόρμας, χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί σε συγκεκριμένα μοντέλα ή κατηγορίες οχημάτων. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν το όχημα που ταιριάζει στις ανάγκες και τον προϋπολογισμό τους, είτε πρόκειται για ένα μικρό αυτοκίνητο για τις καθημερινές μετακινήσεις είτε για ένα μεγαλύτερο οικογενειακό όχημα.

Η αξιοπιστία της πλατφόρμας Cardom

Η Cardom αποτελεί έναν σύγχρονο και αξιόπιστο τρόπο για την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, έχοντας σχεδιαστεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Η πλατφόρμα συνδυάζει την αξιοπιστία και την εγγύηση της Avis, μιας κορυφαίας εταιρείας μίσθωσης και ενοικίασης αυτοκινήτων, με την τεχνογνωσία της Skroutz, του μεγαλύτερου marketplace της χώρας.

Κάθε όχημα που είναι διαθέσιμο προς πώληση στην Cardom συνοδεύεται από πλήρη τεχνικό έλεγχο, προσφέροντας στους αγοραστές μεγαλύτερη σιγουριά. Επιπλέον, παρέχεται 12μηνη εγγύηση και δυνατότητα επιστροφής χρημάτων εντός 14 ημερών, εξασφαλίζοντας διαφάνεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αγοράς.

Πλήρης online χρηματοδότηση από την Εθνική Τράπεζα

Η προσφορά της Black Friday συμπληρώνεται με την παροχή δυνατότητας 100% online χρηματοδότησης από την Εθνική Τράπεζα. Αυτή η επιλογή αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για όσους αναζητούν το επόμενο αυτοκίνητό τους, καθώς μπορούν να συνδυάσουν την οικονομία της έκπτωσης με την αξιοπιστία και την ευκολία μιας σύγχρονης, ψηφιακής εμπειρίας αγοράς.

Η διαδικασία χρηματοδότησης είναι απλή και γρήγορη, ολοκληρώνεται σε λίγα μόνο βήματα, χωρίς την ανάγκη επίσκεψης σε κάποιο κατάστημα. Αυτό προσφέρει ευελιξία και εξοικονόμηση χρόνου στους ενδιαφερόμενους, κάνοντας την απόκτηση αυτοκινήτου πιο προσβάσιμη.

Διαδικασία και προγράμματα χρηματοδότησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν το αυτοκίνητο που τους ενδιαφέρει και να χρησιμοποιήσουν τον online calculator για να διαμορφώσουν τον συνδυασμό προκαταβολής, ποσού δανείου, διάρκειας και μηνιαίας δόσης που τους εξυπηρετεί. Στη συνέχεια, μεταφέρονται στο ασφαλές περιβάλλον της Εθνικής Τράπεζας, όπου υποβάλλουν την αίτησή τους και λαμβάνουν άμεσα απάντηση.

Τα προγράμματα χρηματοδότησης της Εθνικής Τράπεζας για την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου μέσω της Cardom απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε ατομικές επιχειρήσεις. Προσφέρουν ευελιξία, μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής, ανταγωνιστικό σταθερό επιτόκιο και επιλογές που προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε αγοραστή.

Με πληροφορίες από: Topontiki