Ο επιχειρηματικός χάρτης της ελληνικής άμυνας αλλάζει, καθώς ισχυροί ελληνικοί όμιλοι προχωρούν σε στρατηγικές κινήσεις, όπως εξαγορές και συμμαχίες. Οι ενέργειες αυτές έχουν ως βασικό στόχο την απόκτηση τεχνογνωσίας, την εξασφάλιση εγκαταστάσεων και πιστοποιήσεων, καθώς και την πρόσβαση σε διεθνή εξοπλιστικά προγράμματα. Η επιδίωξη δεν είναι απλώς η συμμετοχή σε συμβάσεις, αλλά η δημιουργία επιχειρηματικών σχημάτων με μέγεθος ικανό να διεκδικήσουν ρόλο στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Η εξαγορά της GA Aviation από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού της GA Aviation Services από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί την πιο πρόσφατη ένδειξη αυτής της ευρύτερης επιχειρηματικής αναδιάταξης. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί ότι οι μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι αρχίζουν να αντιμετωπίζουν την άμυνα ως έναν νέο, μακροπρόθεσμο βιομηχανικό και τεχνολογικό τομέα.

Σε αυτόν τον τομέα, η θέση δεν εξασφαλίζεται με μία μόνο σύμβαση ή μία μεμονωμένη επένδυση. Αντιθέτως, απαιτείται η συγκέντρωση παραγωγικών δυνατοτήτων, εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και επιχειρήσεων που διαθέτουν την απαραίτητη εξειδίκευση.

Η στρατηγική επέκταση της METLEN στον Βόλο

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η κίνηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ όταν τοποθετείται δίπλα στα όσα συμβαίνουν στον Βόλο. Εκεί, η METLEN αναπτύσσει ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια βιομηχανικής επέκτασης στον ελληνικό αμυντικό τομέα. Το σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία έξι ανεξάρτητων παραγωγικών μονάδων, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν ταυτόχρονα έξι διαφορετικά αμυντικά προγράμματα.

Η πιο απτή έκφραση αυτής της στρατηγικής βρίσκεται στον Βόλο, όπου η METLEN, μέσω του τομέα M Technologies, δεν περιορίζεται στην επέκταση μιας υφιστάμενης μονάδας ή στην ανάληψη μεμονωμένων παραγγελιών. Αντιθέτως, δημιουργεί ένα συγκροτημένο βιομηχανικό οικοσύστημα, το οποίο περιλαμβάνει πολλαπλές εγκαταστάσεις, εξειδικευμένο εξοπλισμό και την ικανότητα παράλληλης εκτέλεσης διαφορετικών προγραμμάτων.

Η αφετηρία αυτής της προσπάθειας βρίσκεται στη μακρά βιομηχανική διαδρομή της METKA, της σημερινής M Technologies. Η εταιρεία διαθέτει περισσότερα από 60 χρόνια εμπειρίας στις μεταλλικές κατασκευές και πάνω από 25 χρόνια εξειδίκευσης σε σύνθετες αμυντικές εφαρμογές. Από το 1998, η εταιρεία κατασκευάζει ημιρυμουλκούμενα και εκτοξευτές για συστήματα αεράμυνας.

Άλλες σημαντικές κινήσεις στον κλάδο

Παράλληλα με τις προαναφερθείσες εξελίξεις, η AEGEAN εισέρχεται διακριτικά στην αλυσίδα υποστήριξης των F-16, μέσω της συμμετοχής της στην APELLA. Αυτή η κίνηση ενισχύει την παρουσία της στον αμυντικό τομέα και διευρύνει τις δραστηριότητές της.

Επιπλέον, η EFA GROUP συγκεντρώνει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από την αεροπορική υποστήριξη έως τα ναυτικά συστήματα και τον ηλεκτρονικό πόλεμο. Την ίδια στιγμή, η THEON επενδύει σε κρίσιμους κρίκους της δικής της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενισχύοντας την παραγωγική της ικανότητα και την αυτονομία της.

Η επιδίωξη της κρίσιμης μάζας

Πίσω από όλες αυτές τις διαφορετικές επιχειρηματικές κινήσεις, διακρίνεται μια κοινή επιδίωξη: η δημιουργία της απαραίτητης «κρίσιμης μάζας». Αυτό σημαίνει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις επιδιώκουν να περάσουν από τον ρόλο του εξειδικευμένου υπεργολάβου σε εκείνον του σταθερού βιομηχανικού εταίρου μεγάλων διεθνών κατασκευαστών.

Οι ισχυροί ελληνικοί όμιλοι επιχειρούν να αποκτήσουν τεχνογνωσία, εγκαταστάσεις, πιστοποιήσεις και πρόσβαση σε διεθνή εξοπλιστικά προγράμματα. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς η συμμετοχή σε συμβάσεις, αλλά η δημιουργία επιχειρηματικών σχημάτων με μέγεθος ικανό να διεκδικούν ρόλο στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, ενισχύοντας έτσι τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο αμυντικό χάρτη.

Με πληροφορίες από: Topontiki