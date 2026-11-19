Ένα οργανωμένο δίκτυο εταιρειών-βιτρίνα, το οποίο φέρεται να είχε στήσει ολόκληρη βιομηχανία εικονικών τιμολογίων και παράνομων επιστροφών φόρων, αποκάλυψαν οι έλεγχοι των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ. Η υπόθεση, η οποία αφορά φορολογικές παραβάσεις που ξεπερνούν τα 28 εκατομμύρια ευρώ, έχει οδηγήσει ήδη σε 15 συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται δύο διευθυντικά στελέχη τραπεζικών υποκαταστημάτων και τέσσερις λογιστές, γεγονός που προσδίδει ακόμη σοβαρότερη διάσταση στην υπόθεση.

Ο μηχανισμός των εικονικών συναλλαγών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τους ελέγχους, ο μηχανισμός του κυκλώματος βασιζόταν σε ένα δίκτυο οκτώ εταιρειών. Αυτές οι εταιρείες αντάλλασσαν μεταξύ τους εικονικά τιμολόγια μεγάλων χρηματικών ποσών, με στόχο την απόκρυψη φορολογητέας ύλης. Μέσω αυτής της πρακτικής, δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις για την είσπραξη επιστροφών φόρων, τις οποίες οι εμπλεκόμενοι δεν δικαιούνταν.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έφτασαν στα ίχνη αυτού του πολυπλόκαμου κυκλώματος, το οποίο πραγματοποιούσε εικονικές συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ. Η δράση του δικτύου περιελάμβανε την υποβολή δηλώσεων ακόμη και μέσω καφενείου από τους λογιστές, αναδεικνύοντας την έκταση και την οργάνωση της παράνομης δραστηριότητας.

Το ύψος της φοροδιαφυγής και οι παράνομες επιστροφές

Οι ελεγκτικές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στον καταλογισμό ποσών που ανέρχονται συνολικά στα 28 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτό το ποσό, τα 13 εκατομμύρια ευρώ αφορούν φόρο εισοδήματος, ενώ τα υπόλοιπα 15 εκατομμύρια ευρώ σχετίζονται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Αυτά τα νούμερα υπογραμμίζουν το μέγεθος των φορολογικών παραβάσεων που εντοπίστηκαν.

Παράλληλα με την απόκρυψη φορολογητέας ύλης, οι εμπλεκόμενες εταιρείες φέρονται να είχαν εισπράξει παράνομες επιστροφές φόρων. Το συνολικό ύψος αυτών των παράνομων επιστροφών ανέρχεται στα 4,8 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που προστίθεται στην οικονομική ζημία του δημοσίου.

Ο ρόλος των «αχυρανθρώπων»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην υπόθεση παρουσιάζει ο τρόπος οργάνωσης του δικτύου, καθώς εταιρείες που στα χαρτιά εμφάνιζαν σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα είχαν ως διαχειριστές ή μοναδικούς εταίρους πρόσωπα χωρίς αντίστοιχη οικονομική επιφάνεια ή επαγγελματική εμπειρία. Αυτά τα πρόσωπα λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» για λογαριασμό του κυκλώματος.

Συγκεκριμένα, άνεργοι, ιδιοκτήτες μικρών καφενείων και άλλα άτομα εμφανίζονταν ως επικεφαλής επιχειρήσεων που πραγματοποιούσαν συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ. Η χρήση αυτών των προσώπων επέτρεπε στους πραγματικούς εγκεφάλους του κυκλώματος να παραμένουν στο παρασκήνιο, ενώ οι εταιρείες τους συνέχιζαν την παράνομη δράση τους.

Εμπλοκή τραπεζικών στελεχών

Η υπόθεση αποκτά ακόμη σοβαρότερη διάσταση λόγω της εμπλοκής δύο διευθυντών τραπεζικών υποκαταστημάτων. Τα συγκεκριμένα στελέχη υπηρετούσαν σε υποκαταστήματα στη Δυτική Ελλάδα και την Ανατολική Αττική. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, φέρονται να διευκόλυναν τους εμπλεκόμενους να πραγματοποιούν αναλήψεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε μετρητά. Τα χρήματα αυτά προέρχονταν από τις παράνομες επιστροφές φόρων.

Η αμοιβή των δύο τραπεζικών στελεχών, όπως προέκυψε από τα ευρήματα της έρευνας, ξεπερνούσε τις 100.000 ευρώ για κάθε ανάληψη που διευκόλυναν. Για τη διερεύνηση του ρόλου τους και τον τρόπο έγκρισης αυτών των συναλλαγών, η ΔΕΟΣ συνεργάστηκε στενά με τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας, αναζητώντας όλα τα σχετικά στοιχεία.

Η διαδικασία της αποκάλυψης

Το κύκλωμα αποκαλύφθηκε μέσα από μια συστηματική ανάλυση των διασυνδέσεων μεταξύ των εταιρειών, των φυσικών προσώπων που εμπλέκονταν και των τραπεζικών λογαριασμών τους. Οι ελεγκτές αξιοποίησαν προηγμένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, οι οποίες τους επέτρεψαν να εντοπίσουν επαναλαμβανόμενα πρόσωπα, κοινούς λογαριασμούς και μια σειρά από ύποπτες συναλλαγές.

Οι Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΑΔΕ κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι αυτής της πολύπλοκης υπόθεσης, φέρνοντας στο φως τις παράνομες δραστηριότητες και τις μεθόδους που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα για να αποκομίζει παράνομα κέρδη εις βάρος του δημοσίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki