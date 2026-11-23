Δεκαπέντε συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος με τα εικονικά τιμολόγια οδηγούνται σήμερα, Δευτέρα, ενώπιον της Δικαιοσύνης. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και η απάτη σε βάρος του Δημοσίου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το δίκτυο φέρεται να προκάλεσε οικονομική ζημιά που ανέρχεται σε 28 εκατομμύρια ευρώ, χρησιμοποιώντας οκτώ εταιρείες-«βιτρίνες».

Οι κατηγορίες και το εύρος της υπόθεσης

Σε βάρος των δεκαπέντε συλληφθέντων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων. Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, τη φοροδιαφυγή, την απάτη σε βάρος του Δημοσίου, την πλαστογραφία και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η διαδικασία των απολογιών ξεκινά σήμερα, Δευτέρα (23/11), και αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, Τρίτη, καθώς οι κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία για να προετοιμάσουν τις εξηγήσεις τους.

Η δικογραφία αποκαλύπτει ότι η υπόθεση αφορά ένα οργανωμένο δίκτυο που φέρεται να λειτουργούσε μεθοδικά για την παράνομη απόσπαση χρημάτων. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε οκτώ εταιρείες-«βιτρίνες», οι οποίες φέρεται να εξέδιδαν και να αξιοποιούσαν δεκάδες εικονικά τιμολόγια. Παράλληλα, υποβάλλονταν ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις, με σκοπό την εξαπάτηση των αρχών.

Οι οικονομικές συνέπειες της δράσης του κυκλώματος είναι σημαντικές, καθώς η εκτιμώμενη ζημιά που προκλήθηκε στο Δημόσιο ανέρχεται στα 28 εκατομμύρια ευρώ. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν οι εμπλεκόμενοι από τις εγκληματικές τους δραστηριότητες υπολογίζεται σε 4,8 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που προέκυψε από την παράνομη λειτουργία του δικτύου.

Η κομβική κατάθεση της λογίστριας

Ιδιαίτερη βαρύτητα στη δικογραφία προσδίδει η κατάθεση μιας λογίστριας, η οποία περιέγραψε λεπτομερώς τις πιέσεις που δέχθηκε από τον σύντροφό της. Σύμφωνα με την ίδια, ο σύντροφός της την πίεζε να αναλάβει την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για συγκεκριμένες εταιρείες, προσφέροντάς της οικονομικό αντάλλαγμα.

Η λογίστρια ανέφερε ότι της υποσχέθηκε περίπου 5.000 ευρώ για κάθε δήλωση που θα υπέβαλλε. Η πρόταση αυτή έγινε τον Μάρτιο του 2026, ωστόσο η ίδια αρνήθηκε να συμμετάσχει, καθώς υποψιάστηκε ότι επρόκειτο για μια οργανωμένη απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Η άρνησή της βασίστηκε στις υποψίες της για την παράνομη φύση της προτεινόμενης εργασίας.

Πιέσεις και φερόμενη εμπλοκή τραπεζικών στελεχών

Παρά την αρχική της άρνηση, η λογίστρια υποστήριξε ότι ο σύντροφός της συνέχισε να την πιέζει επίμονα. Εκείνος, σύμφωνα με την κατάθεσή της, της διαβεβαίωνε ότι οι επιστροφές φόρου θα εγκρίνονταν και θα καταβάλλονταν κανονικά. Για να ενισχύσει τα επιχειρήματά του, φέρεται να υποστήριζε ότι στην υπόθεση εμπλέκονταν και τραπεζικά στελέχη, γεγονός που θα διασφάλιζε την ομαλή διεκπεραίωση των παράνομων διαδικασιών.

Σε ένα επόμενο στάδιο, ο σύντροφός της ζήτησε από τη λογίστρια τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet του συνεταίρου της. Και σε αυτό το αίτημα, η λογίστρια δεν συναίνεσε, διατηρώντας την άρνησή της να συμμετάσχει σε ενέργειες που θεωρούσε παράνομες. Η άρνησή της αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση από την πλευρά του συντρόφου της.

Η αποχώρηση και η υποβολή των δηλώσεων

Η έντονη αντίδραση του συντρόφου της, όπως περιέγραψε η λογίστρια στην κατάθεσή της, την οδήγησε να αποχωρήσει από το σπίτι. Φοβόταν για τη σωματική της ασφάλεια, εξαιτίας της κατάστασης που είχε δημιουργηθεί και της πίεσης που δεχόταν. Η ανησυχία της για την προσωπική της ασφάλεια την ανάγκασε να φύγει από τον χώρο.

Όταν επέστρεψε στο σπίτι, βρήκε και πάλι τον σύντροφό της εκεί. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ο ίδιος την ενημέρωσε ότι οι φορολογικές δηλώσεις είχαν ήδη υποβληθεί, χωρίς τη δική της συμμετοχή ή συναίνεση. Ακολούθως, η λογίστρια διαπίστωσε ότι οι δηλώσεις είχαν περάσει μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο...

Με πληροφορίες από: Enikos