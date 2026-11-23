Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαργίτης Σχοινάς, ανακοίνωσε ότι η πληρωμή των προκαταβολών για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Οι πληρωμές αυτές αφορούν περίπου 500.000 αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους για τη στήριξη του εισοδήματός τους. Η σχετική ανακοίνωση έγινε από τον κ. Σχοινά κατά την προσέλευσή του στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, στις Βρυξέλλες, ενώ η διαδικασία εξόφλησης των δικαιούχων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.

Νέα πλατφόρμα πληρωμών

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της φετινής διαδικασίας πληρωμών, καθώς για πρώτη φορά οι αγροτικές πληρωμές στη χώρα πραγματοποιούνται 100% μέσω της νέας πλατφόρμας myAGRO. Αυτή η πλατφόρμα βρίσκεται πλέον εξ ολοκλήρου στα χέρια του κράτους, όπως δήλωσε ο υπουργός.

Ο κ. Σχοινάς διαβεβαίωσε ότι «κανένας δικαιούχος δεν θα χάσει όσα δικαιούται από τις αγροτικές επιδοτήσεις», συνδέοντας τη μεταρρύθμιση του συστήματος πληρωμών με την αποκατάσταση της εικόνας της Ελλάδας στην Ευρώπη. Όπως ανέφερε, η εικόνα αυτή είχε πληγεί στο παρελθόν από φαινόμενα δυσλειτουργίας.

Προτεραιότητες του υπουργείου

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρθηκε στις βασικές προτεραιότητες που έχει θέσει το υπουργείο για το προσεχές διάστημα. Στις προτεραιότητες αυτές περιλαμβάνονται η στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, η αντιμετώπιση του υψηλού κόστους παραγωγής, καθώς και η διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τους τομείς της αλιείας και των ιχθυοκαλλιεργειών.

Ως δεύτερη σημαντική προτεραιότητα, ο κ. Σχοινάς έθεσε την κοινή προσπάθεια των υπουργών Γεωργίας της Ευρώπης για την αντιμετώπιση των χαμηλών τιμών και του υψηλού κόστους παραγωγής, ζητήματα που απασχολούν έντονα τον αγροτικό τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μέτρα στήριξης και γεωπολιτικές εξελίξεις

Στο πλαίσιο της στήριξης του αγροτικού κόσμου, ο υπουργός αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης. Αυτά περιλαμβάνουν τη στήριξη μέσω του πετρελαίου στην αντλία, καθώς και την ενίσχυση για τα λιπάσματα και τις ζωοτροφές, τα οποία αποτελούν σημαντικά στοιχεία του κόστους παραγωγής για τους αγρότες.

Ο κ. Σχοινάς διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους αγρότες, παρακολουθώντας στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Παράλληλα, εξετάζονται διαρκώς τρόποι για την περαιτέρω ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του κλάδου.

Εστίαση στην αλιεία και τις ιχθυοκαλλιέργειες

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον κ. Σχοινά και στον τομέα της αλιείας, υπογραμμίζοντας ότι οι επαγγελματίες αλιείς θα παραμείνουν στο επίκεντρο της προσοχής του υπουργείου. Ο υπουργός μίλησε για πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη στήριξη του αλιευτικού πετρελαίου, καθώς και των παράκτιων αλιέων.

Στο πλαίσιο των ενισχύσεων, ο κ. Σχοινάς ανέφερε τα 25 εκατομμύρια ευρώ που ανακοινώθηκαν πρόσφατα για τον κλάδο. Πρόσθεσε επίσης ότι στο Συμβούλιο Υπουργών θα συζητηθεί εκτενώς το πώς η αλιεία και οι ιχθυοκαλλιέργειες μπορούν να φτάσουν σε ένα βιώσιμο μέλλον, με ορίζοντα το έτος 2040.

Διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Ερωτηθείς σχετικά με τη νέα πρόταση προϋπολογισμού του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και τις αλλαγές που αφορούν τον τομέα της γεωργίας, ο κ. Σχοινάς προέβη σε δηλώσεις. Συγκεκριμένα, η πρόταση περιλαμβάνει τη μετατροπή του στόχου του 10% σε ανώτατο όριο για τη γεωργία.

Ο υπουργός απάντησε ότι «το διαπραγματευτικό πλαίσιο έχει ήδη παρουσιαστεί, απ’ όσο έχω δει. Το κομμάτι που αφορά τη γεωργία είναι καλό. Υπάρχουν, βεβαίως, ακόμη περιθώρια βελτίωσης». Κατέληξε προσθέτοντας ότι «ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, μπαίνουμε πλέον στη συνολική διαπραγμάτευση».

Με πληροφορίες από: Newsit