Οι αναπροσαρμογές στις κύριες συντάξεις για το 2027 αναμένεται να αγγίξουν το 3%, φέρνοντας αυξήσεις σε εκατομμύρια συνταξιούχους. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός έχει εκτοξευθεί στο 5,7% τον Οκτώβριο, δημιουργώντας ανησυχίες ότι η ακρίβεια θα εξανεμίσει κάθε επιπλέον ευρώ. Αυτό ενδέχεται να αφήσει τους συνταξιούχους με ακόμη μικρότερη αγοραστική δύναμη, παρά την ονομαστική αύξηση των αποδοχών τους.

Αναθεώρηση των προβλέψεων για τις αυξήσεις

Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει την αναθεώρηση της αρχικής πρόβλεψης για αύξηση 2,8% στις κύριες συντάξεις, καθώς ο πληθωρισμός έχει ανέλθει στο 5,7% τον Οκτώβριο. Η εξέλιξη αυτή καθιστά επιτακτική την επανεξέταση των οικονομικών δεδομένων.

Το νέο ποσοστό αύξησης εκτιμάται ότι θα κινηθεί κοντά στο 3%, ενώ δεν αποκλείεται να φθάσει και στο 3,1%, εφόσον επιβεβαιωθούν οι υψηλότερες προβλέψεις για τον μέσο ετήσιο πληθωρισμό. Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει σήμερα, με την κατάθεση του τελικού σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή.

Οι αυξήσεις «στα χαρτιά» και η πραγματικότητα της ακρίβειας

Οι επικείμενες αυξήσεις στις συντάξεις χαρακτηρίζονται ως «στα χαρτιά», καθώς η ακρίβεια απειλεί να μετατρέψει κάθε επιπλέον ευρώ σε απώλεια αγοραστικής δύναμης. Για παράδειγμα, μια σύνταξη 800 ευρώ θα αυξηθεί κατά μόλις 24 ευρώ τον μήνα, ενώ ο πληθωρισμός στο 5,7% ήδη επιβαρύνει σημαντικά το κόστος διαβίωσης.

Περίπου 2,4 εκατομμύρια συνταξιούχοι βρίσκονται μπροστά σε ένα παράδοξο: θα εισπράττουν περισσότερα ευρώ, αλλά ενδέχεται να μπορούν να αγοράζουν λιγότερα αγαθά και υπηρεσίες. Η αύξηση των συντάξεων, αντί να προσφέρει ουσιαστική οικονομική ανάσα, κινδυνεύει να αποδειχθεί ανεπαρκής ακόμη και για την κάλυψη των νέων ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Το καθαρό ποσό μετά τις κρατήσεις

Το ουσιαστικό ερώτημα που τίθεται δεν είναι μόνο το ύψος των αυξήσεων στις συντάξεις, αλλά πόσα από αυτά τα χρήματα θα απομείνουν στην τσέπη των συνταξιούχων. Αυτό εξαρτάται από τις προβλεπόμενες κρατήσεις, τη φορολογία, καθώς και τις ανατιμήσεις σε τρόφιμα, ενέργεια και βασικές υπηρεσίες.

Τα παραδείγματα που δίνονται αφορούν μικτά ποσά κύριας σύνταξης, πριν από τις προβλεπόμενες κρατήσεις και τη φορολογία. Επομένως, το καθαρό ποσό που θα καταλήγει στην τσέπη των συνταξιούχων μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που ανακοινώνεται ως αύξηση.

Αναλυτικά παραδείγματα των επικείμενων αυξήσεων

Η αναθεώρηση του ποσοστού αύξησης από το αρχικό 2,8% στο 3% ή ακόμη και στο 3,1% ακούγεται θετική, ωστόσο το πρόσθετο όφελος είναι περιορισμένο. Για παράδειγμα, σε μια σύνταξη 800 ευρώ, η αύξηση 2,8% αντιστοιχεί σε 22,40 ευρώ τον μήνα.

Με ποσοστό 3%, το ποσό της αύξησης ανεβαίνει στα 24 ευρώ, ενώ με 3,1% φτάνει στα 24,80 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ του αρχικού σεναρίου του 2,8% και του υψηλότερου σεναρίου του 3,1%, η διαφορά είναι μόλις 2,40 ευρώ τον μήνα ή 28,80 ευρώ τον χρόνο.

Με πληροφορίες από: Topontiki