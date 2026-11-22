Η εταιρεία Aplekton Holdings Co. Ltd. ανακηρύχθηκε ως Προτιμητέος Επενδυτής στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του ακινήτου Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου. Η ανακοίνωση έγινε από το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, το οποίο προχώρησε στη σύσταση και μεταβίβαση δικαιώματος επιφανείας διάρκειας 99 ετών για την έκταση του ακινήτου που βρίσκεται στο Μαρκόπουλο.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για το μέλλον του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου, το οποίο αποτελεί μια έκταση με ιδιαίτερη ιστορική και αθλητική σημασία.

Η διαδικασία του διεθνούς διαγωνισμού

Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο προχώρησε σε έναν διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό με στόχο την αξιοποίηση του ακινήτου του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκόπουλου. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε με την ανακήρυξη της Aplekton Holdings Co. Ltd. ως προτιμητέου επενδυτή, σύμφωνα με τους όρους 14.5.2 και 15.1 της σχετικής Πρόσκλησης.

Η συνολική έκταση του ακινήτου ανέρχεται σε 1.026.779,62 τετραγωνικά μέτρα. Η αξιοποίηση περιλαμβάνει τη σύσταση και μεταβίβαση δικαιώματος επιφανείας, το οποίο θα έχει διάρκεια 99 ετών, δίνοντας τη δυνατότητα στον επενδυτή να αναπτύξει και να λειτουργήσει τις εγκαταστάσεις για ένα μακροχρόνιο διάστημα.

Το ιστορικό και η τοποθεσία του κέντρου

Το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου κατασκευάστηκε και λειτούργησε αρχικά κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Από τότε, έχει φιλοξενήσει πλήθος δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αθλητική ιππασία, αποτελώντας έναν σημαντικό πόλο έλξης για το άθλημα.

Η θέση του ακινήτου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο του οικισμού της αρχαίας Μυρρινούντας. Επιπλέον, συνορεύει ανατολικά με τον Ιππόδρομο, γεγονός που ενισχύει τον χαρακτήρα του ως κέντρο ιππικών δραστηριοτήτων.

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και οι εξαιρέσεις

Οι εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων που είναι ειδικά διαμορφωμένοι για δραστηριότητες αθλητικής ιππασίας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται στάβλοι, αρένες, ένα κτίριο διοικητικών υπηρεσιών, καθώς και μια κτηνιατρική κλινική.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η κτηνιατρική κλινική έχει εξαιρεθεί από την έκταση που αποτέλεσε αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι η αξιοποίηση από τον προτιμητέο επενδυτή θα αφορά το υπόλοιπο τμήμα του ακινήτου.

Οι μελλοντικές χρήσεις και οι δυνατότητες ανάπτυξης

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 3342/2005, ο οποίος αφορά τη μεταολυμπιακή χρήση των εγκαταστάσεων, πέραν των ήδη υφιστάμενων υποδομών, επιτρέπεται η κατασκευή και ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων. Οι δυνατότητες αυτές διευρύνουν σημαντικά το πεδίο αξιοποίησης του ακινήτου.

Συγκεκριμένα, ο νόμος επιτρέπει την κατασκευή φυλακίου εισόδου με WC, εκδοτηρίου εισιτηρίων, γηπέδου γκολφ και ιππικού μουσείου. Επίσης, μπορούν να δημιουργηθούν σχολές ιππασίας και αναβατών, καταστήματα πώλησης ειδών που σχετίζονται με την ιππασία, καθώς και χώροι εκθέσεων και εστίασης. Στις επιτρεπόμενες χρήσεις περιλαμβάνονται επίσης χώροι δημοπρασιών, ξενοδοχείο, ελικοδρόμιο, πάρκο με δυνατότητα διεξαγωγής τριάθλου και ψυχαγωγικής ιππασίας, καθώς και οι απαραίτητοι χώροι στάθμευσης. Αυτές οι προβλέψεις ανοίγουν τον δρόμο για μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη του κέντρου.

Με πληροφορίες από: Newsit