Καθώς πλησιάζει η Black Friday, οι ηλεκτρονικές αγορές βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των καταναλωτών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η περίοδος των εκπτώσεων έχει εξελιχθεί σε φιάσκο για πολλούς, καθώς οι πραγματικές προσφορές είναι σπάνιες. Οι καταναλωτές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς συχνά εντοπίζονται παραπλανητικές τακτικές που αλλοιώνουν την αξία των εκπτώσεων.

Οι παραπλανητικές τακτικές των καταστημάτων

Μία από τις συνηθισμένες πρακτικές που έχουν παρατηρήσει οι καταναλωτές είναι η πώληση προϊόντων σε τιμές που ήταν 30 με 50 ευρώ φθηνότερες πριν καν ξεκινήσει ο Νοέμβριος. Επιπλέον, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου τα καρτελάκια τιμών δείχνουν μία φουσκωμένη αρχική τιμή, με αποτέλεσμα η υποτιθέμενη έκπτωση να αντιστοιχεί στην ουσιαστική, πραγματική τιμή του προϊόντος.

Αυτές οι πρακτικές δεν περιορίζονται μόνο στην ελληνική αγορά. Διεθνώς, παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί. Για παράδειγμα, η αμερικανική ομάδα Groundwork Collaborative διαπίστωσε ότι περίπου το 30% από 350 προσφορές που εξέτασε στην Amazon το 2024 και το 2025 δεν προσέφεραν καμία εξοικονόμηση χρημάτων. Μάλιστα, περίπου το 10% των εξεταζόμενων προϊόντων ήταν ακριβότερα κατά τον μήνα πριν από την έναρξη των εκπτώσεων.

Εργαλεία για τον έλεγχο των τιμών

Για την προστασία των καταναλωτών, πολλά ελληνικά marketplaces, καθώς και αρκετά μεμονωμένα ηλεκτρονικά καταστήματα, έχουν ενσωματώσει εργαλεία παρακολούθησης τιμών. Αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν στους χρήστες να ελέγχουν το ιστορικό τιμών ενός προϊόντος, αποκαλύπτοντας τυχόν τεχνητές αυξήσεις πριν από την περίοδο των εκπτώσεων.

Όσον αφορά τις αγορές από το εξωτερικό, και ειδικότερα από την Amazon, υπάρχουν δωρεάν εργαλεία όπως τα Keepa και CamelCamelCamel. Οι καταναλωτές μπορούν να εισάγουν το URL ή το όνομα του προϊόντος σε αυτά τα εργαλεία για να ελέγξουν το ιστορικό των τιμών του. Τα συγκεκριμένα εργαλεία προσφέρουν επίσης αυτοματοποιημένες επεκτάσεις (extensions) για προγράμματα περιήγησης, διευκολύνοντας τον άμεσο έλεγχο κατά την περιήγηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι και η ίδια η Amazon διαθέτει ένα εργαλείο παρακολούθησης, το οποίο όμως δεν εμφανίζεται σε όλα τα προϊόντα.

Συμβουλές για έξυπνες αγορές

Είναι σημαντικό να αντισταθείτε στην παρόρμηση να σκρολάρετε ατελείωτα στις αμέτρητες «προσφορές» που παραθέτουν τα μεγάλα καταστήματα, καθώς αυτές μπορεί να είναι ή να μην είναι αληθινές. Η προσεκτική έρευνα είναι το κλειδί για την αποφυγή παγίδων.

Μια πιθανώς ασφαλέστερη επιλογή μπορεί να είναι τα μικρότερα καταστήματα λιανικής που προσφέρουν εκπτώσεις σε όλο το κατάστημα, όπως για παράδειγμα «20% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα». Ωστόσο, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστάται η διεξαγωγή της δικής σας έρευνας πριν προχωρήσετε σε αγορά.

Τέλος, ανάλογα με τον προϋπολογισμό σας, μπορείτε να ρισκάρετε σε φθηνά αντικείμενα όπου διακυβεύονται μόνο λίγα ευρώ. Ωστόσο, φυλάξτε την προσπάθεια και την προσοχή σας για τις μεγάλες και μεσαίου μεγέθους αγορές, όπου η αξία της έκπτωσης είναι πιο σημαντική.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr