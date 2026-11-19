Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ προχώρησε σε αγωγή κατά της εταιρείας διανομής καλλυντικών Coty, ζητώντας αποζημίωση ύψους 41 εκατομμυρίων δολαρίων. Η κίνηση αυτή του Άγγλου σταρ έρχεται ως αντίδραση στη φερόμενη παραβίαση της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Συγκεκριμένα, τα αρώματα που φέρουν το όνομά του εντοπίστηκαν να πωλούνται σε εκπτωτικά καταστήματα και βενζινάδικα, γεγονός που, σύμφωνα με την πλευρά του, υποβαθμίζει την εικόνα του παγκοσμίως αναγνωρισμένου εμπορικού του σήματος.

Η αγωγή και το αίτημα αποζημίωσης

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους ποδοσφαιριστές που έχουν εξελιχθεί σε επιτυχημένους επιχειρηματίες, έχει δημιουργήσει μια σημαντική οικονομική αυτοκρατορία. Μέσω διάφορων επενδύσεων εκτός των αγωνιστικών χώρων, έχει καταφέρει να αποκομίσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η επιχειρηματική του δραστηριότητα τον καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητο στην προστασία των προϊόντων και της εικόνας του.

Για τον λόγο αυτό, ο Μπέκαμ, μέσω της εταιρείας του DB Ventures, κατέθεσε αγωγή κατά της εταιρείας διανομής καλλυντικών Coty. Η αγωγή, όπως αναφέρει το Associated Press, ζητά το ποσό των 41 εκατομμυρίων δολαρίων ως αποζημίωση. Το αίτημα αυτό βασίζεται στην κατηγορία της παραβίασης της μεταξύ τους συμφωνίας, με αφορμή την πώληση των αρωμάτων του σε μη προβλεπόμενα σημεία.

Η εικόνα του brand και η απογοήτευση

Η DB Ventures, η εταιρεία που εκπροσωπεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα του Άγγλου σταρ, υπογραμμίζει με έμφαση στην αγωγή της τη σημασία του εμπορικού σήματος του Ντέιβιντ Μπέκαμ. Σύμφωνα με την εταιρεία, το brand είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο και συνώνυμο της φινέτσας, ενώ τα προϊόντα που φέρουν το όνομά του αποτελούν σύμβολο καθημερινής πολυτέλειας για τους καταναλωτές.

Η ανακάλυψη ότι προϊόντα του Ντέιβιντ Μπέκαμ πωλούνταν σε πρατήρια καυσίμων προκάλεσε, όπως δηλώνεται στην αγωγή, «σοκ και απογοήτευση» στην DB Ventures. Η εταιρεία εξέφρασε την απορία της για το πώς θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αποδίδοντας την κατάσταση σε «απελπισία και απληστία» από την πλευρά της Coty, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στα δικαστικά έγγραφα.

Η δικαστική διαμάχη στη Νέα Υόρκη

Η αγωγή κατατέθηκε επίσημα στο ανώτατο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σημαντικής νομικής διαμάχης. Η DB Ventures ξεκαθάρισε τη θέση της, επισημαίνοντας ότι η διατήρηση της ακεραιότητας και της πολυτελούς εικόνας του εμπορικού σήματος του Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία του.

Η πώληση των αρωμάτων σε εκπτωτικά καταστήματα και, κυρίως, σε βενζινάδικα, θεωρείται από την πλευρά του Μπέκαμ ως άμεση και σοβαρή υποβάθμιση της πολυτελούς φύσης των προϊόντων του. Αυτή η ενέργεια, κατά την DB Ventures, συνιστά σαφή παραβίαση των όρων της συμφωνίας που είχε συναφθεί με την Coty, δικαιολογώντας έτσι το αίτημα για την επιβολή αποζημίωσης.

Η απάντηση της Coty και οι αντεγκλήσεις

Από την πλευρά της, η εταιρεία Coty δεν έχει μείνει αδρανής απέναντι στις κατηγορίες. Έχει ήδη υποβάλει αίτημα στο δικαστήριο για την απόρριψη της αγωγής που κατατέθηκε εναντίον της. Η Coty υποστηρίζει σθεναρά ότι οι ισχυρισμοί της DB Ventures δεν ευσταθούν και ότι η αγωγή δεν έχει νομική βάση.

Η εταιρεία διανομής καλλυντικών προχωρά ένα βήμα παραπέρα, ισχυριζόμενη ότι η αγωγή αποτελεί στην πραγματικότητα μια προσπάθεια της εταιρείας του Ντέιβιντ Μπέκαμ να απεμπλακεί από την υφιστάμενη συμφωνία τους. Σύμφωνα με την Coty, ο απώτερος στόχος της DB Ventures είναι να μεταφέρει τα δικαιώματα για την πώληση των προϊόντων της στην εταιρεία Interparfums, αναζητώντας πιθανώς μια νέα εμπορική συνεργασία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta