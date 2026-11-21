Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε πρόσφατα ότι οι πρόωρες αποπληρωμές χρέους ανήλθαν στα 12,84 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο κατά 4 δισ. ευρώ. Η μείωση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας εξελίσσεται με μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι είχαν αρχικά υπολογίσει τόσο οι Βρυξέλλες όσο και το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών.

Αυτό προκύπτει από τις νεότερες εκτιμήσεις της Κομισιόν, καθώς και από τον νέο προϋπολογισμό του 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή. Τα δεδομένα αυτά σηματοδοτούν μια σημαντική αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων για το χρέος, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των αγορών.

Οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύμφωνα με τις πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας αναμένεται να υποχωρήσει στο 135,7% του ΑΕΠ το 2026. Επιπλέον, προβλέπεται περαιτέρω περιορισμός του στο 130,7% του ΑΕΠ το 2027.

Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι πριν από έναν χρόνο, οι Βρυξέλλες τοποθετούσαν το ελληνικό χρέος σε υψηλότερα επίπεδα, συγκεκριμένα στο 142,1% του ΑΕΠ για το 2026 και στο 138% για το 2027. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε έναν μόλις χρόνο, η εκτίμηση για το χρέος αναθεωρήθηκε προς τα κάτω κατά 6,4 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ για το τρέχον έτος και κατά 7,3 μονάδες για το επόμενο έτος, υπογραμμίζοντας την ταχύτερη αποκλιμάκωση.

Οι προβλέψεις του ελληνικού υπουργείου

Ανάλογες με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν είναι και οι προβλέψεις του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών. Ο προϋπολογισμός του 2026, ο οποίος είχε κατατεθεί τον Νοέμβριο του 2025, προέβλεπε ότι το δημόσιο χρέος θα διαμορφωνόταν στο 138,2% του ΑΕΠ φέτος και στο 131,7% το 2027.

Ωστόσο, στον νέο προϋπολογισμό, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, οι εκτιμήσεις έχουν περιοριστεί σημαντικά. Πλέον, το υπουργείο προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος θα φτάσει στο 135,8% του ΑΕΠ για το τρέχον έτος και στο 128,5% του ΑΕΠ για το 2027. Με βάση αυτά τα δεδομένα, το υπουργείο Οικονομικών έχει θέσει ως στόχο τη μείωση του δημοσίου χρέους κάτω από το 120% του ΑΕΠ το 2029 και χαμηλότερα από το 110% του ΑΕΠ το 2030.

Βασικοί λόγοι της ταχείας αποκλιμάκωσης

Παράγοντες του οικονομικού επιτελείου αναφέρουν τρεις βασικούς λόγους που εξηγούν την ταχύτητα με την οποία αποκλιμακώνεται το δημόσιο χρέος. Ο πρώτος λόγος είναι η σταθερή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, η οποία κινείται κοντά στα επίπεδα του 2% σε ετήσια βάση. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ειδικότερα, για το 2027, ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,3% για την Ελλάδα, την ίδια ώρα που ο αντίστοιχος μέσος όρος της Ευρωζώνης εκτιμάται σε 1,2%.

Ο δεύτερος λόγος αφορά τα ισχυρά δημοσιονομικά πλεονάσματα που δημιουργεί η ελληνική οικονομία. Αυτά οφείλονται στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά και στα έσοδα που προέρχονται από τη σύλληψη της φοροδιαφυγής. Το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2026 εκτιμάται σε 3,6% του ΑΕΠ, ενώ για το 2027 προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 3,2% του ΑΕΠ.

Τέλος, ο τρίτος βασικός λόγος είναι οι μεγαλύτερες πρόωρες αποπληρωμές δημόσιου χρέους. Μέσω αυτών των αποπληρωμών, αφενός μειώνεται το συνολικό ύψος του χρέους, αφετέρου ομαλοποιείται το πεδίο των πληρωμών για τα επόμενα έτη. Φέτος, οι πρόωρες αποπληρωμές ξεπέρασαν κατά 4 δισ. ευρώ τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί, φτάνοντας τα 12,84 δισ. ευρώ.

Θετικό μήνυμα στις αγορές

Οι παραπάνω παράγοντες και οι θετικές εξελίξεις στο χρέος της χώρας αναγνωρίζονται και επισημαίνονται στις εκθέσεις των οίκων αξιολόγησης. Η αναγνώριση αυτή ενισχύει την εμπιστοσύνη των αγορών προς την ελληνική οικονομία.

Με πληροφορίες από: Newsit