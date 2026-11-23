Η μετοχή της Nvidia κατέγραψε σημαντική άνοδο κατά 32% τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ στο τιμόνι του τεχνολογικού κολοσσού. Η εξέλιξη αυτή έρχεται εννέα ημέρες μετά την αποχώρησή του, η οποία είχε προκαλέσει τριγμούς στις τάξεις της εταιρείας και είχε ρίξει την αξία της μετοχής. Η αγορά αντέδρασε άμεσα και θετικά στην είδηση, με τη μετοχή να αναζητά νέα επίπεδα ισορροπίας.

Η πορεία της μετοχής μετά την ανακοίνωση

Λίγα λεπτά μετά το άνοιγμα της αγοράς τη Δευτέρα, η μετοχή της Nvidia βρέθηκε στα 167,17 δολάρια, σημειώνοντας μια εντυπωσιακή άνοδο που ξεπέρασε το 30%. Αυτή η άμεση και ισχυρή αντίδραση της αγοράς ήρθε ως αποτέλεσμα της είδησης της επανατοποθέτησης του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας, σηματοδοτώντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Πλέον, η μετοχή αναζητά να σταθεροποιηθεί πάνω από τα 161 δολάρια, τιμή που είναι σχεδόν 37 δολάρια υψηλότερη από τα επίπεδα στα οποία έκλεισε την προηγούμενη Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2026. Η αρχική πτώση που είχε σημειωθεί μετά την αποχώρηση του Χουάνγκ αντιστράφηκε πλήρως, με την εταιρεία να ανακτά τη δυναμική της στην αγορά.

Η ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το CNBC, το Διοικητικό Συμβούλιο της Nvidia έλαβε ομόφωνα την απόφαση για την επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγετική του θέση. Η κίνηση αυτή προέκυψε μετά από μια σειρά εντατικών συζητήσεων και συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν με τον ίδιο τον Χουάνγκ, υπογραμμίζοντας την επιθυμία για την επιστροφή του.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε ενημέρωση από υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με την υπόθεση. Βάσει αυτής της ενημέρωσης, η εκτίμηση ήταν ότι η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia δεν δημιουργεί κανέναν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας, κάτι που αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στην τελική απόφαση.

Οι λόγοι της προηγούμενης παραίτησης του Χουάνγκ

Ο Τζένσεν Χουάνγκ είχε υποβάλει την παραίτησή του νωρίτερα μέσα στον Νοέμβριο, μετά από δημοσιεύματα που αφορούσαν εξωσυζυγικές σχέσεις του. Μεταξύ αυτών των σχέσεων, μία φέρεται να ήταν με γυναίκα η οποία συνδεόταν με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, γεγονός που είχε προκαλέσει ανησυχίες.

Συγκεκριμένα, δημοσίευμα των New York Times την Κυριακή ανέφερε ότι η εν λόγω γυναίμα, ονόματι Άλις Χουάνγκ, βρισκόταν σε επικοινωνία με στέλεχος του υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας. Αυτή η επικοινωνία φέρεται να έλαβε χώρα τουλάχιστον κατά ένα μέρος του διαστήματος της σχέσης της με τον επικεφαλής της Nvidia, προσδίδοντας μια σοβαρή διάσταση στην υπόθεση.

Η δήλωση του Τζένσεν Χουάνγκ για την επιστροφή του

Μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του, ο Τζένσεν Χουάνγκ προέβη σε μια εκτενή δήλωση, εκφράζοντας την τιμή και την ευθύνη που νιώθει για την εξέλιξη. «Είναι τιμή μου να επιστρέφω στη NVIDIA και να ηγούμαι μιας από τις σημαντικότερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, στην αρχή μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ρόλου του.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη «με τη μεγαλύτερη ταπεινότητα και ανανεωμένη δέσμευση», δείχνοντας την προσήλωσή του στο μέλλον της εταιρείας. Τέλος, ευχαρίστησε το διοικητικό συμβούλιο της NVIDIA «για την εμπιστοσύνη του και την προσεκτική εξέταση του ζητήματος σε όλη αυτή τη διαδικασία», αναγνωρίζοντας την υποστήριξη που έλαβε.

Η στάση του Λευκού Οίκου

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του CNBC, ο Λευκός Οίκος δεν προέβη σε άμεση απάντηση στο αίτημα για σχολιασμό σχετικά με την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia. Η απουσία άμεσης αντίδρασης ή επίσημης τοποθέτησης από την πλευρά της αμερικανικής κυβέρνησης καταγράφηκε από το ειδησεογραφικό δίκτυο, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την επίσημη στάση του.

Με πληροφορίες από: Newsit