Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ενεργοποίηση ενός νέου συστήματος χρηματικής επιβράβευσης για πολίτες που υποβάλλουν επώνυμες καταγγελίες φορολογικών παραβάσεων μέσω της εφαρμογής Appodixi. Το μέτρο προβλέπει μπόνους έως 3.000 ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται αφορολόγητο στους δικαιούχους, εφόσον επιβεβαιωθεί η φορολογική παράβαση και επιβληθεί πρόστιμο στην επιχείρηση.

Ενεργοποίηση του μέτρου και καθυστερήσεις

Η δυνατότητα αυτή, που συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή Appodixi της ΑΑΔΕ, είναι πλέον κοντά στην πλήρη ενεργοποίησή της. Η ρύθμιση εισέρχεται στην τελική ευθεία σχεδόν τρία χρόνια μετά την αρχική της πρόβλεψη, καθώς αντιμετωπίστηκαν τα βασικά εμπόδια που είχαν καθυστερήσει την εφαρμογή της. Η πολυετής καθυστέρηση οφειλόταν κυρίως σε ζητήματα που αφορούσαν την προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταγγελλόντων, καθώς και στην οργάνωση των διαδικασιών πληρωμής των χρηματικών επιβραβεύσεων.

Το μέτρο στοχεύει στην ενίσχυση του ελέγχου των φορολογικών παραβάσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να συμβάλουν ενεργά στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η εφαρμογή επιτρέπει τον εντοπισμό και την καταγγελία συγκεκριμένων φορολογικών παραβάσεων μέσω του κινητού τηλεφώνου, προσφέροντας ένα κίνητρο για την ενεργό συμμετοχή τους.

Προϋποθέσεις για την επιβράβευση

Η χρηματική επιβράβευση δεν δίνεται για κάθε αναφορά. Αφορά αποκλειστικά σε επώνυμες καταγγελίες για αποδείξεις, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου και την επιβολή προστίμου στην επιχείρηση. Είναι απαραίτητο οι παραβάσεις αυτές να προβλέπονται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία. Συνεπώς, μια απλή αναφορά μιας ύποπτης συναλλαγής, χωρίς να οδηγήσει σε επιβεβαιωμένη παράβαση και πρόστιμο, δεν αρκεί για να εξασφαλίσει στον καταγγέλλοντα το χρηματικό μπόνους.

Η βασική προϋπόθεση είναι η επιβεβαίωση της φορολογικής παράβασης από τις αρχές, καθώς και η επιβολή του αντίστοιχου προστίμου στην ελεγχόμενη επιχείρηση. Μόνο τότε ο πολίτης που υπέβαλε την καταγγελία θα είναι δικαιούχος της χρηματικής αμοιβής.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια που αντιμετωπίστηκαν αφορούσε στη διασφάλιση της ανωνυμίας του καταγγέλλοντος απέναντι στην ελεγχόμενη επιχείρηση. Παρόλο που η αναφορά υποβάλλεται επώνυμα στις φορολογικές αρχές, η πλήρης προστασία της ταυτότητας των πολιτών που υποβάλλουν αυτές τις καταγγελίες αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του μέτρου.

Το ζητούμενο ήταν να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά στοιχεία των καταγγελλόντων δεν θα μπορούν να γνωστοποιηθούν στις επιχειρήσεις που ελέγχονται. Αυτό κρίθηκε καθοριστικό για την αποτροπή ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών για όσους επιλέγουν να καταγγείλουν φορολογικές παραβάσεις. Η συγκεκριμένη δικλίδα ασφαλείας θεωρήθηκε απαραίτητη, καθώς δεν θα μπορούσε να ζητείται από έναν πολίτη να υποβάλει επώνυμη καταγγελία χωρίς να προστατεύεται αποτελεσματικά η ταυτότητά του.

Υπολογισμός και καταβολή του μπόνους

Παράλληλα με την προστασία των δεδομένων, έπρεπε να καθοριστεί και ο τρόπος καταβολής της χρηματικής επιβράβευσης, ώστε η πληρωμή να πραγματοποιείται χωρίς περιττή γραφειοκρατία και καθυστερήσεις. Το ύψος του μπόνους ισούται με το δεκαπλάσιο της αξίας της απόδειξης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Έχουν οριστεί συγκεκριμένα όρια για την αμοιβή: το κατώτατο όριο είναι τα 100 ευρώ, ενώ το ανώτατο φτάνει τα 3.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μια απόδειξη σχετικά μικρής αξίας μπορεί να οδηγήσει σε μια σημαντική χρηματική επιβράβευση, αρκεί να πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.

Με πληροφορίες από: newmoney.gr