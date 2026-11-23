Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Προσωπικού Επιχειρήσεων Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΠΟΣΠΕΡΤ) ανακοίνωσε τετράωρη στάση εργασίας για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί από τις 10:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι και αποτελεί μέρος της πανεργατικής πανελλαδικής δράσης που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ. Οι εργαζόμενοι του ραδιοτηλεοπτικού κλάδου εκφράζουν την αντίθεσή τους στις συνέπειες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και διεκδικούν άμεσες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Συμμετοχή στην πανελλαδική κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ

Η ΠΟΣΠΕΡΤ συμμετέχει ενεργά στην πανεργατική πανελλαδική κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ, δηλώνοντας την αλληλεγγύη της και αναδεικνύοντας τα προβλήματα που βιώνουν οι εργαζόμενοι στον χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η απόφαση για τη στάση εργασίας ελήφθη στο πλαίσιο των ευρύτερων διεκδικήσεων για την προστασία του εισοδήματος και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Η στάση εργασίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για το τετράωρο 10:00 με 14:00 της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία των ραδιοτηλεοπτικών ΜΜΕ. Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις που θα αντιμετωπίσουν τις οικονομικές πιέσεις που δέχονται οι εργαζόμενοι.

Οι επιπτώσεις της κρίσης και της ακρίβειας

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΟΣΠΕΡΤ επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ, αλλά και σε ολόκληρο τον χώρο των ΜΜΕ, βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες μιας παρατεταμένης κρίσης. Αυτή η κρίση έχει ως αποτέλεσμα την εξανέμιση του εισοδήματός τους, καθιστώντας την επιβίωση καθημερινό αγώνα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συνεχείς ανατιμήσεις που παρατηρούνται στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς και στην ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης. Επιπλέον, το δυσβάσταχτο κόστος στέγασης αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα, καθώς τα ενοίκια έχουν φτάσει σε απαγορευτικά επίπεδα για τα νέα ζευγάρια, τις οικογένειες και τους φοιτητές.

Οι βασικές διεκδικήσεις της ΠΟΣΠΕΡΤ

Εκπροσωπώντας τους εργαζόμενους του ραδιοτηλεοπτικού κλάδου, η ΠΟΣΠΕΡΤ προβάλλει συγκεκριμένες διεκδικήσεις. Μία από τις βασικές είναι η άμεση έξοδος από το Ενιαίο Μισθολόγιο και η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η Ομοσπονδία τονίζει ότι αυτή η σύμβαση πρέπει να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κλάδου.

Παράλληλα, ζητείται η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, με στόχο την αποκατάσταση ενός δίκαιου και αξιοπρεπούς εισοδήματος για τους εργαζόμενους. Η διεκδίκηση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση των οικονομικών δυσκολιών που έχουν προκύψει.

Επιπρόσθετα, η ΠΟΣΠΕΡΤ απαιτεί άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην ΕΡΤ. Ο σκοπός είναι η κάλυψη των τεράστιων οργανικών κενών που υπάρχουν, καθώς και η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και του δημόσιου χαρακτήρα της Ραδιοτηλεόρασης.

Στις διεκδικήσεις περιλαμβάνεται επίσης η πλήρης αναγνώριση της προϋπηρεσίας όλων των συναδέλφων, χωρίς να γίνονται διακρίσεις ή αποκλεισμοί. Τέλος, η Ομοσπονδία ζητά τη χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στις ειδικότητες που εργάζονται υπό αντίξοες και επιβαρυντικές συνθήκες, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των συγκεκριμένων θέσεων εργασίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki